Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 91-93: Φουρνιέ θεέ!

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έχει ονοματεπώνυμο. Ο Εβάν Φουρνιέ (19π.) υπό το βλέμμα του Σακίλ Ο' Νιλ, με δύο μεγάλα τρίποντα στο τελευταίο 1.5 λεπτό οδήγησε τον πρωταθλητή Ευρώπης σε μεγάλη νίκη στο Κάουνας (93-91) και στο «2 στα 2» στη EuroLeague. Διψήφιοι οι Βεζένκοβ (18π., 8ρ.), Μοντέρο (15 π., 7 ασ.), Ντόρσεϊ (10π.), Γουόρντ (10π.).

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας και κατάφερε να κάνει το 2/2 στη EuroLeague. Φιλοξενήθηκε από τη Ζάλγκιρις για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να δείχνει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά στο φινάλε, εκεί όπου η μπάλα... έκαιγε. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους και... ξέρανε τη λιθουανική ομάδα.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα (με 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης) ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά. Άξιος συμπαραστάτης ο Γιαν Μοντέρο με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ κομβικός ήταν ο Εντιάι με τις άμυνές του, αλλά και τους 9 πόντους που πέτυχε.

Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Έντουαρντς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 2-2 στο 08:39. Η Ζάλγκιρις με δύο πόντους του Έντουαρντς και πέντε του Μπουτκέβιτσιους, είχε κάνει το 7-2 στο 07:28. Με επιμέρους σκορ 8-2, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 11-10 στο 05:01. Ο Βαλαντσιούνας με δίποντο είχε κάνει το 21-17, με τον Τζόουνς να μειώνει σε 21-19 με δύο βολές. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ζάλγκιρις είχε το προβάδισμα με 24-21.

Ο Σιρβίντις είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 8-0 από το 08:30 μέχρι το 07:10 (τέσσερις πόντοι Φουρνιέ, πέντε Εντιάι) για το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (29-26). Η διαφορά είχε ανέβει στους εφτά (37-30) στο 04:08 μετά από δίποντα των Μοντέρο, Φουρνιέ και Παπανικολάου, όμως οι γηπεδούχοι είχαν αντιδράσει. Με επιμέρους σκορ 11-2, είχαν περάσει μπροστά με 41-39 στο 01:26. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν ισόπαλο (44-44) ανάμεσα στις δύο ομάδες.

 

Ο Τουμπέλις είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜακΙντάιρ να απαντάει με δίποντο για το 47-46. Η Ζάλγκιρις ήταν μπροστά με 52-46 στο 07:42, ωστόσο με σερί 11-0 από το 07:21 (Βεζένκοβ) μέχρι το 05:44 (Μοντέρο), ο Ολυμπιακός είχε ανακτήσει το προβάδισμά του (57-52). Οι Λιθουανοί είχαν κάνει το 58-57 με σερί 6-0, όμως ο Ντόρσεϊ είχε δώσει λύση από τα 6.75μ. για το 60-58 στο 02:41. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά στο σκορ με 64-63, με τον Μπλάζεβιτς να μειώνει με δίποντο.

Ο Γκριγκόνις είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Φουρνιέ και Μοντέρο να σκοράρουν για το 68-66 στο 08:52. Η Ζάλγκιρις είχε προηγηθεί με 71-68, όμως με σερί 8-0, οι Πειραιώτες είχαν περάσει μπροστά στο σκορ με 76-71 στο 04:42. Στο 01:16 ο Βαλαντσιούνας είχε κάνει το 86-85, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει δίποντο για το 86-87. Ο Μπράουν είχε κάνει το 88-87, όμως με τρίποντο του Φουρνιέ και βολές του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στη νίκη με 93-91.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε πάνω του με μεγάλα σουτ τα τελευταία λεπτά και ο Εντιάι ξεχώρισε για την άμυνά του.
  • MVP Ο... Σάσα Βεζένκοβ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους (2/3 βολές, 8/10 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 25 λεπτά.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εξαιρετικός ο Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 27 λεπτά.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε 10 πόντους με 1/7 τρίποντα και 2 λάθη.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Ο Ολυμπιακός είχε 5/20 τρίποντα και γενικά ήταν άστοχος από τα 6.75μ. όμως ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε την ώρα που έπρεπε.
Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0S. Brown22:05177/1070.0%4/580.0%3/560.0%0/00.0%0000031013
3C. Edwards26:09166/1346.2%4/1040.0%2/366.7%2/2100.0%0114121018
9D. Giedraitis *18:1000/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%01122200-2
10A. Tubelis *26:05199/1464.3%9/1369.2%0/10.0%1/250.0%3472311021
12M. Lo14:1300/40.0%0/10.0%0/30.0%0/00.0%12312200-4
14D. Sleva06:0600/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%101110001
17J. Valanciunas *22:50114/757.1%3/650.0%1/1100.0%2/2100.0%2467331121
22M. Blazevic15:4942/540.0%2/540.0%0/00.0%0/00.0%325021103
40M. Grigonis17:4393/742.9%0/00.0%3/742.9%0/00.0%2352202012
51A. Butkevicius *12:2573/475.0%2/2100.0%1/250.0%0/00.0%011130107
91D. Sirvydis03:5152/366.7%1/250.0%1/1100.0%0/00.0%000002001
92E. Ulanovas09:3400/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%011420104
Team/Coaches2020000
TOTAL195:008836/6952.2%25/4456.8%11/2544.0%5/683.3%141933242117929696

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Georgios BartzokasMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0C. Miller-Mcintyre12:4242/450.0%2/2100.0%0/20.0%0/00.0%011622005
3T. Ward *30:32103/560.0%1/250.0%2/366.7%2/2100.0%1451411013
8J. Montero *26:20155/1145.5%5/862.5%0/30.0%5/5100.0%2137021021
9N. Plotas00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
14S. Vezenkov *24:35188/1080.0%8/1080.0%0/00.0%2/366.7%2571011025
16K. Papanikolaou08:2821/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%112202105
22T. Dorsey *19:53104/1136.4%3/475.0%1/714.3%1/250.0%112102208
24M. Ndiaye17:4093/3100.0%3/3100.0%0/00.0%3/475.0%0000112011
42B. Dunston00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
45D. Hall19:4510/20.0%0/20.0%0/00.0%1/250.0%213320106
88T. Jones15:5651/333.3%1/333.3%0/00.0%3/475.0%000131001
94E. Fournier *19:09186/1250.0%4/757.1%2/540.0%4/4100.0%0110221012
Team/Coaches1450000
TOTAL195:009233/6253.2%28/4266.7%5/2025.0%21/2680.8%101929221414100112

@Photo credits: eurokinissi
     

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