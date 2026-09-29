Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 94-87: Την «πάτησε» με μυθικό Καμπενγκέλε και ανεβασμένο Γουόκαπ

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Ντουμπάι έκανε το 2/2 στη EuroLeague επικρατώντας με 94-87 της Μπατσελόνα με πρωταγωνιστή τον Μφιοντού Καμπενγκέλε.

Η Ντουμπάι BC το έκανε ξανά και πάλι κόντρα σε ισπανική ομάδα με... θύμα της αυτή τη φορά την Μπαρτσελόνα κόντρα στην οποία επικράτησε με 94-87 στην έδρα της για το 2/2 στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 0-5, όμως οι Ράιτ και Μπέικον ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Γκίμπσον έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Καταλανούς με 15-17 στο 5’, αλλά η Ντουμπάι απάντησε με 6-0 σερί για το 21-17. Η Μπαρτσελόνα, πάντως, έκλεισε την πρώτη περίοδο με έξι συνεχόμενους πόντους και πήρε ξανά το προβάδισμα (23-25).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Ντουμπάι έκανε εντυπωσιακό σερί 9-0 με τους Σενγκέλια και Ντιακιτέ, φτάνοντας στο 35-25 στο 13’. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και έτρεξαν επιμέρους 21-5 για το 46-30, ενώ παρά τη μείωση από τον Γκίμπσον (49-37), ο Καμπενγκέλε έστειλε τη Ντουμπάι στα αποδυτήρια με +15 (52-37).

 

Ο Μπέικον ανέβασε τη διαφορά στο +17 (59-42) στις αρχές της τρίτης περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να μειώνει σε 64-52. Η Ντουμπάι, όμως, συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε στο +20 (76-56), πριν οι Πάντερ και Μάρτιν διαμορφώσουν το 76-62 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η Μπαρτσελόνα επιχείρησε τη μεγάλη επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και με τον Πάντερ να φτάνει τους 20 πόντους μείωσε σε 81-73. Ο Καμπενγκέλε απάντησε με τρία τρίποντα για το 84-73, ενώ Μάρτιν και Μπαλτσερόφσκι έφεραν τους Καταλανούς στο -6 (86-80) στο 35’. Ωστόσο, Μπέικον και Οκόμπο έδωσαν ξανά ανάσα στην Ντουμπάι, που ανέβασε τη διαφορά στο 90-80. Ο Πάντερ προσπαθούσε μόνος του μειώνοντας στους 5 (92-87) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Κυριάρχησε στα ριμπάουντ κι έδειξε χαρακτήρα με τον Καμπενγκέλε να ευστοχεί και από την περιφέρεια.
MVP O… Μφιόντου Καμπενγκέλενε 21 πόντους, 3/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ με μόνο ένα λάθος.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντουέιν Μπέικον με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κέβιν Πάντερ το πάλεψε με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ντάριο Μπριθουέλα που έμεινε στο απόλυτο 0.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 34-27 ριμπάουντ.

Dubai Basketball

Head coach: Xavi Pascual

#PlayerMinPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBlocksFoulsPIR+/-
M/A%M/A%M/A%ODTFACD
0E. Okobo *26:4291/333.3%0/20.0%7/887.5%02260100241320
3D. Bacon *25:14141/333.3%1/520.0%9/9100.0%077113001794
4J. Blossomgame *21:43105/683.3%0/10.0%0/20.0%112011101130
6D. Mintz12:1231/250.0%0/10.0%1/1100.0%101201001224
8D. Bertans13:4630/00.0%1/333.3%0/00.0%022000001173
11K. Kondic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
17M. Kabengele *23:41215/862.5%3/3100.0%2/2100.0%3360120012247
23M. Diakite15:2571/1100.0%1/250.0%2/2100.0%0001211012912
25T. Shengelia10:3842/366.7%0/00.0%0/00.0%0220232120510
30M. Wright Iv *26:29143/3100.0%2/366.7%2/2100.0%1120200011166
44F. Petrusev06:3941/250.0%0/00.0%2/2100.0%0220000010510
-T. Walkup12:3151/1100.0%1/333.3%0/00.0%0334000001118
Team / Total195:009421/3265.6%9/2339.1%25/2889.3%826341591241122510484

FC Barcelona

Head coach: Aleksander Sekulic

#PlayerMinPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBlocksFoulsPIR+/-
M/A%M/A%M/A%ODTFACD
0K. Punter *25:41258/1080.0%3/650.0%0/00.0%32521000332812
1U. Gibson24:20123/475.0%2/633.3%0/00.0%1122320022124
2T. Martin24:2493/560.0%1/714.3%0/00.0%1450000010125
3S. Umude12:5982/450.0%1/250.0%1/250.0%21312001128-8
5J. Robinson *14:4070/20.0%2/540.0%1/250.0%011500104340
8D. Brizuela17:3400/10.0%0/30.0%0/00.0%011102014001
10A. Ubal00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
13O. Nkamhoua18:5484/4100.0%0/30.0%0/00.0%10102000305-17
17J. Nunez00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000000
22O. Balcerowski *20:06103/560.0%0/00.0%4/4100.0%213210000315-1
24J. Minaya *10:2100/00.0%0/00.0%0/00.0%000010002212
44J. Parra *26:0181/425.0%2/450.0%0/00.0%123110000180
Team / Total195:008724/3961.5%11/3630.6%6/875.0%131427159512221492-12
     

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