Η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 100-76 και έκανε το 2/2 στη φετινή Euroleague, έπειτα από τη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στην πρεμιέρα.

Η Φενέρμπαχτσε δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Μπάγερν Μονάχου στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 100-76 και έκανε το 2/2 στη φετινή Euroleague με κορυφαίους τους Χόρτον-Τάκερ (19 πόντοι), Μπάλντγουιν (13 πόντοι) και Μπίνγκαμ (12 πόντοι).

Έτσι, μετά τη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια επίσης στην Πόλη, διπλασίασε τις εντός έδρας νίκες της στο ξεκίνημα της σεζόν. Στον αντίποδα, η Μπάγερν του Άντον Γκαβέλ, μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ στο εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης, δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στο σημερινό παιχνίδι και γνώρισε εύκολα την ήττα.

Ο αγώνας:

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και πήραν διαφορά απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία δεν μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό και να περιορίσει τα ατού της ομάδας του Γιασικεβίτσιους, η οποία κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με κύριους επιθετικούς εκφραστές τους Μπίνγκαμ, Μέλι, Σανλί και Σαργκιούνας, η Φενέρ πήρε από πολύ νωρίς μεγάλη διαφορά και έκλεισε το δεκάλεπτο με 31-15 με τρομερό ποσοστό έξω από τα 6.75.

Στη δεύτερη περίοδο, το ματς κύλησε στο ίδιο μήκος κύματος με τη διαφορά να μεγαλώνει με γεωμετρική πρόοδο. Οι Τούρκοι με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικά plays σε επίθεση και άμυνα έφτασαν τη διαφορά στο 48-27 περίπου ενάμισι λεπτό πριν την ανάπαυλα. Το ημίχρονο έκλεισε στο 50-31 για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είχε 10/19 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 3/5 βολές και 24 ριμπάουντ. Ατομικά ξεχώρισαν οι Μπίνγκαμ με 10 πόντους και 1 ριμπάουντ, Νικολό Μέλι με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και μια ασίστ και Χόρτον-Τάκερ με 7 πόντους 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στον αντίποδα, για το σύνολο του Άντον Γκαβέλ, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ξεχώρισε με 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Η Φενέρ παρέμεινε το «αφεντικό» του αγώνα, συνέχισε να... πυροβολεί από τη γραμμή του τριπόντου, περιόρισε την επιθετική διάθεση των φιλοξενούμενων και κράτησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 75-51, με την ομάδα του Σάρας να μην απειλείται σε κανένα σημείο.

Στην τελευταία περίοδο, οι Βαυαροί φάνηκαν κάπως πιο ανταγωνιστικοί, έριξαν την τιμή της διαφοράς στους 15 πόντους (82-67) περίπου τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε αλλά μέχρι εκεί. Η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης έφτασε στη νίκη με και «ντούμπλαρε» τις νίκες της στη φετινή Ευρωλίγκα, με το 100-76 να είναι το τελικό σκορ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήταν από την αρχή κυριαρχική και έκανε το παιχνίδι της ελέγχοντας τα ριμπάουντ σε άμυνα και επίθεση, με ευστοχία έξω από τα 6.75.

MVP... Ο Χόρτον Τάκερ με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ

με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Μπάλντγουιν με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ

με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Ξεκίνησε ήδη με μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Χάποελ η ομάδα του Γκαβέλ.

η ομάδα του ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Λούτσιτς, που έμεινε πολύ χαμηλά στο σκοράρισμα με μόλις 2 πόντους.

που έμεινε πολύ χαμηλά στο σκοράρισμα με μόλις 2 πόντους. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το τρομερό στατιστικό της Φενέρμπαχτσε έξω από τα 6.75 (15/30)

Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-31, 75-51, 100-76

Ομαδικά στατιστικά:

Fenerbahce Tarfin Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Saras Jasikevicius MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 M. Bingham 15:42 12 5/7 71.4% 3/3 100.0% 2/4 50.0% 0/1 0.0% 0 3 3 0 5 1 2 1 15 2 W. Baldwin Iv 17:14 13 5/7 71.4% 2/3 66.7% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 1 3 4 8 3 2 2 0 22 4 N. Melli 18:34 11 4/5 80.0% 1/1 100.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 14 5 S. Sanli * 13:54 10 4/7 57.1% 2/3 66.7% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 6 8 T. Horton Tucker * 19:27 19 7/14 50.0% 5/9 55.6% 2/5 40.0% 3/3 100.0% 2 3 5 4 3 0 0 1 25 9 J. Juzang 13:16 8 3/5 60.0% 3/3 100.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 0 4 1 0 0 6 11 T. Forrest * 18:48 4 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 8 12 B. Key * 21:15 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 1 5 1 3 2 0 1 0 21 W. Clyburn 18:09 7 2/6 33.3% 1/2 50.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 0 1 1 2 5 1 1 0 7 30 C. Silva 08:39 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 4 2 0 1 -3 31 S. Shields * 17:43 3 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0 3 3 0 2 1 1 0 3 43 I. Sargiunas 17:19 9 4/5 80.0% 3/4 75.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1 1 2 5 1 1 1 0 14 Team 3 1 4 0 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 100 38/67 56.7% 23/37 62.2% 15/30 50.0% 9/11 81.8% 12 22 34 25 19 11 7 3 121