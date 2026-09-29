Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έχει ονοματεπώνυμο. Ο Εβάν Φουρνιέ (19π.) υπό το βλέμμα του Σακίλ Ο' Νιλ, με δύο μεγάλα τρίποντα στο τελευταίο 1.5 λεπτό οδήγησε τον πρωταθλητή Ευρώπης σε μεγάλη νίκη στο Κάουνας (93-91) και στο «2 στα 2» στη EuroLeague. Διψήφιοι οι Βεζένκοβ (18π., 8ρ.), Μοντέρο (15 π., 7 ασ.), Ντόρσεϊ (10π.), Γουόρντ (10π.).

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας και κατάφερε να κάνει το 2/2 στη EuroLeague. Φιλοξενήθηκε από τη Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά στο φινάλε, εκεί όπου η μπάλα... έκαιγε. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους και... ξέρανε τη λιθουανική ομάδα.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα (με 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης) ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά. Άξιος συμπαραστάτης ο Γιαν Μοντέρο με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ κομβικός ήταν ο Εντιάι με τις άμυνές του, αλλά και τους 9 πόντους που πέτυχε.

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Έντουαρντς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 2-2 στο 08:39. Η Ζάλγκιρις με δύο πόντους του Έντουαρντς και πέντε του Μπουτκέβιτσιους, είχε κάνει το 7-2 στο 07:28. Με επιμέρους σκορ 8-2, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 11-10 στο 05:01. Ο Βαλαντσιούνας με δίποντο είχε κάνει το 21-17, με τον Τζόουνς να μειώνει σε 21-19 με δύο βολές. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ζάλγκιρις είχε το προβάδισμα με 24-21.

Ο Σιρβίντις είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 8-0 από το 08:30 μέχρι το 07:10 (τέσσερις πόντοι Φουρνιέ, πέντε Εντιάι) για το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (29-26). Η διαφορά είχε ανέβει στους εφτά (37-30) στο 04:08 μετά από δίποντα των Μοντέρο, Φουρνιέ και Παπανικολάου, όμως οι γηπεδούχοι είχαν αντιδράσει. Με επιμέρους σκορ 11-2, είχαν περάσει μπροστά με 41-39 στο 01:26. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν ισόπαλο (44-44) ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Τουμπέλις είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με δίποντο για το 47-46. Η Ζάλγκιρις ήταν μπροστά με 52-46 στο 07:42, ωστόσο με σερί 11-0 από το 07:21 (Βεζένκοβ) μέχρι το 05:44 (Μοντέρο), ο Ολυμπιακός είχε ανακτήσει το προβάδισμά του (57-52). Οι Λιθουανοί είχαν κάνει το 58-57 με σερί 6-0, όμως ο Ντόρσεϊ είχε δώσει λύση από τα 6.75μ. για το 60-58 στο 02:41. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 64-63, με τον Μπλάζεβιτς να μειώνει με δίποντο.

Ο Γκριγκόνις είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Φουρνιέ και Μοντέρο να σκοράρουν για το 68-66 στο 08:52. Η Ζάλγκιρις είχε προηγηθεί με 71-68, όμως με σερί 8-0, οι Πειραιώτες είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 76-71 στο 04:42. Στο 01:16 ο Βαλαντσιούνας είχε κάνει το 86-85, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει δίποντο για το 86-87. Ο Μπράουν είχε κάνει το 88-87, όμως με τρίποντο του Φουρνιέ και βολές του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στη νίκη με 93-91.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε πάνω του με μεγάλα σουτ τα τελευταία λεπτά και ο Εντιάι ξεχώρισε για την άμυνά του.

το πήρε πάνω του με μεγάλα σουτ τα τελευταία λεπτά και ο ξεχώρισε για την άμυνά του. MVP Ο... Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά.

ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός ο Αζουόλας Τουμπέλις , ο οποίος είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.

, ο οποίος είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ , ο οποίος είχε 10 πόντους με 1/7 τρίποντα και 2 λάθη.

, ο οποίος είχε 10 πόντους με 1/7 τρίποντα και 2 λάθη. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε 5/20 τρίποντα και γενικά ήταν άστοχος από τα 6.75μ. όμως ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε την ώρα που έπρεπε.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Tomas Masiulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 S. Brown 22:05 17 7/10 70.0% 4/5 80.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 3 1 0 13 3 C. Edwards 26:09 16 6/13 46.2% 4/10 40.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 1 1 4 1 2 1 0 18 9 D. Giedraitis * 18:10 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 2 2 0 0 -2 10 A. Tubelis * 26:05 19 9/14 64.3% 9/13 69.2% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 3 4 7 2 3 1 1 0 21 12 M. Lo 14:13 0 0/4 0.0% 0/1 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 -4 14 D. Sleva 06:06 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 17 J. Valanciunas * 22:50 11 4/7 57.1% 3/6 50.0% 1/1 100.0% 2/2 100.0% 2 4 6 7 3 3 1 1 21 22 M. Blazevic 15:49 4 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 0 2 1 1 0 3 40 M. Grigonis 17:43 9 3/7 42.9% 0/0 0.0% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 2 3 5 2 2 0 2 0 12 51 A. Butkevicius * 12:25 7 3/4 75.0% 2/2 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 3 0 1 0 7 91 D. Sirvydis 03:51 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 92 E. Ulanovas 09:34 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 4 2 0 1 0 4 Team/Coaches 2 0 2 0 0 0 0 TOTAL 195:00 88 36/69 52.2% 25/44 56.8% 11/25 44.0% 5/6 83.3% 14 19 33 24 21 17 9 2 96 96