«Διπλός» Σορτς, έτρεχε με... 111 η Βαλένθια

Με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ, η Βαλένθια έκανε άνετα το 2/2 στη Euroleague... διαλύοντας με 111-88 τη Μπασκόνια.

H ανανεωμένη Βαλένθια, είχε στείλει το μήνυμα με το «καλημέρα» της Euroleague, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό, με 94-96 στην έδρα της Μπεσίκτας, αλλά η... προσγείωση στην ACB ήταν απότομη, χάνοντας στη «Roig Arena» στην πρεμιέρα από τη Γέιδα, με 100-105. Η Μπασκόνια από την πλευρά της, μετά το 89-106 από τον Ολυμπιακό, πέρασε με 97-98 από την έδρα της Μπούργος και θεωρητικά, πήγαινε με καλύτερη ψυχολογία στη «διαβολοβδομάδα».

Ούτε ένα δεκάλεπτο δε χρειάστηκε η Βαλένθια για να επιβάλλει το δικό της ρυθμό (26-10) και να φτάσει ουσιαστικά... διά περιπάτου στη νίκη. Η ομάδα του Αλμπέρτ, με τον Σορτς να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, καταγράφοντας double-double σε πόντους-ασίστ, τον Μπρουκς να ακολουθεί και ανά διαστήματα να βγαίνουν κι άλλοι παίκτες μπροστά (Ριβέρο, Οσετκόφσκι, Μίροτιτς, Πουέρτο) κρατούσε το παιχνίδι στην ίδια απόσταση στο ημίχρονο (52-33), ενώ στη συνέχεια, η διαφορά ανέβηκε κι άλλο, με τον Φαρίντ, να τραυματίζεται στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου (77-58) μετά από μία άσχημη πτώση, λίγο μετά όμως επέστρεψε.

Θέμα νίκης δεν υπήρχε ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο και το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, καθώς και πόσο θα γράψει το... κοντέρ για τη Βαλένθια, το οποίο έγραψε 111-88

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Επέβαλλε το ρυθμό της από την αρχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μπασκόνια.

MVP O… Ο Τι Τζέι Σορτς, μετά την εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα με τη Μπεσίκτας, σήμερα σημείωσε double-double με 12 πόντους και 10 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Άρμονι Μπρουκς έκανε ξανά τη δουλειά του, με 17 πόντους και 4/7 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Τάντας Σεντεκέρσκις, είχε 16 πόντους, με 8/8 δίποντα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Σε ρηχά νερά ο Κάμερον Τέιλορ της Βαλένθια, με 6 πόντους, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ σε 18:05 συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Έχοντας βάλει 111 πόντους, αυτό το στοιχείο δε θα μπορούσε να μην ξεχωρίσει για τη Βαλένθια

Τα δεκάλεπτα: 26-10, 52-33, 77-58, 111-88

Ομαδικά στατιστικά:

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Βαλένθια - Στατιστικά Αγώνα

Παίκτης Xρ. Πόντ. 2Π. 3Π. Βολ. Ριμπ. (O-D) Ασ. Κλ. Λάθ. PIR T. Shorts* 03:41 2 1/1 0/0 0/0 0 (0-0) 2 0 0 5 K. Taylor* 03:00 2 1/1 0/0 0/0 0 (0-0) 0 1 0 3 N. Reuvers* 02:50 2 0/0 0/1 2/2 0 (0-0) 0 0 0 1 M. Saint-Supery* 02:50 0 0/0 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 A. Brooks 00:10 0 0/0 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 0 N. Sako 00:10 0 0/1 0/0 0/0 0 (0-0) 0 0 0 -1 N. Mirotic* 03:41 3 0/0 1/1 0/0 0 (0-0) 0 1 0 4 ΣΥΝΟΛΟ - 9 2/3 (66.7%) 1/2 (50.0%) 2/2 (100%) 0 (0-0) 2 2 0 12