Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης 94-84: Η ομάδα του Λάσο κυριάρχησε και δεν άφησε τη «βασίλισσα» να βρει την πρώτη της νίκη

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 94-84 για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Την πρώτη της νίκη στη EuroLeague βρήκε η Αναντολού Εφές, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τουρκία με 94-84.

Η ομάδα του Λάσο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να... μπλοκάρει τη «βασίλισσα» που ψάχνει ακόμα το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.

Για την Έφες πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντοζίερ με 18 πόντους, ενώ 14 πέτυχε ο Στράζελ και από 12 οι Τζέιμς και Λόιντ.

Στον αντίποδα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16 πόντους.

 

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (12-10, 5'). Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να είναι εύστοχες (Εφές 8/14 δίποντα,3/5 τρίποντα, Ρεάλ 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 (27-29, 10').

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές ήταν καλύτερη, αναγκάζοντας τους Ισπανούς να υποπίπτουν σε λάθη και μπόρεσε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (39-34, 15'). Η τούρκικη ομάδα συνέχισε να έχει το πλεονέκτημα στην αναμέτρηση, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και πήρε διψήφιο προβάδισμα (47-37, 18'),ενώ λίγο αργότερα ο Μάικ Τζέιμς διαμόρφωσε το (50-37, 19').

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να μειώσουν, ωστόσο οι Τούρκοι διατήρησαν το διψήφιο προβάδισμα (62-51, 24'), βρίσκοντας τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Ο Οκέκε μείωσε για τη «βασίλισσα», διαμορφώνοντας το (72-65, 30'), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -7.

Ο Οκόκεκε συνέχισε... καυτός και στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, μειώνοντας κιάλο για τη Ρεάλ (75-68, 31'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, οι Ισπανοί ψαλίδισαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με τον Καμπάτσο να κάνει το (82-78, 36'). Η ομάδα του Μαρτίνεθ συνέχισε το σερί της και έστειλε το ματς στους τέσσερις (84-80, 37').

Τα τελευταία λεπτά ήταν... δραματικά, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει επιστρέψει στην αναμέτρηση και να διεκδικεί τη νίκη (86-82, 39'). Η ομάδα του Λάσο πήρε... μαξιλαράκι ασφαλείας, έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Στράζελ, διαμορφώνοντας το (88-82). Ο Σμιθ με δύο βολές, μείωσε για τους Ισπανούς στους τέσσερις (88-84), όμως η Εφές βρήκε εκ νέου καλάθι με τον Λόιντ... σφραγίζοντας στην ομάδα του τη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης πλησίαζε, η Αναντολού Εφές, έβρισκε λύσεις και κρατούσε τη διαφορά με το μέρος της.
MVP…Ο Ντοζίερ με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Στράζελ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Καμπάτσο που σκόραρε 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Καμπαρό που έμεινε στους 0 πόντους!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 41 ριμπάουντ της Ρεάλ που δεν της έφτασαν για τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
3J. Loyd17:10124/757.1%2/450.0%2/366.7%2/2100.0%1341300012
4S. Yusta07:1831/250.0%0/10.0%1/1100.0%0/00.0%000110001
5D. Saric22:04103/742.9%2/450.0%1/333.3%3/3100.0%1234320010
11D. Russell *08:1052/540.0%1/333.3%1/250.0%0/00.0%011111104
15P. Dozier18:08186/1060.0%4/757.1%2/366.7%4/4100.0%1013222018
17C. Malcolm *15:4720/10.0%0/00.0%0/10.0%2/2100.0%000010102
20B. Fernando18:3584/4100.0%4/4100.0%0/00.0%0/00.0%1340410010
24E. Osmani *19:5652/633.3%2/450.0%0/20.0%1/1100.0%000010002
32M. Strazel23:32143/1030.0%1/520.0%2/540.0%6/785.7%0334321011
33E. Yilmaz *00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
55M. James *31:20125/1435.7%4/944.4%1/520.0%1/250.0%0224213013
88K. Jones18:0052/366.7%2/366.7%0/00.0%1/1100.0%1230013012
Team/Coaches2350000
TOTAL200:009432/6946.4%22/4450.0%10/2540.0%20/2290.9%71926182110110100

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1N. Smith Jr *13:29102/366.7%1/1100.0%1/250.0%5/683.3%202142111010
3T. Luwawu-Cabarrot10:4800/50.0%0/30.0%0/20.0%0/00.0%00003200-10-1
4J. Pradilla *10:2941/250.0%1/1100.0%0/10.0%2/2100.0%0112101088
6A. Abalde12:1131/250.0%0/10.0%1/1100.0%0/00.0%1233200066
7F. Campazzo *22:55166/1060.0%4/666.7%2/450.0%2/2100.0%213305001616
8C. Okeke20:05114/757.1%1/1100.0%3/650.0%0/00.0%044101011414
12T. Maledon20:2792/633.3%2/366.7%0/30.0%5/683.3%224524001212
14G. Deck *21:5321/1100.0%1/1100.0%0/00.0%0/00.0%0331210033
20M. Jantunen18:4372/922.2%1/333.3%1/616.7%2/2100.0%1232300055
22W. Tavares *22:0484/4100.0%4/4100.0%0/00.0%0/00.0%257013121414
24A. Feliz18:17103/560.0%2/450.0%1/1100.0%3/475.0%033522111515
30D. Jones08:3942/450.0%2/450.0%0/00.0%0/00.0%00004000-2-2
Team/Coaches2680000
TOTAL200:008428/5848.3%19/3259.4%9/2634.6%19/2286.4%1229412324214598
     

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