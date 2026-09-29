Η Ντουμπάι έκανε το 2/2 στη EuroLeague επικρατώντας με 94-87 της Μπατσελόνα με πρωταγωνιστή τον Μφιοντού Καμπενγκέλε.

Η Ντουμπάι BC το έκανε ξανά και πάλι κόντρα σε ισπανική ομάδα με... θύμα της αυτή τη φορά την Μπαρτσελόνα κόντρα στην οποία επικράτησε με 94-87 στην έδρα της για το 2/2 στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 0-5, όμως οι Ράιτ και Μπέικον ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Γκίμπσον έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Καταλανούς με 15-17 στο 5’, αλλά η Ντουμπάι απάντησε με 6-0 σερί για το 21-17. Η Μπαρτσελόνα, πάντως, έκλεισε την πρώτη περίοδο με έξι συνεχόμενους πόντους και πήρε ξανά το προβάδισμα (23-25).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ντουμπάι έκανε εντυπωσιακό σερί 9-0 με τους Σενγκέλια και Ντιακιτέ, φτάνοντας στο 35-25 στο 13’. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και έτρεξαν επιμέρους 21-5 για το 46-30, ενώ παρά τη μείωση από τον Γκίμπσον (49-37), ο Καμπενγκέλε έστειλε τη Ντουμπάι στα αποδυτήρια με +15 (52-37).

Ο Μπέικον ανέβασε τη διαφορά στο +17 (59-42) στις αρχές της τρίτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να μειώνει σε 64-52. Η Ντουμπάι, όμως, συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε στο +20 (76-56), πριν οι Πάντερ και Μάρτιν διαμορφώσουν το 76-62 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η Μπαρτσελόνα επιχείρησε τη μεγάλη επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και με τον Πάντερ να φτάνει τους 20 πόντους μείωσε σε 81-73. Ο Καμπενγκέλε απάντησε με τρία τρίποντα για το 84-73, ενώ Μάρτιν και Μπαλτσερόφσκι έφεραν τους Καταλανούς στο -6 (86-80) στο 35’. Ωστόσο, Μπέικον και Οκόμπο έδωσαν ξανά ανάσα στην Ντουμπάι, που ανέβασε τη διαφορά στο 90-80. Ο Πάντερ προσπαθούσε μόνος του μειώνοντας στους 5 (92-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Κυριάρχησε στα ριμπάουντ κι έδειξε χαρακτήρα με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και από την περιφέρεια.

MVP O… Μφιόντου Καμπενγκέλενε 21 πόντους, 3/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ με μόνο ένα λάθος.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντουέιν Μπέικον με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κέβιν Πάντερ το πάλεψε με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε στο απόλυτο 0.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 34-27 ριμπάουντ.

Dubai Basketball Head coach: Xavi Pascual # Player Min PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO Blocks Fouls PIR +/- M/A % M/A % M/A % O D T F A C D 0 E. Okobo * 26:42 9 1/3 33.3% 0/2 0.0% 7/8 87.5% 0 2 2 6 0 1 0 0 2 4 13 20 3 D. Bacon * 25:14 14 1/3 33.3% 1/5 20.0% 9/9 100.0% 0 7 7 1 1 3 0 0 1 7 9 4 4 J. Blossomgame * 21:43 10 5/6 83.3% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 3 0 6 D. Mintz 12:12 3 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 2 4 8 D. Bertans 13:46 3 0/0 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 7 3 11 K. Kondic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 M. Kabengele * 23:41 21 5/8 62.5% 3/3 100.0% 2/2 100.0% 3 3 6 0 1 2 0 0 1 2 24 7 23 M. Diakite 15:25 7 1/1 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 9 12 25 T. Shengelia 10:38 4 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 2 3 2 1 2 0 5 10 30 M. Wright Iv * 26:29 14 3/3 100.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 16 6 44 F. Petrusev 06:39 4 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 5 10 - T. Walkup 12:31 5 1/1 100.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 0 1 11 8 Team / Total 195:00 94 21/32 65.6% 9/23 39.1% 25/28 89.3% 8 26 34 15 9 12 4 1 12 25 104 84