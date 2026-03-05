Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η βαθμολογία της EuroLeague πριν το ντέρμπι
Η regular season της EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Στο μεταξύ, η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στο 9-0, μετά το 88-70 επί της Μονακό, ενώ η Βαλένθια εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 91-87.
Αποτελέσματα-30ή αγωνιστική
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΟΛΗ
- Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
- Παρτίζαν-Dubai Basketball ΑΝΑΒΟΛΗ
- Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
- Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- 19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν
- 21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπασκόνια-Παρί
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Βαλένθια 20-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Ολυμπιακός 18-10
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ερυθρός Αστέρας 17-12
- Ζάλγκιρις 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Παναθηναϊκός 16-13
- Μονακό 16-14
- Dubai Basketball 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 12-17
- Παρί 10-18
- Αναντολού Εφές 9-20
- Μπασκόνια 9-20
- Παρτίζαν 9-20
- Βιλερμπάν 7-22
Εκκρεμούν
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- Παρτίζαν-Dubai Basketball
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 17/3
Επόμενη αγωνιστική (31η)
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- 19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
- 21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
