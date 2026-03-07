Οι ισοβαθμίες του Παναθηναϊκού και τα κρίσιμα ματς που ακολουθούν για τα playoffs

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει από τη 10η θέση της κατάταξης και το Gazzetta παρουσιάζει τι ισχύει στις ισοβαθμίες των «πράσινων», αλλά και το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, και η ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 30ή αγωνιστική, ήταν η τέταρτη συνεχόμενη για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Είχαν προηγηθεί εκείνες από τις Παρτίζαν (εκτός), Φενέρμπαχτσε (εντός) και Παρί (εντός) για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν, που υποχώρησε στη 10η θέση της κατάταξης, ενώ απομένουν οκτώ αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Τη δεδομένη στιγμή οι «πράσινοι» βρίσκονται στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In, απέχοντας μία νίκη από την έκτη Ζάλγκιρις (17-13) και την απευθείας συμμετοχή στα playoffs.

Από τις οκτώ αγωνιστικές που απομένουν για το φινάλε της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα ματς στο Telekom Center Athens με Ζάλγκιρις Κάουνας, Ερυθρό Αστέρα, Μονακό και Αναντολού Εφές. Επίσης, θα ταξιδέψει σε Σαράγεβο, Σόφια και Ισπανία για τις αναμετρήσεις με τη Dubai Basketball, τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια.

Στα οκτώ ματς που απομένουν στη regular season, οι «πράσινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν έξι ομάδες με τις οποίες μπορεί να ισοβαθμίσει και τα μεταξύ τους αποτελέσματα να παίξουν ρόλο στην τελική κατάταξη. Είτε στην πρώτη εξάδα, είτε στις θέσεις 7-10 που τα τελευταία χρόνια δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία για τα playoffs.

Ο Παναθηναϊκός (16-14), λοιπόν, έχει ήδη επικρατήσει της Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11), της Ζάλγκιρις (17-13) και της Dubai Basketball (15-14), ενώ έχει ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα (17-13), την Μπαρτσελόνα (17-13) και τη Μονακό (16-14). Επίσης, υστερεί σε πιθανή ισοβαθμία με την Αρμάνι Μιλάνο (15-15) που τον ακολουθεί στη βαθμολογία και έχει κάνει το 2/2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Σημειωτέον, η Χάποελ «χρωστάει» τις αναμετρήσεις με τη Μακάμπι (εκτός) και την Παρί (εντός), ενώ η Dubai Basketball έχει να δώσει αγώνα εξ αναβολής με την Παρτίζαν.

Τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός vs Χάποελ Τελ Αβίβ (1-0)

Παναθηναϊκός vs Ζάλγκιρις Κάουνας (1-0)

Παναθηναϊκός vs Ερυθρός Αστέρας (0-1)

Παναθηναϊκός vs Μπαρτσελόνα (0-1)

Παναθηναϊκός vs Μονακό (0-1)

Παναθηναϊκός vs Dubai Basketball (1-0)

Παναθηναϊκός vs Αρμάνι Μιλάνο (0-2)

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Βαλένθια 20-10 Ολυμπιακός 19-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Dubai Basketball 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-18 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season