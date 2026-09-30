Η Μπεσίκτας πέρασε σαν σίφουνας (109-93) από το Βελιγράδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ σημειώνοντας την πρώτη νίκη της στην ιστορία της στη Euroleague.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και σε υψηλό ρυθμό από την αρχή ως το τέλος η Μπεσίκτας σκόρπισε (109-93) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Aleksadar Nikolic Hall και πέτυχε την πρώτη νίκη της στην ιστορία της στη Euroleague! Οι παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς με τους Σκότι Ουίλμπεκιν (20 πόντους), Ντέβον Ντότσον (17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Άντονι Μπράουν (20 πόντους) «καθάρισαν την μπουγάδα», ενώ την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί τα περίμεναν όλα από τον Μπόνζι Κόλσον (17 πόντους) και τον Τζίμι Κλαρκ (15 πόντους), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Μακάμπι-Μπασίκτας: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά η Μπεσίκτας επέβαλλε τον ρυθμό της πιέζοντας πολύ στην άμυνα και βρέθηκε πολύ νωρίς στο +7 (8-15 στο 5'). Οι Ισραηλινοί στην Aleksadar Nikolic Hall αιφνιδιάστηκαν από την ετοιμότητα του αντιπάλου και παρότι σκόραραν με τους Μαντάρ και Σόρκιν βρέθηκαν στο -10 (17-27 στο 9.30''). Η αστοχία από την περιφέρεια επέτρεψε στους παίκτες του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς να βρεθούν με τρίποντο του Ντέβον Ντότσον στο +14 (25-39 στο 13.20'').

Η Μακάμπι προσπάθησε στη συνέχεια και με λύσεις που βρήκε από τους Σόρκιν, Κλαρκ, Χόαρντ και Λούντμπεργκ πλησίασε (44-50), αλλά όσο κι αν ήθελε να φέρει τα πάνω κάτω ήταν δύσκολο, καθώς σούταρε με το πολύ «φτωχό» 14.3% στα τρίποντα (1/7)!

Την ίδια στιγμή η Μπεσίκτας με τους Ντότσον, Μόργκαν, Κορκμάζ και Ουίλμπεκιν διατήρησε τον έλεγχο (46-52 στο 20') σουτάροντας με το εντυπωσιακό ποσοστό 61.5% στα τρίποντα (8/13).

Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σκότι Ουίλμπεκιν να ηγείται η τουρκική ομάδα πάτησε... γκάζι και βρέθηκε στο +15 (54-69 στο 27'), καθώς η Μακάμπι με εξαίρετη τον Κλαρκ δεν είχε κάποιον που να ξεχώρισε, ενώ έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με 2/11 τρίποντα (18.2%)! Αυτή την αστοχία της ομάδας του Όντεντ Κάτας εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες της Μπεσίκτας και έκλεισαν το τρίτο 10λεπτο με μια διαφορά 15 πόντων (63-78 στο 30').

Στην τελευταία περίοδο, η Μπεσίκτας δεν αισθάνθηκε την παραμικρή απειλή από τον αντίπαλο της και με τους Ουίλμπεκιν, Ντότσον κράτησε σε απόσταση ασφαλείας τη Μακάμπι, που έδειξε να μην μπορεί να επιστρέψει (78-96 στο 35.30''). Τα τελευταία λεπτά αποτέλεσαν μια τυπική διαδικασία, καθώς η Μπεσίκτας έφτασε άνετα στην πρώτη νίκη της στη Euroleague, καθώς είχε επιθετική πολυφωνία, απέναντι σε μια αδύναμη και χωρίς λύσεις Μακάμπι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… από τα πρώτα λεπτά επέβαλλε τον ρυθμό της η Μπεσίκτας έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση την ίδια στιγμή που η Μακάμπι τα περίμενε όλα από τον Κόλσον και τον Κλαρκ. Η καλύτερη δημιουργία (25 ασίστ) και η ευστοχία από την περιφέρεια έπαιξαν τον πλέον καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς.

MVP O… Άντονι Μπράουν με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τον τίτλο μοιράζεται με τον Ντέβον Ντότσον (17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ).

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σκότι Ουίλμπεκιν (20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνορ Μόργκαν (13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Εβγκένι Ομορούγι (11 πόντους) και Φουρκάν Κορκμάζ (11 πόντους).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζίμι Κλαρκ με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα πάλευε αλλά δεν έφτανε για την ομάδα του.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ρόμαν Σόρκιν με 9 πόντους και μόλις 2 ριμπάουντ στο παιχνίδι!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια, όπου η Μπεσίκτας είχε 56.7% (17/30 τρίποντα), ενώ η Μακάμπι σούταρε με μόλις 27.8% (5/18 τρίποντα), ενώ είχε κλείσει τα τρία δεκάλεπτα με 2/11!

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 46-52, 63-78, 93-109.

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Oded Kattash MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F OUT PF +/- PIR # Players 0 I. Lundberg * 20:36 8 3/4 75.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 0 4 4 3 0 1 0 1 2 -1 11 1 J. Hoard * 27:19 8 3/4 75.0% 0/1 0.0% 2/4 50.0% 0 3 3 2 1 2 1 0 1 -17 10 2 J. Clark Iii * 23:34 15 5/8 62.5% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 3 3 5 3 3 0 0 2 -6 19 5 A. Bacot Jr. 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 R. Sorkin 11:25 9 4/5 80.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 2 2 0 0 0 2 0 0 -13 12 10 O. Brissett 18:33 8 2/2 100.0% 0/0 0.0% 4/7 57.1% 2 1 3 2 0 2 4 0 4 -10 8 11 W. Rayman 02:47 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -4 -1 17 K. Wallace 15:49 9 2/4 50.0% 1/5 20.0% 2/2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 -8 3 22 T. Leaf 09:36 4 2/3 66.7% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -2 -2 23 D. Theis 20:23 9 0/2 0.0% 1/1 100.0% 6/6 100.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 2 3 14 26 Y. Madar 20:49 6 1/3 33.3% 0/0 0.0% 4/4 100.0% 0 1 1 6 0 1 0 1 3 -15 10 50 B. Colson * 29:09 17 5/6 83.3% 2/4 50.0% 1/1 100.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 1 -7 17 Team/Coaches 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 93 27/42 64.3% 5/18 27.8% 24/30 80.0% 8 17 25 20 6 12 3 2 21 -80 103