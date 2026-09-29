Η Χάποελ Τελ Αβίβ σημείωσε τη πρώτη της νίκη στην Euroleague καθώς επικράτησε μέσα στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα με 81-80, με τους Σέρβους να γνωρίζουν την δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα τους.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε το πάνω χέρι από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα στην «Beogradska Arena» και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να κάνει τα... πάντα έχοντας 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36:37 λεπτά συμμετοχής οδήγησε την Χάποελ στην 1η της νίκη.

«Διψήφιοι» για τους Ισραηλινούς ήταν επίσης οι Μπλέικνι (12π.), Λεντέι (12π.) και Μίτσιτς (11π., 6ριμπ., 4ασ.)

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Σαφώς καλύτερο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την Χάποελ καθώς ήθελε να γίνει το «αφεντικό» του αγώνα. Και το κατάφερε. Φρόντισε να ελέγξει το παιχνίδι και να προηγηθεί με έξι πόντους (11-17) λίγο πριν κλείσει το δεκάλεπτο έχοντας φτάσει στο +10 και με 28 πόντους στην επίθεσή της (18-28). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το διάστημα η Χάποελ είχε 7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές και 4 ασίστ για ένα λάθος, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας μόλις 6/13 δίποντα και 2/5 τρίποντα με 2 ασίστ για 3 λάθη.

Παρόλα αυτά κατάφερε στην 2η περίοδο να «ροκανίσει» την διαφορά και με επιμέρους σκορ 17-6 να πάρει προβάδισμα με 35-34, στο οποίο μεσολάβησε και σερί 10-0 μετά το 25-34. Και πάλι. Η ομάδα του Ιτούδη είχε... έτοιμη την απάντηση με έναν εξαιρετικό Ελάιτζα Μπράιαντ (13π., 7ριμπ., 2κλ., 1ασ.) «απάντησε» με δικό της 11-0 για το τελικό 35-45 του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο μισό οι Ισραηλινοί είχαν 9/19 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 12/13 βολές, ενώ οι γηπεδούχοι 10/20 δίποντα, 4/12 τρίποντα και 3/4 βολές.

Πιο δυνατές ήταν οι άμυνες στην 3η περίοδο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να αυξάνουν το physicality και να βγάζουν μεγαλύτερη ενέργεια. Οι Μπάτλερ και Κάρτερ βοήθησαν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν στις δύο κατοχές (48-52 στο 24') αλλά και πάλι η Χάποελ ξέφυγε με +10 πόντους διαφορά (53-63) πριν κλείσει η 3η περίοδος στο 59-65. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ συνέχισε να κάνει... όλες τις δουλειές (16π., 10ριμπ., 4ασ., 3κλ., 1λ.) έως εκείνο το σημείο, όντας και εκείνος που έκανε την διαφορά.

Το σκηνικό δεν άλλαξε. Η Χάποελ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη για την εκτός έδρας νίκη με την οποία κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό στην Euroleague έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Μπράιαντ, ο οποίος «έγραψε» 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να περιορίσει τα ατού του Ερυθρού Αστέρα, ήταν άκρως διαβασμένη η Χάποελ και είχε «απαντήσεις» σε οτιδήποτε δοκίμαζε ο Ναβάρο.

κατάφερε να περιορίσει τα ατού του Ερυθρού Αστέρα, ήταν άκρως διαβασμένη η Χάποελ και είχε «απαντήσεις» σε οτιδήποτε δοκίμαζε ο Ναβάρο. MVP… ο Ελάιτζα Μπράιντ ο οποίος έκανε τα πάντα με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36:37 λεπτά συμμετοχής

ο Ελάιτζα Μπράιντ ο οποίος έκανε τα πάντα με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη σε 36:37 λεπτά συμμετοχής ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... ο Μίτσιτς ο οποίος είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ο Μίτσιτς ο οποίος είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν ο καλύτερος της ομάδας του με 19 πόντους και 4/7 τρίποντα.

ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν ο καλύτερος της ομάδας του με 19 πόντους και 4/7 τρίποντα. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... οι Μότλεϊ (2π., 4λ.) και Τζόουνς (2/6 σουτ).

οι Μότλεϊ (2π., 4λ.) και Τζόουνς (2/6 σουτ). ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 51 ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα, τα οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετά!

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 35-45, 59-65, 80-81.

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE (Coach: Ibon Navarro) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 33 J. NWORA * 17:42 9 2/5 0/1 5/6 33.3% 0 5 5 1 1 1 0 1 3 3 11 11 T. CARTER * 13:59 10 2/4 2/2 0/0 66.7% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 12 12 1 C. JONES * 16:34 6 2/3 0/3 2/2 33.3% 0 1 1 4 2 4 0 2 3 -11 11 0 J. MOTLEY * 16:05 2 1/3 0/0 0/0 33.3% 3 2 5 1 4 0 0 3 2 6 0 37 S. OJELEYE * 19:14 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 0 3 3 0 0 0 0 2 1 5 3 BENCH 6 J. BUTLER 12:54 13 3/5 2/2 1/1 71.4% 0 1 1 2 0 0 0 3 2 10 12 95 C. MONEKE 08:17 5 1/1 0/1 3/4 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 2 2 6 6 13 O. DOBRIC 09:36 5 1/2 1/2 0/0 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 2 S. MILJENOVIC 05:27 3 0/1 1/1 0/0 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 N. WEILER-BABB 06:59 2 1/2 0/2 0/0 25.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 10 4 15 E. IZUNDU 12:55 2 1/5 0/0 0/0 20.0% 4 4 8 0 0 0 0 2 1 -3 5 44 D. KRAMER 05:18 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 59 15/33 6/16 11/13 42.9% 10 24 34 11 10 6 1 16 15 - 64