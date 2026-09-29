Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας και κατάφερε να κάνει το 2/2 στη EuroLeague. Φιλοξενήθηκε από τη Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά στο φινάλε, εκεί όπου η μπάλα... έκαιγε. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους και... ξέρανε τη λιθουανική ομάδα.
Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα (με 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης) ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά. Άξιος συμπαραστάτης ο Γιαν Μοντέρο με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ κομβικός ήταν ο Εντιάι με τις άμυνές του, αλλά και τους 9 πόντους που πέτυχε.
Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Έντουαρντς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 2-2 στο 08:39. Η Ζάλγκιρις με δύο πόντους του Έντουαρντς και πέντε του Μπουτκέβιτσιους, είχε κάνει το 7-2 στο 07:28. Με επιμέρους σκορ 8-2, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 11-10 στο 05:01. Ο Βαλαντσιούνας με δίποντο είχε κάνει το 21-17, με τον Τζόουνς να μειώνει σε 21-19 με δύο βολές. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ζάλγκιρις είχε το προβάδισμα με 24-21.
Ο Σιρβίντις είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 8-0 από το 08:30 μέχρι το 07:10 (τέσσερις πόντοι Φουρνιέ, πέντε Εντιάι) για το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (29-26). Η διαφορά είχε ανέβει στους εφτά (37-30) στο 04:08 μετά από δίποντα των Μοντέρο, Φουρνιέ και Παπανικολάου, όμως οι γηπεδούχοι είχαν αντιδράσει. Με επιμέρους σκορ 11-2, είχαν περάσει μπροστά με 41-39 στο 01:26. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν ισόπαλο (44-44) ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Ο Τουμπέλις είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με δίποντο για το 47-46. Η Ζάλγκιρις ήταν μπροστά με 52-46 στο 07:42, ωστόσο με σερί 11-0 από το 07:21 (Βεζένκοβ) μέχρι το 05:44 (Μοντέρο), ο Ολυμπιακός είχε ανακτήσει το προβάδισμά του (57-52). Οι Λιθουανοί είχαν κάνει το 58-57 με σερί 6-0, όμως ο Ντόρσεϊ είχε δώσει λύση από τα 6.75μ. για το 60-58 στο 02:41. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 64-63, με τον Μπλάζεβιτς να μειώνει με δίποντο.
Ο Γκριγκόνις είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Φουρνιέ και Μοντέρο να σκοράρουν για το 68-66 στο 08:52. Η Ζάλγκιρις είχε προηγηθεί με 71-68, όμως με σερί 8-0, οι Πειραιώτες είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 76-71 στο 04:42. Στο 01:16 ο Βαλαντσιούνας είχε κάνει το 86-85, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει δίποντο για το 86-87. Ο Μπράουν είχε κάνει το 88-87, όμως με τρίποντο του Φουρνιέ και βολές του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στη νίκη με 93-91.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε πάνω του με μεγάλα σουτ τα τελευταία λεπτά και ο Εντιάι ξεχώρισε για την άμυνά του.
- MVP Ο... Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός ο Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε 10 πόντους με 1/7 τρίποντα και 2 λάθη.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε 5/20 τρίποντα και γενικά ήταν άστοχος από τα 6.75μ. όμως ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε την ώρα που έπρεπε.
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Tomas Masiulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|S. Brown
|22:05
|17
|7/10
|70.0%
|4/5
|80.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|13
|3
|C. Edwards
|26:09
|16
|6/13
|46.2%
|4/10
|40.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|4
|1
|2
|1
|0
|18
|9
|D. Giedraitis *
|18:10
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|0
|0
|-2
|10
|A. Tubelis *
|26:05
|19
|9/14
|64.3%
|9/13
|69.2%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|4
|7
|2
|3
|1
|1
|0
|21
|12
|M. Lo
|14:13
|0
|0/4
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|2
|2
|0
|0
|-4
|14
|D. Sleva
|06:06
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|17
|J. Valanciunas *
|22:50
|11
|4/7
|57.1%
|3/6
|50.0%
|1/1
|100.0%
|2/2
|100.0%
|2
|4
|6
|7
|3
|3
|1
|1
|21
|22
|M. Blazevic
|15:49
|4
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|3
|40
|M. Grigonis
|17:43
|9
|3/7
|42.9%
|0/0
|0.0%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0.0%
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|2
|0
|12
|51
|A. Butkevicius *
|12:25
|7
|3/4
|75.0%
|2/2
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|3
|0
|1
|0
|7
|91
|D. Sirvydis
|03:51
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|92
|E. Ulanovas
|09:34
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|4
|2
|0
|1
|0
|4
|Team/Coaches
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|195:00
|88
|36/69
|52.2%
|25/44
|56.8%
|11/25
|44.0%
|5/6
|83.3%
|14
|19
|33
|24
|21
|17
|9
|2
|96
|96
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Georgios Bartzokas
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|C. Miller-Mcintyre
|12:42
|4
|2/4
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|T. Ward *
|30:32
|10
|3/5
|60.0%
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|4
|1
|1
|0
|13
|8
|J. Montero *
|26:20
|15
|5/11
|45.5%
|5/8
|62.5%
|0/3
|0.0%
|5/5
|100.0%
|2
|1
|3
|7
|0
|2
|1
|0
|21
|9
|N. Plotas
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|S. Vezenkov *
|24:35
|18
|8/10
|80.0%
|8/10
|80.0%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|2
|5
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|16
|K. Papanikolaou
|08:28
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|5
|22
|T. Dorsey *
|19:53
|10
|4/11
|36.4%
|3/4
|75.0%
|1/7
|14.3%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|2
|0
|8
|24
|M. Ndiaye
|17:40
|9
|3/3
|100.0%
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|11
|42
|B. Dunston
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|D. Hall
|19:45
|1
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|1
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|88
|T. Jones
|15:56
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|94
|E. Fournier *
|19:09
|18
|6/12
|50.0%
|4/7
|57.1%
|2/5
|40.0%
|4/4
|100.0%
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|1
|0
|12
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|195:00
|92
|33/62
|53.2%
|28/42
|66.7%
|5/20
|25.0%
|21/26
|80.8%
|10
|19
|29
|22
|14
|14
|10
|0
|112
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