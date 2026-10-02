Ο Κέντρικ Ναν ανεβάζει ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, κάνοντας προπόνηση στο «Telekom Center Athens».

Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» προπονείται στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να είναι έτοιμος όταν αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Θυμίζουμε ο Κέντρικ Ναν, είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια ατομικής του προπόνηση στις Η.Π.Α, με τη διάγνωση να δείχνει ρήξη έσω μηνίσκου.