Βαλένθια - Ζάλγκιρις 91-87: Φορτσάρει για πλεονέκτημα με τέταρτη σερί νίκη

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Βαλένθια μπορεί να κινδύνεψε στο τέλος, αλλά πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της απέναντι στη Ζάλγκιρις με 91-87.

Η δεύτερη στη βαθμολογία της EuroLeague Βαλένθια υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις για τις ανάγκες της 30ης αγωνιστικής και ενώ απειλήθηκε στο τέλος, επικράτησε με 91-87.

Οι Λιθουανοί μετά τη νίκη μετά από δύο παρατάσεις κόντρα στον Ολυμπιακό δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα απέναντι στους Ισπανούς που μέτρησαν το τέταρτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμά τους για το 20-10 στη βαθμολογία και τη δεύτερη θέση.

Βαλένθια - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Βαλένθια με πρωτοστάτη τον Τόμπσον που είχε 2/2 τρίποντα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα (10-4). Ο Μουρ πήρε την σκυτάλη από τον Τόμπσον και έγινε ο καθοριστικός παράγοντας των γηπεδούχων, όσο οι Λιθουανοί έφταναν στην αντεπίθεση με κύριο εκφραστή τον Μπραζντέικις, όμως η Βαλένθια έφτασε γρήγορα στη διψήφια διαφορά (25-13).

Με ένα 0-6 σερί η Ζάλγκιρις έβγαλε αντίδραση για το 25-19, ωστόσο οι Μουρ, Πραντίγια και Ρόβερς δεν πτοήθηκαν και διατήρησαν την υπεροχή για την ομάδα του κόουτς Μαρτίνεθ για το 39-26. Οι Ράιτ και Λο είχαν ένα μικρό ξέσπασμα μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα (41-34), αλλά η Βαλένθια συνέχιζε να διατηρεί το πάνω χέρι στο ματς (50-39).

 

Μετά την ανάπαυλα, οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα αναπάντητο σερί 10 πόντων μειώνοντας για πρώτη φορά στο τρίποντο (56-53). Ο Λο σκόραρε, αλλά ο Μπραζντέικις ευστόχησε ξανά από τα 6.75μ. για το 58-56 δείχνοντας πως η Ζάλγκιρις δεν έχει παρατήσει το ματς. Οι γηπεδούχοι είχαν, όμως τον έλεγχο στα χέρια τους παρά την αντεπίθεση που δέχτηκαν διατηρώντας κεφάλι στο σκορ όντες σε απόσταση ασφαλείας πριν το τελευταίο δεκάλεπτο (71-64).

Εκεί, η Βαλένθια με Τέιλορ και Σακό βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει πάλι στο +11 (81-70). Πέντε σέρι πόντοι από τους Ράιτ και Μπραζντέικις έδειξαν εκ νέου το ανταγωνιστικό πρόσωπο της Ζάλγκιρις που μείωσε στο 85-79, ενώ ένα καλάθι από τον ψηλό ξανά και ένα τρίποντο του Σλίβα έγραψαν το 87-84 με δύο λεπτά πριν το φινάλε. Με τρίποντο ο Φρανσίσκο ισοφάρισε για το 87-87, ο Μπάντιο ευστόχησε σε σημαντικό καλάθι για να βάλει μπροστά τη Βαλένθια και ο Μοντέρο κλείδωσε τη νίκη με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87

Ο MVP... Ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 16-7 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας της Βαλένθια.

Valencia BasketMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0B. Badio *25:07112/540%2/540%1/250%112211059
1K. Taylor22:5551/1100%1/333.3%0/00%1123010710
2J. Puerto *09:2721/250%0/10%0/00%101000001
3N. Reuvers19:34124/4100%1/1100%1/1100%1232000318
4J. Pradilla *19:46105/771.4%0/10%0/10%2463000415
5S. De Larrea09:0220/00%0/10%2/2100%000301034
7B. Key15:0052/366.7%0/20%1/250%156111037
8J. Montero21:0292/633.3%1/425%2/2100%112100047
10O. Moore21:17167/887.5%0/30%2/2100%0223010218
12N. Sako *12:1963/475%0/00%0/00%224001028
13D. Thompson *11:1081/1100%2/366.7%0/00%011002015
24M. Costello13:2150/10%1/1100%2/366.7%022100228
TOTAL2009128/4266.7%8/2532%11/1573.3%1123341928214113

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1N. Williams-Goss *27:4442/728.6%2/540%0/20%0/00%044040102
3S. Francisco25:4993/933.3%0/10%3/837.5%0/00%022533107
7M. Wright *27:54207/1163.6%7/1163.6%0/00%6/785.7%4591610127
8I. Brazdeikis22:11135/862.5%2/540%3/3100%0/00%0223101015
9D. Giedraitis09:1100/10%0/00%0/10%0/00%00011000-1-1
10A. Tubelis14:4094/850%3/650%1/250%0/00%123344005
12M. Lo *23:5094/580%3/3100%1/250%0/00%1127311016
14D. Sleva *23:03144/850%1/333.3%3/560%3/560%1453801116
17M. Rubstavicius00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51A. Butkevicius *12:5773/3100%2/2100%1/1100%0/00%000030105
91D. Sirvydis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
92E. Ulanovas12:4121/250%1/1100%0/10%0/00%011230003
TOTAL2008733/6253.2%21/3756.8%12/2548%9/1275%72229252296296
     

