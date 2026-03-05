Η Βαλένθια μπορεί να κινδύνεψε στο τέλος, αλλά πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της απέναντι στη Ζάλγκιρις με 91-87.

Η δεύτερη στη βαθμολογία της EuroLeague Βαλένθια υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις για τις ανάγκες της 30ης αγωνιστικής και ενώ απειλήθηκε στο τέλος, επικράτησε με 91-87.

Οι Λιθουανοί μετά τη νίκη μετά από δύο παρατάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους Ισπανούς που μέτρησαν το τέταρτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμά τους για το 20-10 στη βαθμολογία και τη δεύτερη θέση.

Βαλένθια - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Βαλένθια με πρωτοστάτη τον Τόμπσον που είχε 2/2 τρίποντα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα (10-4). Ο Μουρ πήρε την σκυτάλη από τον Τόμπσον και έγινε ο καθοριστικός παράγοντας των γηπεδούχων, όσο οι Λιθουανοί έφταναν στην αντεπίθεση με κύριο εκφραστή τον Μπραζντέικις, όμως η Βαλένθια έφτασε γρήγορα στη διψήφια διαφορά (25-13).

Με ένα 0-6 σερί η Ζάλγκιρις έβγαλε αντίδραση για το 25-19, ωστόσο οι Μουρ, Πραντίγια και Ρόβερς δεν πτοήθηκαν και διατήρησαν την υπεροχή για την ομάδα του κόουτς Μαρτίνεθ για το 39-26. Οι Ράιτ και Λο είχαν ένα μικρό ξέσπασμα μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα (41-34), αλλά η Βαλένθια συνέχιζε να διατηρεί το πάνω χέρι στο ματς (50-39).

Μετά την ανάπαυλα, οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα αναπάντητο σερί 10 πόντων μειώνοντας για πρώτη φορά στο τρίποντο (56-53). Ο Λο σκόραρε, αλλά ο Μπραζντέικις ευστόχησε ξανά από τα 6.75μ. για το 58-56 δείχνοντας πως η Ζάλγκιρις δεν έχει παρατήσει το ματς. Οι γηπεδούχοι είχαν, όμως τον έλεγχο στα χέρια τους παρά την αντεπίθεση που δέχτηκαν διατηρώντας κεφάλι στο σκορ όντες σε απόσταση ασφαλείας πριν το τελευταίο δεκάλεπτο (71-64).

Εκεί, η Βαλένθια με Τέιλορ και Σακό βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει πάλι στο +11 (81-70). Πέντε σέρι πόντοι από τους Ράιτ και Μπραζντέικις έδειξαν εκ νέου το ανταγωνιστικό πρόσωπο της Ζάλγκιρις που μείωσε στο 85-79, ενώ ένα καλάθι από τον ψηλό ξανά και ένα τρίποντο του Σλίβα έγραψαν το 87-84 με δύο λεπτά πριν το φινάλε. Με τρίποντο ο Φρανσίσκο ισοφάρισε για το 87-87, ο Μπάντιο ευστόχησε σε σημαντικό καλάθι για να βάλει μπροστά τη Βαλένθια και ο Μοντέρο κλείδωσε τη νίκη με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87

Ο MVP... Ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16-7 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας της Βαλένθια.

Valencia Basket MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 B. Badio * 25:07 11 2/5 40% 2/5 40% 1/2 50% 1 1 2 2 1 1 0 5 9 1 K. Taylor 22:55 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 3 0 1 0 7 10 2 J. Puerto * 09:27 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 N. Reuvers 19:34 12 4/4 100% 1/1 100% 1/1 100% 1 2 3 2 0 0 0 3 18 4 J. Pradilla * 19:46 10 5/7 71.4% 0/1 0% 0/1 0% 2 4 6 3 0 0 0 4 15 5 S. De Larrea 09:02 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 3 0 1 0 3 4 7 B. Key 15:00 5 2/3 66.7% 0/2 0% 1/2 50% 1 5 6 1 1 1 0 3 7 8 J. Montero 21:02 9 2/6 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 0 4 7 10 O. Moore 21:17 16 7/8 87.5% 0/3 0% 2/2 100% 0 2 2 3 0 1 0 2 18 12 N. Sako * 12:19 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 2 8 13 D. Thompson * 11:10 8 1/1 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 1 5 24 M. Costello 13:21 5 0/1 0% 1/1 100% 2/3 66.7% 0 2 2 1 0 0 2 2 8 TOTAL 200 91 28/42 66.7% 8/25 32% 11/15 73.3% 11 23 34 19 2 8 2 14 113