Η Μονακό δεν άφησε περιθώρια στον κατώτερων των περιστάσεων (αλλά και γεμάτο προβλήματα) Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τη νίκη στο Πριγκιπάτο και τον υποχρέωσε στην 3η του ήττα τη φετινή σεζόν με 92-84. Ένταση λίγο πριν το τέλος με Σλούκα-Οκόμπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ύστερα από δύο σερί νίκες στο Πριγκιπάτο, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φτάσει στις τρεις συνεχόμενες καθώς ηττήθηκε από την Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Μια Μονακό που έκανε το 2/2 στην «διαβολοβδομάδα» απέναντι στους «αιώνιους» αντιπάλους της Ελλάδας, δείχνοντας και τις διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε για δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς κατώτερων των περιστάσεων και ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ απειλητικός στο ματς. Συνέχεια κυνηγούσε το σκορ, έφτασε και στο -21 στην 4η περίοδο, δείγμα και της μεγάλης εικόνας του αγώνα στο Πριγκιπάτο.

Εκτός κλίματος αγώνα οι Όσμαν και Σορτς στα λεπτά που αγωνίστηκαν, ο Κέντρικ Ναν (26π.) δεν μπορούσε να φέρει την άνοιξη, ενώ ήταν εμφανέστατες οι απουσίες απέναντι σε μια ομάδα η οποία ξεχειλίζει από ποιότητα και μπορεί να τιμωρήσει και την παραμικρή αστοχία.

Αυτό ήταν το πρώτο από τα τέσσερα σερί εκτός έδρας ματς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός καθώς ακολουθεί την άλλη εβδομάδα η δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Μονακό - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Μονακό είχε δύο στοχεύσεις.

Να τρέξει και να σκοράρει σε πρώτη φάση σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό και να πάει στην επαφή ώστε να εκμεταλλευτεί την έλλειψη δεύτερου κλασικού σέντερ μετά τον Γιούρτσεβεν. Στο πρώτο πεντάλεπτο βρέθηκε στο +4 (11-7) ενώ ο Τούρκος σέντερ είχε ήδη φορτωθεί με τον 2ο φάουλ του.

Με τον Κέντρικ Ναν να γίνεται παράγοντας του αγώνα ο Παναθηναϊκός πήρε προς στιγμήν το προβάδισμα με 13-14 έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους 7-2 ωστόσο η Μονακό αντέδρασε άμεσα και απάντησε με δικό της σερί 9-0 για το +8 και το 22-14 δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου (27-20).

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός (Ναν 8π.) είχε μετρήσει 5/10 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 5-3 ριμπάουντ και 2 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η Μονακό είχε εκμεταλλευτεί τα αμυντικά κενά της ελληνικής ομάδας και είχε 6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 7-2 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες για μόλις 2 λάθη.

Πολύ πιο δύσκολα έγιναν τα πράγματα στην 2η περίοδο του αγώνα. Αν και σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει σε απόσταση μίας κατοχής (27-24 στο 12’) στη συνέχεια η Μονακό μ’ ένα 4-0 προηγήθηκε εκ νέου με +7 (31-24) ενώ τα 02:2 πριν από το ημίχρονο έφτασε στο +14 (46-32) και αυτό χάρη στον Μάικ Τζέιμς (10π.-4ασ.), ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της ελληνικής ομάδας.

Το ημίχρονο έκλεισε στο -9 για τον Παναθηναϊκό (50-41), με τους «πράσινους» να είχαν (και πάλι) πολλά αμυντικά προβλήματα αλλά ενίοτε και βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Τα 3 φάουλ του Γιούρτσεβεν είχαν λειτουργήσει ως τροχοπέδη όσον αφορά τις λύσεις και το βάθος του πάγκου, μετρώντας το «τριφύλλι» 11/20 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 4/5 βολές, 9-4 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 8 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Σλούκας (10π.), Χουάντσο (11π.) και Ναν (10π.) ήταν πιο αξιόπιστες επιλογές των «πρασίνων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με… ορμή και πραγματοποίησε σερί 7-0 με το οποίο μείωσε την διαφορά στο καλάθι (50-48). Και πάλι. Συνέχεια δεν υπήρξε. Η αντίδραση της Μονακό ήταν άμεση και με επιμέρους 15-5 προηγήθηκε εκ νέου με +12 πόντους (65-53) έχοντας ανακτήσει εκ νέου τον ρυθμο του αγώνα. Αρχικά ο Οκόμπο και στη συνέχεια ο Μπλόσομγκεϊμ ήταν εκείνοι που έκαναν την διαφορά έχοντας βρει καλάθια στο τρανζίσιον από κακές επιλογές των «πρασίνων» στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 8 πόντους (66-58), είχε πολλές ευκαιρίες να ψαλιδίσει και άλλο την διαφορά αλλά οι κακές επιλογές στην επίθεση πέταξαν στα σκουπίδια αυτήν την δυνατότητα με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με την Μονακό (20/29 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 13/15 βολές, 22-7 ριμπάουντ, 19 ασίστ, 11 λάθη) να βρίσκεται στο +10 (68-58) απέναντι στην ελληνική ομάδα (18/34 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 7/12 βολές, 13-7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 9 λάθη).

Ό,τι προσπάθειες και αν έκανε ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πλησιάσει την Μονακό η οποία συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο (75-62 στο 33’ και 77-64 στο 33'). Ο δείκτης του σκορ άρχισε να αυξάνεται επικίνδυνα φτάνοντας στο +21 (85-64) στα μέσα της τελευταίας περιόδου βάζοντας και τους τίτλους τέλους στο ματς. Ο Παναθηναϊκός κρατάει μόνο ότι μείωσε την διαφορά στο τέλος σε περίπτωση ισοβαθμίας και ενόψει του αγώνα στον β' γύρο στην Αθήνα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Μονακό είχε εξαιρετικά ποσοστά στα δίποντα (26/39), έλεγξε τα ριμπάουντ (36 έναντι 29) ενώ κράτησε χαμηλά το πράσινο σκοράρισμα και την δημιουργία (15 ασίστ για 10 λάθη).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Vassilis Spanoulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Elie Okobo 25:55 15 6/12 50% 5/8 62.5% 1/4 25% 2/2 100% 0 4 4 5 4 2 1 0 17 4 Jaron Blossomgame 20:09 11 4/6 66.7% 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 1 2 0 0 1 14 6 Dee Bost Michineau 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Daniel Theis * 20:48 6 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 2 4 6 0 3 1 0 0 9 11 Alpha Diallo * 26:41 9 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 4 4 3 2 1 2 0 12 13 Kameron Hayes 19:12 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 3 0 0 2 10 22 Terry Tarpey 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Juhann Begarin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Nemanja Nedovic 16:23 11 4/8 50% 2/3 66.7% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 3 4 1 1 0 11 32 Matthew Strazel * 24:17 12 4/6 66.7% 2/2 100% 2/4 50% 2/2 100% 1 1 2 4 2 3 1 0 13 33 Nikola Mirotic * 19:21 9 2/9 22.2% 1/3 33.3% 1/6 16.7% 4/4 100% 0 5 5 1 2 0 1 1 10 55 Mike James * 27:14 13 5/13 38.5% 5/6 83.3% 0/7 0% 3/5 60% 0 1 1 8 2 3 1 0 17 Team/Coaches 3 2 5 0 0 TOTAL 200 92 34/64 53.1% 26/39 66.7% 8/25 32% 16/19 84.2% 8 28 36 25 19 11 7 4 118