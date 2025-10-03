Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και παρουσιάζοντας πολλά αμυντικά προβλήματα γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα με 96-103 για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα δεν ήταν... Μπάγερν. Και στο μέτριο (έως και κακό) βράδυ του Παναθηναϊκού είχε τα «εργαλεία» για να του κάνει ζημιά.

Και την έκανε. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν κακό ματς για την 2η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισαν... φυσιολογικά την ήττα από τους «μπλαουγκράνα» οι οποίοι με το που «πάτησαν» το glass floor του «TELEKOM CENTER Athens» δάγκωναν σίδερα!

Οι Καταλανοί ήταν άριστα προετοιμασμένοι και διαβασμένοι και έφτασαν σε μια σχετικά άνετη νίκη στην Αθήνα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είχε κάποια ξεσπάσματα ωστόσο η εικόνα του αγώνα ήταν τέτοια που δεν άφηνε πολλά περιθώρια στους «πράσινους» για κάτι καλύτερο. Και αυτό αποτυπώθηκε από το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα κυνηγούσαν το σκορ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα (27π., 8ριμπ.) και ο Κώστας Σλούκας με double double (18π., 11ασ.) μπορεί να προσπάθησαν, μπορεί να έβγαζαν... άρνηση ήττας ωστόσο η γενική εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καθόλου καλή σε αυτό το παιχνίδι.

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση! Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-11 στο τρίλεπτο έχοντας 0/4 εντός παιδιά και 3 λάθη, κάτι που ανάγκασε τον Άταμαν να καλέσει τάιμ άουτ (στο 0-8) και να αλλάξει τα 4/5 της πεντάδας του ώστε να αλλάξει και η εικόνα του αγώνα. Και το κατάφερε στο 100%!

Ο Κώστας Σλούκας «οργίασε» στην δημιουργία, ο Τσέντι Όσμαν πρόσφερε την ενέργεια που είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός τη δεδομένη χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να απαντήσουν με δικό τους σερί 13-0 και να πάρουν προβάδισμα με 13-11! Αν και το μομέντουμ έλεγε «Παναθηναϊκός», οι «μπλαουγκράνα» δεν πανικοβλήθηκαν και με δικό τους 7-0 πήραν εκ νέου τα ηνία του αγώνα (13-18) ενώ έφτασαν και στο +9 (17-26) με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε 6/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5-2 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 5 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Μπαρτσελόνα (Κέιλ 5π., Τόρις 5π., Μπίλι 5π.) είχε 5/10 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/2 βολές, 5-5 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες για μόλις 2 λάθη.

Η Μπαρτσελόνα είχε φέρει το ματς στα μέτρα της και για δεύτερη σερί φορά μέσα στο παιχνίδι δεν πανικοβλήθηκε όταν είδε την ελληνική ομάδα να επιστρέφει και να παίρνει εκ νέου τα ηνία του αγώνα (35-33) έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 18-7. Ο Κέντρικ Ναν είχε χρεωθεί με τρία φάουλ με αποτέλεσμα να περάσει στον πάγκο και να χαθεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς στην πράσινη επίθεση. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους Καταλανούς να επιστρέψουν.

Με σερί 8-0 βρέθηκαν εκ νέου στο +6 (35-41) συνεχίζοντας την εικόνα που επικρατούσε και στην μεγαλύτερη διάρκεια του α’ ημιχρόνου. Μάλιστα η διαφορά έφτασε και στο +9 για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια (40-49) έχοντας βάλει σε μεγάλους μπελάδες την ελληνική άμυνα. Ειδικά στα ριμπάουντ καθώς στο πρώτο μισό του αγώνα (45-51) η Μπαρτσελόνα είχε μαζέψει 11 επιθετικά ριμπάουντ.

