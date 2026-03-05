Η Φενέρ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7.

Μόνη πρώτη συνεχίζει η Φενέρ, η οποία, χωρίς να δυσκολευτεί, επικράτησε της Μονακό με το επιβλητικό 88-70.

Από την αρχή η Φενέρ είχε τον πρώτο λόγο, με την Μονακό να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωταθλητών Ευρώπης και να γνωρίζει την ήττα.

Ο Χόρτον-Τάκερ με 28 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στο παρκέ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Κόσλον και από 10 οι Μπιμπέροβιτς, Μπόλντγουϊν και Γιάντουνεν.

Ο Μάικ Τζέιμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, δεν ήταν αρκετός για την Μονακό.

