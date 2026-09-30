Ο Παναθηναϊκός έκανε φύλλο και φτερό την Βιλερμπάν κερδίζοντας στο «Telekom Center Athens» με 102-79 για την δεύτερη σερί νίκη του στην Euroleague λίγο πριν υποδεχθεί την Μακάμπι για να κλείσει την 1η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη εβδομάδα και δη στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί, έχοντας σβήσει ολοκληρωτικά τον ημιτελικό του Super Cup ο οποίος ήταν ως μη... γενόμενος στις τάξεις των «πρασίνων».

Πώς; Με την ίδια πεπατημένη. Αυτήν της άμυνας! Γι' άλλη μια φορά το «τριφύλλι» παρέδωσε σεμινάρια άμυνας, ειδικά στο πρώτο μισό του αγώνα. Έκτοτε και αφού τα πάντα είχαν κριθεί ο Παναθηναϊκός κατέβασε ταχύτητα καθώς ακολουθεί την Παρασκευή (02/10, 21:15) και το back to back παιχνίδι της διπλής αγωνιστικής κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «πράσινοι», μπορεί να είχαν πολλές απουσίες, μπορεί να ήταν και πάλι εκτός οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας, Φαλ αλλά και ο Χουάντσο ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών, αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές ήταν άκρως απολαυστικοί. Αν μη τι άλλο το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις και το παθητικό των πόντων να ήταν πολύ πιο χαμηλό, αλλά επήλθε η λογική χαλάρωση.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας έκανε εμφάνιση καριέρας έχοντας 16 πόντους με 4/7 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία των Λεσόρ, Φρανσίσκο, Γκραντ και Ρογκαβόπουλου. Χωρίς να υστερήσει κάποιος, ειδικά στην άμυνα. Σημειώστε, επίσης, ότι σκόραραν και οι 11 παίκτες που αγωνίστηκαν.

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μία αποστολή. Να εστιάσει στην άμυνά του. Από την άμυνα θα ξεκινούσε. Και έτσι έγινε. Οι «πράσινοι» κλείδωσαν τους παίκτες του Τόνι Πάρκερ οι οποίοι μετά βίας έφταναν στο καλάθι της ελληνικής ομάδας. Το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (25-13) και οι μόλις 13 πόντοι παθητικό αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Η Βιλερμπάν είχε μόλις 5/15 εντός παιδιάς, την ώρα που ο Ομπράντοβιτς έβλεπε τους παίκτες του να είχαν από τη πλευρά τους 8/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 4 ασίστ για 3 λάθη.

Τα δύο σερί τρίποντα του Νέιτ Σέστινα μετά την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου σήμαναν συναγερμό στον «πράσινο» πάγκο με αποτέλεσμα ο «Ζοτς» να καλέσει τάιμ άουτ σε 58 δευτερόλεπτα ώστε να μπουν τα πράγματα στην θέση τους. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση και ο Λευτέρης Μαντζούκας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα προκειμένου να εκτοξευθεί η διαφορά στου 24 πόντους (56-32) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (56-34).

Η Βιλερμπάν είχε 11/30 εντός παιδιάς και 7 ασίστ για 8 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 12/20 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 8/13 βολές, 15-6 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες για 6 λάθη. Ο Μαντζούκας μάλιστα είχε κάνει ρεκόρ καριέρας από το ημίχρονο, όταν και είχε 16 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 0/1 βολή και 4 ριμπάουντ.

Ο δείκτης του σκορ «άγγιξε» και το όριο των 30 πόντων λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου, καθώς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 27 πόντους διαφορά (63-37 στο 24') έχοντας επιβάλλει ολοκληρωτικά τον ρυθμό του και μην έχοντας αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Βιλερμπάν. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι από ένα σημείο και μετά οι «πράσινοι» κατέβασαν ταχύτητα και... κράτησαν δυνάμεις ενόψει και του αγώνα με την Μακάμπι ύστερα από 48 ώρες, και πάλι στο Glass Floor του Telekom Center Athens.

