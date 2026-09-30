EuroLeague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν.
Η πρώτη «διπλή» εβδομάδα της EuroLeague, ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Βιλερμπάν με 102-79 στο «Telekom Center Athens» και να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Μπεσίκτας επικράτησε της Μακάμπι με 109-93 και βρήκε την πρώτη της νίκη στη EuroLeague.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (2η)
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- Ντουμπάι - Μπαρτσελόνα 94-87
- Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός 91-93
- Εφές - Ρεάλ 94-84
- Φενέρ - Μπάγερν 100-76
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-81
- Αρμάνι - Βίρτους 87-85
- Βαλένθια - Μπασκόνια 111-88
- Παρί - Παρτίζαν 79-92
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- Μακάμπι - Μπεσίκτας 93-109
- Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 102-79
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 2-0
- Φενέρ 2-0
- Παρτίζαν 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- Ντουμπάι 2-0
- Μπεσίκτας 1-1
- Ζάλγκιρις 1-1
- Αναντολού Εφές 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο1-1
- Mπάγερν 1-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
- Βίρτους Μπολόνια 0-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Παρί 0-2
- Μπασκόνια 0-2
Επόμενη αγωνιστική (3η)
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- 19:00 Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
- 21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- 20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
- 21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν
- 21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο
@Photo credits: eurokinissi
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