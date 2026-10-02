Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τη φάση με τους πανηγυρισμούς της Βίρτους και τον Γιώργο Μπαρτζώκα ζητώντας τιμωρία για τον... ίδιο.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Μπολόνια και ηττήθηκε από τη Βίρτους με 94-96 μετά από buzzer beater τρίποντο του Καρ με τους παίκτες της ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα τη νίκη τους.

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε το στιγμιότυπο με τουε παίκτες της Βίρτους Μπολόνια έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους μετά το τρίποντο του Καρ, με τον Έλληνα τεχνικό να δείχνει τον εκνευρισμό του.

Ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε το χαρακτηριστικό βίντεο και ζήτησε να τιμωρηθεί ο... ίδιος γράφοντας: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».