Η χαλάρωση αποτυπώθηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα καθώς οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν γίνει πολύ πιο ευάλωτοι στην άμυνά τους και δεν έδειχναν το ίδιο physicality όπως στο πρώτο μισό του αγώνα, όταν και είχαν δεχθεί μόλις 34 πόντους στο σύνολο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έπαιξε και πάλι άμυνα. Simple as that! Οι «πράσινοι» ήταν και πάλι άκρως αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας υποχρεώσει την Βιλερμπάν σε μόλιε 34 πόντους στο ημίχρονο με 11/30 σουτ και 56 πόντους σε 30 λεπτά.

έπαιξε και πάλι άμυνα. Simple as that! Οι «πράσινοι» ήταν και πάλι άκρως αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας υποχρεώσει την Βιλερμπάν σε μόλιε 34 πόντους στο ημίχρονο με 11/30 σουτ και 56 πόντους σε 30 λεπτά. MVP O … Λευτέρης Μαντζούκας (16π., 4/6τρ.), ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας εμφάνιση… καριέρας στο πρώτο μισό του αγώνα.

… Λευτέρης Μαντζούκας (16π., 4/6τρ.), ο οποίος έδωσε το σύνθημα για την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας εμφάνιση… καριέρας στο πρώτο μισό του αγώνα. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σιλβέν Φρανσίσκο (19π., 3/5τρ.), Τζέριαν Γκραντ (13π.), Ματίας Λεσόρ (12π., 7ριμπ., 3ασ.) οι οποίοι είχαν τη δική τους συνεισφορά μέσα στο παιχνίδι.

Σιλβέν Φρανσίσκο (19π., 3/5τρ.), Τζέριαν Γκραντ (13π.), Ματίας Λεσόρ (12π., 7ριμπ., 3ασ.) οι οποίοι είχαν τη δική τους συνεισφορά μέσα στο παιχνίδι. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νέιτ Σέστινα ήταν εκείνος που προσπαθούσε να απειλήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του.

ο Νέιτ Σέστινα ήταν εκείνος που προσπαθούσε να απειλήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… τα δύο βασικά όπλα της Βιλερμπάν, ο Τζάε Κράουντερ και ο Πάτι Μιλς τους οποίους και αφόπλισαν οι «πράσινοι» με συνοπτικές διαδικασίες.

τα δύο βασικά όπλα της Βιλερμπάν, ο Τζάε Κράουντερ και ο Πάτι Μιλς τους οποίους και αφόπλισαν οι «πράσινοι» με συνοπτικές διαδικασίες. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 13/26 τρίποντα του Παναθηναϊκού όπως επίσης και οι 25 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Zeljko Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 72 E. MANTZOUKAS * 21:29 16 2/2 4/7 0/1 66.7% 2 4 6 0 1 0 0 1 1 21 19 22 J. GRANT * 16:22 13 3/5 2/2 1/1 71.4% 0 1 1 2 1 1 0 1 2 15 15 28 G. YABUSELE * 16:32 9 3/4 0/2 3/3 100.0% 2 3 5 3 0 0 1 1 2 13 15 0 P. KALAITZAKIS * 16:30 7 0/2 2/2 1/2 50.0% 1 2 3 5 1 1 0 4 2 10 10 44 K. MITOGLOU * 18:03 5 2/3 0/1 1/2 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 21 7 BENCH 3 S. FRANCISCO 19:36 19 4/5 3/5 2/3 70.0% 0 2 2 3 0 0 1 1 5 25 25 17 N. ROGKAVOPOULOS 19:16 12 4/4 1/1 1/1 100.0% 2 1 3 3 1 1 2 1 2 18 18 26 M. LESSORT 20:57 12 3/6 0/0 6/10 50.0% 3 5 8 1 1 3 0 3 7 22 22 7 B. BADIO 18:32 5 1/3 1/3 0/0 33.3% 0 2 2 3 1 1 0 3 0 18 5 6 D. MORAITIS 10:34 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -3 -3 32 I. BONGA 17:09 2 1/2 0/1 0/0 33.3% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 TEAM TOTALS 102 24/37 13/26 15/23 58.7% 13 24 37 25 7 14 4 19 23 - 130