Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν.

Η πρώτη «διπλή» εβδομάδα της EuroLeague, ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Βιλερμπάν με 102-79 στο «Telekom Center Athens» και να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Μπεσίκτας επικράτησε της Μακάμπι με 109-93 και βρήκε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (2η)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87

Ζάλγκιρις- Ολυμπιακός 91-93

Εφές - Ρεάλ 94-84

Φενέρ - Μπάγερν 100-76

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81

Αρμάνι - Βίρτους 87-85

Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88

Παρί - Παρτίζαν 79-92

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 102-79

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 2-0 Φενέρ 2-0 Παρτίζαν 2-0 Βαλένθια 2-0 Ολυμπιακός 2-0 Ντουμπάι 2-0 Μπεσίκτας 1-1 Ζάλγκιρις 1-1 Αναντολού Εφές 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1 Βιλερμπάν 1-1 Αρμάνι Μιλάνο1-1 Mπάγερν 1-1 Ερυθρός Αστέρας 0-2 Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 Βίρτους Μπολόνια 0-2 Μακάμπι Τελ Αβίβ Παρί 0-2 Μπασκόνια 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η)

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός

21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου