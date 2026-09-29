Η Ντουμπάι BC το έκανε ξανά και πάλι κόντρα σε ισπανική ομάδα με... θύμα της αυτή τη φορά την Μπαρτσελόνα κόντρα στην οποία επικράτησε με 94-87 στην έδρα της για το 2/2 στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 0-5, όμως οι Ράιτ και Μπέικον ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Γκίμπσον έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Καταλανούς με 15-17 στο 5’, αλλά η Ντουμπάι απάντησε με 6-0 σερί για το 21-17. Η Μπαρτσελόνα, πάντως, έκλεισε την πρώτη περίοδο με έξι συνεχόμενους πόντους και πήρε ξανά το προβάδισμα (23-25).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ντουμπάι έκανε εντυπωσιακό σερί 9-0 με τους Σενγκέλια και Ντιακιτέ, φτάνοντας στο 35-25 στο 13’. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και έτρεξαν επιμέρους 21-5 για το 46-30, ενώ παρά τη μείωση από τον Γκίμπσον (49-37), ο Καμπενγκέλε έστειλε τη Ντουμπάι στα αποδυτήρια με +15 (52-37).
THREEEE pic.twitter.com/OrBu8TP3Be— Dubai Basketball (@dubaibasket) September 29, 2026
Ο Μπέικον ανέβασε τη διαφορά στο +17 (59-42) στις αρχές της τρίτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να μειώνει σε 64-52. Η Ντουμπάι, όμως, συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε στο +20 (76-56), πριν οι Πάντερ και Μάρτιν διαμορφώσουν το 76-62 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Η Μπαρτσελόνα επιχείρησε τη μεγάλη επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και με τον Πάντερ να φτάνει τους 20 πόντους μείωσε σε 81-73. Ο Καμπενγκέλε απάντησε με τρία τρίποντα για το 84-73, ενώ Μάρτιν και Μπαλτσερόφσκι έφεραν τους Καταλανούς στο -6 (86-80) στο 35’. Ωστόσο, Μπέικον και Οκόμπο έδωσαν ξανά ανάσα στην Ντουμπάι, που ανέβασε τη διαφορά στο 90-80. Ο Πάντερ προσπαθούσε μόνος του μειώνοντας στους 5 (92-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Κυριάρχησε στα ριμπάουντ κι έδειξε χαρακτήρα με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και από την περιφέρεια.
MVP O… Μφιόντου Καμπενγκέλενε 21 πόντους, 3/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ με μόνο ένα λάθος.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντουέιν Μπέικον με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κέβιν Πάντερ το πάλεψε με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε στο απόλυτο 0.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 34-27 ριμπάουντ.
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|Blocks
|Fouls
|PIR
|+/-
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|F
|A
|C
|D
|0
|E. Okobo *
|26:42
|9
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|7/8
|87.5%
|0
|2
|2
|6
|0
|1
|0
|0
|2
|4
|13
|20
|3
|D. Bacon *
|25:14
|14
|1/3
|33.3%
|1/5
|20.0%
|9/9
|100.0%
|0
|7
|7
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|7
|9
|4
|4
|J. Blossomgame *
|21:43
|10
|5/6
|83.3%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|6
|D. Mintz
|12:12
|3
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|2
|4
|8
|D. Bertans
|13:46
|3
|0/0
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|7
|3
|11
|K. Kondic
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|M. Kabengele *
|23:41
|21
|5/8
|62.5%
|3/3
|100.0%
|2/2
|100.0%
|3
|3
|6
|0
|1
|2
|0
|0
|1
|2
|24
|7
|23
|M. Diakite
|15:25
|7
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|2
|9
|12
|25
|T. Shengelia
|10:38
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|2
|0
|5
|10
|30
|M. Wright Iv *
|26:29
|14
|3/3
|100.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|16
|6
|44
|F. Petrusev
|06:39
|4
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|10
|-
|T. Walkup
|12:31
|5
|1/1
|100.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|8
|Team / Total
|195:00
|94
|21/32
|65.6%
|9/23
|39.1%
|25/28
|89.3%
|8
|26
|34
|15
|9
|12
|4
|1
|12
|25
|104
|84
|#
|Player
|Min
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|Blocks
|Fouls
|PIR
|+/-
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|F
|A
|C
|D
|0
|K. Punter *
|25:41
|25
|8/10
|80.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|3
|2
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|3
|28
|12
|1
|U. Gibson
|24:20
|12
|3/4
|75.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|2
|2
|12
|4
|2
|T. Martin
|24:24
|9
|3/5
|60.0%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|5
|3
|S. Umude
|12:59
|8
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|2
|1
|3
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|8
|-8
|5
|J. Robinson *
|14:40
|7
|0/2
|0.0%
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|5
|0
|0
|1
|0
|4
|3
|4
|0
|8
|D. Brizuela
|17:34
|0
|0/1
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|4
|0
|0
|1
|10
|A. Ubal
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|O. Nkamhoua
|18:54
|8
|4/4
|100.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|5
|-17
|17
|J. Nunez
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|O. Balcerowski *
|20:06
|10
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|4/4
|100.0%
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|15
|-1
|24
|J. Minaya *
|10:21
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|1
|2
|44
|J. Parra *
|26:01
|8
|1/4
|25.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|8
|0
|Team / Total
|195:00
|87
|24/39
|61.5%
|11/36
|30.6%
|6/8
|75.0%
|13
|14
|27
|15
|9
|5
|1
|2
|22
|14
|92
|-12
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