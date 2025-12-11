Η Αρμάνι έβλεπε το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν βαρέλι με 17/33 τρίποντα, οι «πράσινοι» δεν... παρουσιάστηκαν καν στο Μιλάνο και κάπως έτσι γνώρισαν την ήττα με 96-89.

Την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague του γνώρισε ο Παναθηναϊκός και την 6η ύστερα από 15 ματς στην διοργάνωση. Μετά το ματς απέναντι στη Βαλένθια, οι «πράσινοι» έμειναν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, ενώ παρασύρθηκαν και από τον τρελό ρυθμό που είχε επιβάλλει η Αρμάνι Μιλάνο χάρη στην τρομερή της ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Ουσιαστικά οι «πράσινοι» δήλωσαν... «παρών» μόνο στο τελευταίο τρίλεπτο, όταν και προσπάθησαν να σώσουν ότι... σωζόταν. Αν και πήραν το συγκεκριμένο δικαίωμα από την Αρμάνι η οποία είχε επαναπαυτεί στην κυριαρχία της και είχε κατεβάσει στροφές σ' εκείνο το διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιταλική ομάδα μέτρησε 17/33 τρίποντα «κόβοντας» τον αέρα των «πρασίνων» σε οτιδήποτε και αν προσπαθούσε να κάνει. Η Αρμάνι είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, έφτασε την διαφορά και στους 23 πόντους, αλλά όταν προσπάθησε να «ξυπνήσει» ο Παναθηναϊκός στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν ήδη αργά.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκείνος που διασώθηκε από τον Παναθηναϊκό παίζοντας ουσιαστικά.... μόνος του! Παρά τα 35 του χρόνια έδινε το παράδειγμα σε όλους έχοντας κάνει κατάθεση ψυχής με 19 πόντους (4/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Ο Άρμονι Μπρουκς έκανε την μεγαλύτερη ζημιά στο «τριφύλλι» έχοντας 26 πόντους με 8/14 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ζακ Λεντέι με άλλους 15 πόντους και 4 ριμπαουντ.

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Η Αρμάνι μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα και με τον Σαβόν Σιλντς να μονοπωλεί το σκοράρισμα της ομάδας του, πήρε προβάδισμα με 15-9 δείχνοντας επιθετικές διαθέσεις τις οποίες, τουλάχιστον έως εκείνο το σημείο, δεν μπορούσε να «ματσάρει» ο Παναθηναϊκός. Όμως με τον Σλούκα στο παρκέ, οι «πράσινοι» άναψαν για τα καλά τις... μηχανές και «έτρεξαν» σερί 14-0 (!) με το οποίο πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων (15-23) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 1ης περιόδου (21-26). Ένα διάστημα όπου η ελληνική ομάδα (Σλούκας 8π., Φαρίντ 6π.) είχε 7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές και 6 ασίστ για 2 λάθη, ενώ η Αρμάνι (Σιλντς 8π.) είχε αντίστοιχα 4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές και 4 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Το +8 επανήλθε για τον Παναθηναϊκό (21-29) ύστερα από τρίποντο του Ναν αλλά έκτοτε το ένα λάθος διαδέχθηκε το άλλο, την ώρα που δεν λειτουργούσε και τίποτα στην άμυνα των «πρασίνων». Αποτέλεσμα; Η ομάδα του Πέπε Ποέτα να βρει ψυχολογία, επιθετικές λύσεις και να πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ με επιμέρους 15-2 (!) το οποίο της έδωσε προβάδισμα με 36-31. Και δεν έμεινε εκεί καθώς το επιμέρους έφτασε στο... 31-7 (!!) με το οποίο η Αρμάνι... εξαφανίστηκε στο +16 (52-36).

Ο Άρμονι Μπρουκς έβλεπε το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν... βαρέλι (20π., 6/9τρ.) ενώ συνολικά η ιταλική ομάδα έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα (54-44) έχοντας 11/17 τρίποντα και 7/9 δίποντα! Οι 13 ασίστ για 6 λάθη είχαν παίξει ρόλο για την διαμόρφωση του αγώνα στο ημίχρονο, όπου οι «πράσινοι» είχαν 12/22 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Εξίσου σημάδια κατάρρευσης έδειξε ο Παναθηναϊκός και μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου καθώς η Αρμάνι συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει! