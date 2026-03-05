Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους: Το τρομερό «μανταρίνι» του Καμπάτσο!
Η Ρεάλ φιλοξενεί τη Βίρτους στη Μαδρίτη για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Φακούντο Καμπάτσο να πετυχαίνει ένα τρομερό τρίποντο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Συγκεκριμένα ο Αργεντινός γκαρντ πήρε την μπάλα στα χέρια του με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν και με ένα σουτ «μανταρίνι» ευστόχησε σε τρελό τρίποντο από το κέντρο, προσφέροντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Έφτασε τους επτά πόντους στο ματς και έδωσε το προβάδισμα με +6 στην ομάδα του στην ανάπαυλα.
Δείτε τη φάση:
FACU DOES IT AGAIN!! 😱🎯— EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2026
Halftime buzzer-beater from half court… WOW!#MotorolaMagicMoment @Moto | @facucampazzo @RMBaloncesto pic.twitter.com/68YGN1hH7C
