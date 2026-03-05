Ο Φακούντο Καμπάτσο πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο στο φινάλε του ημιχρόνου της αναμέτρησης της Ρεάλ με τη Βίρτους.

Η Ρεάλ φιλοξενεί τη Βίρτους στη Μαδρίτη για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Φακούντο Καμπάτσο να πετυχαίνει ένα τρομερό τρίποντο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα ο Αργεντινός γκαρντ πήρε την μπάλα στα χέρια του με τρία δευτερόλεπτα να απομένουν και με ένα σουτ «μανταρίνι» ευστόχησε σε τρελό τρίποντο από το κέντρο, προσφέροντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Έφτασε τους επτά πόντους στο ματς και έδωσε το προβάδισμα με +6 στην ομάδα του στην ανάπαυλα.