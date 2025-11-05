Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Χειρότερα δεν... γίνεται. Μετά από τις δύο διαδοχικές κάκιστες εκτός έδρας εμφανίσεις σε Μπολόνια και Μονακό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να παρουσιαστεί ακόμα χειρότερος στο Βελιγράδι και έχασε (για μια ακόμη φορά μακριά από το ΟΑΚΑ) με... κάτω τα χέρια. Μπορεί να ταξίδεψε στη Σερβία χωρίς σέντερ αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο γεγονός για την γενική του εικόνα στην Belgrade Arena.

Χωρίς διάθεση, χωρίς ενέργεια, χωρίς να μπει κανείς στο κλίμα του αγώνα, οι «πράσινοι» το μόνο που έκαναν ήταν να βλέπουν την διαφορά να παίρνει μεγάλες διαστάσεις και να φτάνει και στο -28 (65-37) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου. Στο τέλος εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση των γηπεδούχων, μείωσαν στους 13 πόντους (74-61) αλλά πλέον ήταν πολύ αργά.

Κακό ματς από τον Κέντρικ Ναν (6π., 2/7 σουτ, 7 λάθη) διασώθηκαν κάπως οι Όσμαν (14π., 5ριμπ.), Σλούκας (16π., 4ριμπ., 2ασ.) και Ρογκαβόπουλος (12π., 2/4τρ.) Κι όλα αυτά ενώ ο Ερυθρός Άστερας είχε τραγικό ποσοστό στα τρίποντα με 13% (3/22).

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Δυσανάλογο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Από τη μία οι παίκτες του Άταμαν μάζευαν το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο, από την άλλη αστοχούσαν και στο ένα... τρίποντο μετά το άλλο. Το επιθετικό πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο για την ελληνική ομάδα, κάτι που αποτυπώθηκε στη γλώσσα των αριθμών με τη λήξη της πρώτης περιόδου. Οι «πράσινοι» είχαν βρεθεί με 8 πόντους πίσω στο σκορ (20-12) έχοντας 0/10 τρίποντα (!!) και «μηδέν» ασίστ (!!) σε αυτό το διάστημα. Ουσιαστικά δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, με τον Κέντρικ Ναν να ήταν εκτός... τόπου και χρόνου.

Στο ίδιο διάστημα ο Ερυθρός Αστέρας είχε μετρήσει 9/12 δίποντα και 6 ασίστ για 4 λάθη, έχοντας παίξει πολύ πιο ορθολογικά βάζοντας την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τον Παναθηναϊκό μετά την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Η εικόνα ήταν ίδια και ακόμα χειρότερη για την ελληνική ομάδα καθώς έδειξε σημάδια πραγματικής κατάρρευσης. Εκτός του ότι ήταν προβληματική η επίθεση, η κατάσταση χειροτέρεψε στην άμυνα.

Όσο και αν ο Άταμαν ανακάτευε την τράπουλα, ό,τι και αν προσπαθούσε να κάνει στο ματς έχοντας να διαχειριστεί τις πάμπολλες απουσίες, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν άκρως αποκαρδιωτική. Στο 17' ο δείκτης του σκορ είχε φτάσει και στο +22 για την σερβική ομάδα (42-20) αλλά με... αργοπορημένο ξύπνημα και επιμέρους 2-12, κατάφερε να μειώσει το σκορ (44-32) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (46-32).

Στο πρώτο μισό του αγώνα ο Παναθηναϊκός μέτρησε 11/36 εντός παιδιάς στο σύνολο, ήτοι 6/16 δίποντα και 5/20 τρίποντα ενώ είχε επίσης 5/8 βολές, 9-9 ριμπάουντ και μόλις 3 ασίστ για 8 λάθη, τα πέντε εκ των οποίων ο Κέντρικ Ναν (6π., 2/7 σουτ, 1/2 βολές). Ο Όσμαν είχε 8 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ για τον Ερυθρό Αστέρα που σούταρε με 68% στα δίποντα (17/25, τα περισσότερα εκ των οποίων από το «ζωγραφιστό») έχοντας επίσης 2/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 16-6 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 8 λάθη είχε ξεχωρίσει ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 10 πόντους (4/5δίπ., 0/4τρ., 2/2β., 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μια... από τα ίδια και στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε αρχίσει να βρίσκει στο τελευταίο τρίλεπτο του α' μέρους. Ο δείκτης του σκορ άρχισε και πάλι να παίρνει την... ανηφόρα (51-32 στο 23') καθώς η ελληνική ομάδα σκόραρε για πρώτη φορά στην 3η περίοδο ύστερα από τέσσερα λεπτά και μάλιστα από 1/2 βολές του Όσμαν για το 51-33. Η διαφορά έφτασε για δεύτερη φορά στο ματς στο +22 (55-33 στο 25') και για πρώτη φορά στο +28 (65-37) στο 28') έχοντας κυριαρχήσει ολοκληρωτικά ο Ερυθρός Αστέρας στο παρκέ. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +27 για τους γηπεδούχους (67-40) έχοντας υποχρεώσει τους «πράσινους» σε μόλις 8 πόντους σε αυτό το διάστημα.

Στην τελευταία περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας κατέβασε ρυθμό και απλά έλεγχε την διαφορά κοντά στους 20 πόντους. Ο Κέντρικ Ναν είχε αποβληθεί νωρίς με πέντε φάουλ, 7 λάθη και 2/7 εντός παιδιάς, με τους Όσμαν και Ρογκαβόπουλο να ήταν οι μοναδικοί (πιο) παίκτες που προσπαθούσαν να βγάλουν αντίδραση και να εγκλιματιστούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Μαζί με τον Κώστα Σλούκα. Κάπως έτσι κατάφερε να ροκανίσει την διαφορά έως τους 13 πόντους (74-61) στο 36' ωστόσο όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν ήδη πολύ αργά. Το -11 (78-67) ένα λεπτό πριν από το τέλος αποτέλεσε και την τελευταία αντίδραση της ελληνικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68.