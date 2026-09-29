Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 94-84 για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Την πρώτη της νίκη στη EuroLeague βρήκε η Αναντολού Εφές, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τουρκία με 94-84.

Η ομάδα του Λάσο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να... μπλοκάρει τη «βασίλισσα» που ψάχνει ακόμα το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.

Για την Έφες πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντοζίερ με 18 πόντους, ενώ 14 πέτυχε ο Στράζελ και από 12 οι Τζέιμς και Λόιντ.

Στον αντίποδα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16 πόντους.

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (12-10, 5'). Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να είναι εύστοχες (Εφές 8/14 δίποντα,3/5 τρίποντα, Ρεάλ 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 (27-29, 10').

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές ήταν καλύτερη, αναγκάζοντας τους Ισπανούς να υποπίπτουν σε λάθη και μπόρεσε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (39-34, 15'). Η τούρκικη ομάδα συνέχισε να έχει το πλεονέκτημα στην αναμέτρηση, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και πήρε διψήφιο προβάδισμα (47-37, 18'),ενώ λίγο αργότερα ο Μάικ Τζέιμς διαμόρφωσε το (50-37, 19').

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να μειώσουν, ωστόσο οι Τούρκοι διατήρησαν το διψήφιο προβάδισμα (62-51, 24'), βρίσκοντας τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Ο Οκέκε μείωσε για τη «βασίλισσα», διαμορφώνοντας το (72-65, 30'), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -7.

Ο Οκόκεκε συνέχισε... καυτός και στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, μειώνοντας κιάλο για τη Ρεάλ (75-68, 31'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, οι Ισπανοί ψαλίδισαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με τον Καμπάτσο να κάνει το (82-78, 36'). Η ομάδα του Μαρτίνεθ συνέχισε το σερί της και έστειλε το ματς στους τέσσερις (84-80, 37').

Τα τελευταία λεπτά ήταν... δραματικά, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει επιστρέψει στην αναμέτρηση και να διεκδικεί τη νίκη (86-82, 39'). Η ομάδα του Λάσο πήρε... μαξιλαράκι ασφαλείας, έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Στράζελ, διαμορφώνοντας το (88-82). Ο Σμιθ με δύο βολές, μείωσε για τους Ισπανούς στους τέσσερις (88-84), όμως η Εφές βρήκε εκ νέου καλάθι με τον Λόιντ... σφραγίζοντας στην ομάδα του τη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης πλησίαζε, η Αναντολού Εφές, έβρισκε λύσεις και κρατούσε τη διαφορά με το μέρος της.

MVP…Ο Ντοζίερ με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Στράζελ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Καμπάτσο που σκόραρε 16 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Καμπαρό που έμεινε στους 0 πόντους!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 41 ριμπάουντ της Ρεάλ που δεν της έφτασαν για τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 3 J. Loyd 17:10 12 4/7 57.1% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 1 3 4 1 3 0 0 0 12 4 S. Yusta 07:18 3 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 D. Saric 22:04 10 3/7 42.9% 2/4 50.0% 1/3 33.3% 3/3 100.0% 1 2 3 4 3 2 0 0 10 11 D. Russell * 08:10 5 2/5 40.0% 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 4 15 P. Dozier 18:08 18 6/10 60.0% 4/7 57.1% 2/3 66.7% 4/4 100.0% 1 0 1 3 2 2 2 0 18 17 C. Malcolm * 15:47 2 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 20 B. Fernando 18:35 8 4/4 100.0% 4/4 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 4 1 0 0 10 24 E. Osmani * 19:56 5 2/6 33.3% 2/4 50.0% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 32 M. Strazel 23:32 14 3/10 30.0% 1/5 20.0% 2/5 40.0% 6/7 85.7% 0 3 3 4 3 2 1 0 11 33 E. Yilmaz * 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 M. James * 31:20 12 5/14 35.7% 4/9 44.4% 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0 2 2 4 2 1 3 0 13 88 K. Jones 18:00 5 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 1 2 3 0 0 1 3 0 12 Team/Coaches 2 3 5 0 0 0 0 TOTAL 200:00 94 32/69 46.4% 22/44 50.0% 10/25 40.0% 20/22 90.9% 7 19 26 18 21 10 11 0 100