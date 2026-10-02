Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:45 LIVE από το Gazzetta), ενόψει της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους «πράσινους» να στέλνουν μήνυμα στους οπαδούς τους.

Συγκεκριμένα αναφέρουν οδηγίες κατά την πρόσβασή τους στο γήπεδο, ενώ τονίζουν πως οι θύρες ανοίγουν στις 18:15.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (02/10, 21:15) με την Maccabi Rapyd Tel Aviv για την 3η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

• Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.

• Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

• Λόγω της παράλληλης εκδήλωσης του Allwyn x McLaren Racing στον περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού σταδίου, θα παραμείνουν κλειστές για την ημέρα του αγώνα οι είσοδοι του Telekom Center Athens από τη Λεωφόρο Κύμης και τη Λεωφόρο Ειρήνης.

• Η πρόσβαση στο Telekom Center Athens θα πραγματοποιείται κανονικά από τον σταθμό «Ειρήνη» του ΗΣΑΠ, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης και οριοθετημένης διαδρομής που έχει καθοριστεί από την εταιρεία παραγωγής της εκδήλωσης Allwyn.

• Για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση του κοινού, θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής προσωπικό και αρμόδιοι άνθρωποι για την καθοδήγηση των επισκεπτών.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή σας.

Οδηγίες για οχήματα

• Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται από τις Πύλες Α’ και Δ’.

• Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3 και P6.

• Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

• Συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την πρόσβαση στο γήπεδο.

Εισιτήρια

• Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

• Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

• Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

• Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

• Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

• Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

• Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

• Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

• Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

• Κράνη μοτοσικλέτας

• Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

• Εύφλεκτα υλικά

• Αιχμηρά αντικείμενα

• Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

• Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Maccabi Rapyd Tel Aviv, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμα αναμέτρηση στο «σπίτι» μας».