Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 2η σερί εντός έδρας ήττα στην Euroleague, με τον Μπρουκς να αποδεικνύεται «δήμιος» των «πρασίνων» οδηγώντας την Αρμάνι στη νίκη με 74-87 και φέρνοντας... γιούχα στο Telekom Center Athens.

Ενός κακού μύρια έπονται και όπως φαίνεται η ήττα από τον Ολυμπιακό σε ντέρμπι έχει επηρεάσει ψυχολογικά τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και γνώρισαν την δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα τους, αυτήν την φορά από την ελλιπέστατη Αρμάνι Μιλάνο με 74-87.

Ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του αγώνα έγινε και η μεγάλη διαφορά καθώς ο Παναθηναϊκός σημείωσε μόλις 31 πόντους, δέχθηκε αντίστοιχα 49 και κάπως έτσι οι «πράσινοι» γνώρισαν μια ακόμα ήττα. Μάλιστα μετά το τέλος υπήρξαν και αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους προς... πάσα κατεύθυνση.

Ο Άρμονι Μπρουκς ήταν και πάλι εκείνος που εκανε την μεγάλη ζημιά στο τριφύλλι, καθώς μετά το εξαιρετικό του παιχνίδι στο ματς του α' γύρου πρόσθεσε μια ακόμα τρομερή εμφάνιση στο ενεργητικό του «εκτελώντας» τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός είχε εστιάσει περισσότερο στην άμυνα μετά την έναρξη του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ επιθετικά ο Άταμαν ήθελε να βάλει μέσα στο ματς τους ψηλούς. Πρώτα τον Ρισόν Χολμς ο οποίος ήταν πενταδάτος μετά το DNP στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια τον Κένεθ Φαρίντ μετά τα δύο γρήγορα φάουλ του συμπατριώτη του. Αν και το παιχνίδι δεν εντυπωσίασε με τον ρυθμό του, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προηγηθούν με +6 (20-14) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (20-15) έχοντας πάρει τον ρυθμό και το μομέντουμ.

Μάλιστα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σερί 5-0 για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι (25-15 στο 11’) και έκτοτε η εικόνα του αγώνα ήταν… ίδια. Την ελληνική ομάδα να παίρνει διάφορες της τάξεως των 10 πόντων, την Αρμάνι να «απαντάει» με μικρά σερί και να μην αφήνει τους «πράσινους» να ανοίξουν περισσότερο την ψαλίδα.Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 40-30 και 43-33 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε στο +5 (43-38).

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του «τριφυλλιού» έχοντας στο πρώτο μισό 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ ωστόσο είχε χρεωθεί από νωρίς με 3 φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν είχε ακολουθήσει με 8 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ, σ’ ένα ημίχρονο όπου οι «πράσινοι» είχαν 9/17 δίποντα, 6/13 δίποντα, 7/8 βολές, 11-4 ριμπάουντ, 12 ασίστ 4 κλεψίματα και 8 λάθη ενώ η ιταλική ομάδα (Άρμονι Μπρουκς 12π.) είχε 11/20 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/10 βολές, 11-4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα και 9 λάθη.

Η αντεπίθεση της ιταλικής ομάδας συνεχίστηκε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου καθώς έφτασε στο 12-0 το σερί, με το οποίο το +10 των «πρασίνων» (43-33) έγινε -2 (43-45) στο 22’. Το επιμέρους σκορ της Αρμάνι έφτασε στο 20-5 (!) με αποτέλεσμα να προηγηθεί και με πέντε πόντους διαφορά (48-53) έχοντας «υπνωτίσει» τους γηπεδούχους στη 3η περίοδο. Με τον Σλούκα να… αντιδρά, ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους 10-2 για το 58-55 στο 28’ αλλά και πάλι η ομάδα του Πέπε Ποέτα έτρεξε νέο 6-0 για το 58-61 του γ’ δεκαλέπτου.

Η Αρμάνι έφτασε για πρώτη φορά στο +8 (58-66 στο 31’) έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό αμυντικό παιχνίδι. Ο Κώστας Σλούκας προσπαθούσε να περισώσει την κατάσταση (63-66 στο 33’) ωστόσο οι «πράσινοι» ήταν συνολικά εκτός κλίματος αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν μπορούσαν να βγάλουν ενέργεια και αντίδραση. Ο Άρμονι Μπρουκς συνέχισε από εκεί που είχε… σταματήσει στο ματς του Μιλάβνου και ουσιαστικά «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο γράφοντας τον ιταλικό επίλογο στο παιχνίδι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Αρμάνι ήταν εξαιρετική στην άμυνά της υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν και μόλις σε 31 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο! Και με 17 λάθη σε εντός έδρας παιχνίδι ήταν σχεδόν αδύνατον για τον Παναθηναϊκό να φανεί ανταγωνιστικός.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87.