Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό των πολλών προβλημάτων που υποδέχεται σαν... πληγωμένο θηρίο τον Παναθηναϊκό!

Ο Ολυμπιακός, για ακόμη μια φορά, μοιάζει με πληγωμένο θηρίο πριν από ένα ντέρμπι.

Ο Βεζένκοβ είναι εκτός, ο Γουόκαπ είναι εκτός και ο Μόρις είναι αμφίβολος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται για ακόμη ένα ντέρμπι να βρει λύσεις και να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Τα οποία, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι και μεγάλα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμο τον κορυφαίο του παίκτη του και τον στρατηγό του στο παρκέ. Προσωπικά, θεωρώ την απουσία του Τόμας Γουόκαπ μεγαλύτερο πρόβλημα από εκείνη του Σάσα Βεζένκοβ.

Διότι πίσω από τον Βεζένκοβ υπάρχουν παίκτες που έχουν αποδείξει το επίπεδό τους και πως μπορούν, σε έναν βαθμό, να καλύψουν το κενό του. Λέω «σε έναν βαθμό» διότι δύσκολα καλύπτεις πλήρως το κενό του κορυφαίου παίκτη της Ευρώπης.

Από την άλλη, κανείς δεν έχει δείξει ότι μπορεί να καλύψει το κενό του Γουόκαπ. Σαφώς οι Τζόσεφ και Μόρις (αν παίξει) δεν μας έχουν δώσει ασφαλές δείγμα γραφής, όμως μέχρι στιγμής, τα παπούτσια του Γουόκαπ δεν έχει καταφέρει κανείς να τα φορέσει.

Αυτά τα δεδομένα καθιστούν τον Ολυμπιακό αουτσάιντερ. Και αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα. Ο Ολυμπιακός, έστω και οριακά, έχει… λίπος να κάψει με τα αποτελέσματα που έχει εξασφαλίσει. Αλλά στο ψυχολογικό κομμάτι, μια ακόμη ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, ακόμη και με αυτά τα προβλήματα, μόνο καλό δεν θα έκανε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Το θετικό για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει στήσει το ρόστερ, είναι πως δεν υπάρχει περιορισμός των ξένων σε αυτό το ντέρμπι. Έτσι, παίκτες σημαντικοί σε τέτοια ματς, μπορούν να παίξουν κανονικά, όπως ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Άλεκ Πίτερς που δεν ήταν στον τελικό, λόγω περιορισμού. «Δεν μετράνε τα πρόσωπα όσο η φιλοσοφία της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε σκληρά εναντίον μας και μπράβο του. Μεγαλύτερη η δική μου ευθύνη που δεν μπόρεσα να πείσω τους παίκτες να παίξουν όπως πρέπει. Τώρα κάναμε καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι πιστεύω», είπε, μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσο για εκείνους που λένε πως η δήλωση του Μπαρτζώκα είναι προκλητική, καλό θα ήταν να σταματήσουν να ψάχνουν για αίμα.

«Δεν ξέρω πως σκέφτονται στον Παναθηναϊκό. Με αυτά που γράφτηκαν, πιστεύουν πως θα πάρουν την Euroleague. Το θεωρούν και σίγουρο. Τι πίεση έχουν για την 10η θέση; Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο και είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολύ ταλέντο έπαιξαν και καλά εναντίον μας. Όμως παίζουμε στην έδρα μα το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο γι’ αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για μας όταν παίζουμε εκεί. Αναλύσαμε στους παίκτες μας τι δεν κάναμε καλά», είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αν υπάρχει κάτι τόσο κακό σ΄αυτά τα λόγια, τότε τι να πω; Μάλλον είμαι τυφλός.

Προσωπικά δεν βλέπω βέβαια κάτι κακό ούτε στην «απάντηση» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Σιγουριά για την ομάδα του βγάζει εκείνος, έχει διαφορετική οπτική ο κόουτς του Ολυμπιακού. Στον ωκεανό της τοξικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν θα το χαρακτήριζα ούτε καν «βότσαλο» όλο αυτό το πινγκ - πονγκ δηλώσεων. Εάν κάποιοι εθελοτυφλούν και βλέπουν κάτι κακό, πάσο. Οι απόψεις εξάλλου είναι σαν τις μύτες. Όλοι έχουν από μια.

Και κλείνουμε με μια ελπίδα. Να νικήσει ο καλύτερος και μετά το τέλος του αγώνα να μην έχουμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο εκτός από το μπάσκετ.

ΥΓ. Αυτό με τους τραυματισμούς στον Ολυμπιακό έχει αρχίζει να γίνεται πολύ εκνευριστικό.

ΥΓ2. Αλήθεια, σταματήστε να ψάχνεστε διαρκώς για τοξικότητα.

ΥΓ3. Τα είπαμε πολύ ωραία στο Gazz Floor by Novibet. Ή τουλάχιστον… οι άλλοι, γιατί η δική μου φωνή θύμιζε κάτι μεταξύ Βασίλη Καρρά και Ηλία Ψινάκη!