Ένα ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός ήταν κακός αμυντικά, με τον Χουάντσο να τον οδηγούσε στην επίθεση (13π., 2/3δίπ., 3/4τρ., 5ριμπ., σε 15’) και συνολικά οι «πράσινοι» είχαν 10/24 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 13/14 βολές, 10-9 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 7 λάθη, ενώ οι Ισπανοί (Σενγκέλια 10π., Μπίλι 8π.) είχαν μετρήσει 12/24 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 6/8 βολές, 9-11 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη.

Nunn and Yurtseven are firing things up in Athens with a great two-man action!#MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/vNJKcPwGAB October 3, 2025

Όχι μόνο δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου, αλλά η Μπαρτσελόνα παρουσιάστηκε ακόμα πιο πιεστική στην άμυνα της, δυσκολεύοντας όλες τις προσπάθειες των «πρασίνων». Η καλή της άμυνα αποτυπώθηκε και στην επίθεση, εκεί όπου αντίστοιχα δεν λειτούργησε τίποτε απολύτως στην άμυνα της ελληνικής ομάδας. Η διαφορά έφτασε στο +11 για την Μπαρτσελόνα (48-59 στο 22’) και λίγο αργότερα και στο +12 (54-66) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον (αμυντικό της κυρίως) ρυθμό στο «TELEKOM CENTER Athens».

Στο τελευταίο κομμάτι της 3ης περιόδου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Με τον Κώστα Σλούκα να δίνει το έναυσμα (10π., 6ασ.,3ριμπ.) και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τα «πράσινα» (19π.. 6ριμπ.) το «τριφύλλι» μπόρεσε να μειώσει έως και το τέλος του δεκαλέπτου στους έξι πόντους (69-75) προσπαθώντας να επιστρέψει στο ματς. Είχε και τις ευκαιρίες να μειώσει ακόμα περισσότερο χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Four EuroLeague titles and many years of basketball later… @kos_slou wants it more than ever! 😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/KJngMrQK2s October 3, 2025

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν στάθηκε αρκετό για τον Παναθηναϊκό. Τίποτε δεν λειτουργούσε σωστά για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν καθώς είδε τους Καταλανούς να «απαντούν» με μπαράζ τριών πόντων και να εκτοξεύουν τον δείκτη του σκορ στο +15 (69-84) στο 32'. Όποιες προσπάθειες και αν έκανε στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός δεν... έπιασαν τόπο με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποφύγει την ήττα από τους Καταλανούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πολύ απλά ήταν ΠΟΛΥ καλύτερη του Παναθηναϊκού από την αρχή έως και το τέλος του αγώνα. Κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντ μαζεύοντας 18 «σκουπίδια» στην ρακέτα των πρασίνων, ενώ είχε 47% στα τρίποντα με 16 εύστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα την ώρα που τα νέα αποκτήματα του «τριφυλλιού» ακόμα έδειχναν να ψάχνονται.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103.

Panathinaikos AKTOR Athens MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB TREB 0 T. Shorts 11:21 4 1/3 33% 0/0 0% 2/3 67% 0 1 1 1 0 2 0 3 2 5 P. Kalaitzakis 05:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 6 C. Osman 17:14 7 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 R. Holmes 13:42 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 2 1 3 0 0 1 0 6 0 10 K. Sloukas 27:09 18 2/9 22% 2/3 67% 8/8 100% 2 2 4 11 3 1 0 11 30 17 N. Rogkavopoulos 11:41 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 -1 20 A. Samodurov 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 J. Grant 23:06 10 2/5 40% 1/3 33% 3/3 100% 0 0 0 2 0 3 0 6 0 25 K. Nunn 24:35 10 4/8 50% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 2 0 9 5 41 J. Hernangomez 35:05 27 6/7 86% 3/7 43% 6/7 86% 5 3 8 0 2 0 0 8 39 44 K. Mitoglou 17:51 11 2/6 33% 2/4 50% 1/1 100% 6 2 8 0 0 0 1 4 13 77 O. Yurtseven 12:56 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 2 4 Team/Coaches 4 2 6 0 0 0 0 4 TOTAL 200 96 23/51 45% 8/21 38% 26/30 87% 20 16 36 16 8 12 1 53 104