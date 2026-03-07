Άταμαν: «Ο Λεσόρ θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα, πιστεύουμε ότι θα πάμε στο Final-Four»

Στη συνέντευξη τύπου ο Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ενώ μίλησε και για τα λάθη που κόστισαν στον Παναθηναϊκό και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-80 στο ΣΕΦ, με τον Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου να αναφέρεται στα στοιχεία που κόστισαν στην ομάδα του.

Επιπλέον ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ενώ τόνισε πως οι «πράσινοι» βρίσκονται ακόμα στους στόχους του και πιστεύει πως μπορούν να πάνε στο Final - Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

Χάσαμε το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί παίξαμε άθλια, κάναμε 10 λάθη, χάσαμε τα πάντα. Χάσαμε ελεύθερα σουτ, χάσαμε λέι-απ και δεν απαντήσαμε στην επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Χάσαμε τον έλεγχο, πανικοβληθήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε να παίζουμε καλύτερα, σε πέντε λεπτά επιστρέψαμε στο ματς. Το ματς ήταν κοντά, με το τρίποντο του Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο. Άξιζαν να κερδίσουν, γιατί ξεκίνησαν πολύ καλά το ματς και εμείς όχι».

Για το ότι πήρε τον Τολιόπουλο και όχι τον Καλαϊτζάκη και γιατί ο Παναθηναϊκός χαραμίζει σε πολλά ματς το πρώτο ημίχρονο: «Δεν θέλω να σχολιάσω ποιος παίζει κι ποιος όχι. Έχουμε καλούς παίκτες και απόψε 11 παίκτες πήραν λεπτά. Ο Τολιόπουλος έπαιξε εξαιρετικά με την Εθνική. Ήταν στο ρόστερ αλλά είναι δύσκολο να δώσεις ευκαιρίες σε όλους. Έχουμε τους Γκραντ και Σλούκα, δώσαμε σουτ στον Σορτς που δεν τα πήγε καλά. Δεν μπορείς να έχεις 4-5 παίκτες σε μία θέση. Το πρόβλημα δεν ήταν στην άμυνα, στο πρώτο ημίχρονο το πρόβλημα ήταν στην επίθεση. Με τα λάθη δώσαμε πολλούς πόντους στον Ολυμπιακό».

Για την δήλωσή του πως ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final-Four: «Πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα από την αρχή της σεζόν και ακόμα πιστεύουμε. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του Νάιτζελ, ο Λεσόρ θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα. Δεν έχουμε χάσει τους στόχους μας. Αυτοί είναι να πάμε στα play-off και στο Final-Four. Ακόμα το πιστεύουμε γιατί έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Αν δε τους πετύχουμε, μπορούμε να πούμε πως αποτύχαμε στην Euroleague».