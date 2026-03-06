Η Μονακό μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε έχει να αντιμετωπίσει ακόμη μία δύσκολη κατάσταση, καθως η ομάδα θα βρεθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου για ακρόαση σχετικά με τη βιωσιμότητα του συλλόγου.

Η Μονακό διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της στη φετινή EuroLeague, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά.

Η ήττα με 70-88 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη ήταν η έβδομη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια για τους Μονεγάσκους που τους έχουν επηρεάσει τα εσωτερικά προβλήματα της ομάδας. Οι παίκτες είχαν μείνει απλήρωτοι, ο Μάικ Τζέιμς είχε κάνει δημόσιο ξέσπασμα και ο Βασίλης Σπανούλης έχει αναφερθεί στα ζητήματα που πλήττουν την ομάδα.

Το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων έχει βαρύνει σημαντικά το κλίμα στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Η Μονακό μετρά πλέον 14 ήττες στη διοργάνωση και το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ένα από τα χειρότερα ρεκόρ στην EuroLeague με την κατάσταση να είναι οριακή.

Την ίδια στιγμή, όμως, η μεγαλύτερη ανησυχία στον σύλλογο δεν αφορά όσα διαδραματίζονται εντός παρκέ. Το πρωί της Παρασκευής (06/03), η Μονακό θα βρεθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου του Πριγκιπάτου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία που αφορά τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Η συγκεκριμένη ακρόαση θεωρείται κομβική για το μέλλον της ομάδας, η οποία καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την πίεση των αποτελεσμάτων στην EuroLeague αλλά και μια υπόθεση που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την πορεία της τα επόμενα χρόνια.