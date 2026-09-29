Την πρώτη της νίκη στη EuroLeague βρήκε η Αναντολού Εφές, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τουρκία με 94-84.
Η ομάδα του Λάσο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να... μπλοκάρει τη «βασίλισσα» που ψάχνει ακόμα το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.
Για την Έφες πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντοζίερ με 18 πόντους, ενώ 14 πέτυχε ο Στράζελ και από 12 οι Τζέιμς και Λόιντ.
Στον αντίποδα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16 πόντους.
Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ (12-10, 5'). Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε, με τις δύο ομάδες να είναι εύστοχες (Εφές 8/14 δίποντα,3/5 τρίποντα, Ρεάλ 5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και τη Ρεάλ να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +2 (27-29, 10').
🔄🎯🏀 pic.twitter.com/CpR2AuAZsl— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 29, 2026
🚀 Did you miss me?#SahayaHükmet #RuleTheCourtpic.twitter.com/P54j75qKhj— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 29, 2026
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Εφές ήταν καλύτερη, αναγκάζοντας τους Ισπανούς να υποπίπτουν σε λάθη και μπόρεσε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (39-34, 15'). Η τούρκικη ομάδα συνέχισε να έχει το πλεονέκτημα στην αναμέτρηση, ευστοχώντας σε διαδοχικά τρίποντα και πήρε διψήφιο προβάδισμα (47-37, 18'),ενώ λίγο αργότερα ο Μάικ Τζέιμς διαμόρφωσε το (50-37, 19').
Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να μειώσουν, ωστόσο οι Τούρκοι διατήρησαν το διψήφιο προβάδισμα (62-51, 24'), βρίσκοντας τις λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Ο Οκέκε μείωσε για τη «βασίλισσα», διαμορφώνοντας το (72-65, 30'), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -7.
Ο Οκόκεκε συνέχισε... καυτός και στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, μειώνοντας κιάλο για τη Ρεάλ (75-68, 31'). Προς το φινάλε της αναμέτρησης, οι Ισπανοί ψαλίδισαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, με τον Καμπάτσο να κάνει το (82-78, 36'). Η ομάδα του Μαρτίνεθ συνέχισε το σερί της και έστειλε το ματς στους τέσσερις (84-80, 37').
Τα τελευταία λεπτά ήταν... δραματικά, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει επιστρέψει στην αναμέτρηση και να διεκδικεί τη νίκη (86-82, 39'). Η ομάδα του Λάσο πήρε... μαξιλαράκι ασφαλείας, έπειτα από δύο εύστοχες βολές του Στράζελ, διαμορφώνοντας το (88-82). Ο Σμιθ με δύο βολές, μείωσε για τους Ισπανούς στους τέσσερις (88-84), όμως η Εφές βρήκε εκ νέου καλάθι με τον Λόιντ... σφραγίζοντας στην ομάδα του τη νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κάθε φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης πλησίαζε, η Αναντολού Εφές, έβρισκε λύσεις και κρατούσε τη διαφορά με το μέρος της.
MVP…Ο Ντοζίερ με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Στράζελ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλός ο Καμπάτσο που σκόραρε 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Καμπαρό που έμεινε στους 0 πόντους!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 41 ριμπάουντ της Ρεάλ που δεν της έφτασαν για τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|3
|J. Loyd
|17:10
|12
|4/7
|57.1%
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|12
|4
|S. Yusta
|07:18
|3
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|D. Saric
|22:04
|10
|3/7
|42.9%
|2/4
|50.0%
|1/3
|33.3%
|3/3
|100.0%
|1
|2
|3
|4
|3
|2
|0
|0
|10
|11
|D. Russell *
|08:10
|5
|2/5
|40.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|15
|P. Dozier
|18:08
|18
|6/10
|60.0%
|4/7
|57.1%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100.0%
|1
|0
|1
|3
|2
|2
|2
|0
|18
|17
|C. Malcolm *
|15:47
|2
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|20
|B. Fernando
|18:35
|8
|4/4
|100.0%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|4
|1
|0
|0
|10
|24
|E. Osmani *
|19:56
|5
|2/6
|33.3%
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|32
|M. Strazel
|23:32
|14
|3/10
|30.0%
|1/5
|20.0%
|2/5
|40.0%
|6/7
|85.7%
|0
|3
|3
|4
|3
|2
|1
|0
|11
|33
|E. Yilmaz *
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|55
|M. James *
|31:20
|12
|5/14
|35.7%
|4/9
|44.4%
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|3
|0
|13
|88
|K. Jones
|18:00
|5
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|12
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|94
|32/69
|46.4%
|22/44
|50.0%
|10/25
|40.0%
|20/22
|90.9%
|7
|19
|26
|18
|21
|10
|11
|0
|100
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Pedro Martinez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|N. Smith Jr *
|13:29
|10
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|5/6
|83.3%
|2
|0
|2
|1
|4
|2
|1
|1
|10
|10
|3
|T. Luwawu-Cabarrot
|10:48
|0
|0/5
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|-10
|-1
|4
|J. Pradilla *
|10:29
|4
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|8
|8
|6
|A. Abalde
|12:11
|3
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|6
|6
|7
|F. Campazzo *
|22:55
|16
|6/10
|60.0%
|4/6
|66.7%
|2/4
|50.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|0
|0
|16
|16
|8
|C. Okeke
|20:05
|11
|4/7
|57.1%
|1/1
|100.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|0
|1
|14
|14
|12
|T. Maledon
|20:27
|9
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0.0%
|5/6
|83.3%
|2
|2
|4
|5
|2
|4
|0
|0
|12
|12
|14
|G. Deck *
|21:53
|2
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|3
|20
|M. Jantunen
|18:43
|7
|2/9
|22.2%
|1/3
|33.3%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|5
|5
|22
|W. Tavares *
|22:04
|8
|4/4
|100.0%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|5
|7
|0
|1
|3
|1
|2
|14
|14
|24
|A. Feliz
|18:17
|10
|3/5
|60.0%
|2/4
|50.0%
|1/1
|100.0%
|3/4
|75.0%
|0
|3
|3
|5
|2
|2
|1
|1
|15
|15
|30
|D. Jones
|08:39
|4
|2/4
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|-2
|-2
|Team/Coaches
|2
|6
|8
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|28/58
|48.3%
|19/32
|59.4%
|9/26
|34.6%
|19/22
|86.4%
|12
|29
|41
|23
|24
|21
|4
|5
|98
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