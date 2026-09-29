Ο Ντέβον Χολ με buzzer beater «ξέρανε» την Βίρτους και χάρισε στην Αρμάνι Μιλάνο τη νίκη με 87-85 στον ιταλικό «εμφύλιο».

Ο Ντέβον Χολ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ιταλικού ντέρμπι στο Μιλάνο καθώς με buzzer beater σουτ χάρισε στην Αρμάνι τη νίκη απέναντι στην Βίρτους.

Με αυτόν τον περιπετειώδης τρόπο, η Αρμάνι Μιλάνο σημείωσε την πρώτη της νίκη στην Euroleague αφήνοντας την ομάδα της Μπολόνια στο «μηδέν» πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό το βράδυ της Πέμπτης.

Πέντε παίκτες της ιταλικής ομάδας είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, σ' ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικό «θρίλερ» στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Γκούντουριτς ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Χολ (12π.), Τόμπσον (12π.), Ράιτ (11π., 7ριμπ.) και Κόουλ (11π.)

Τα δεκάλεπτα: 30-20, 47-41, 66-67, 87-85.