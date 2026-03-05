Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η regular season της EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής (6/3, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Στο μεταξύ, η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στο 9-0, μετά το 88-70 επί της Μονακό, ενώ η Βαλένθια εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 91-87.

Αποτελέσματα-30ή αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν

21:15 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια-Παρί

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Ολυμπιακός 18-10 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ερυθρός Αστέρας 17-12 Ζάλγκιρις 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Παναθηναϊκός 16-13 Μονακό 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 12-17 Παρί 10-18 Αναντολού Εφές 9-20 Μπασκόνια 9-20 Παρτίζαν 9-20 Βιλερμπάν 7-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν-Dubai Basketball

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 17/3



Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου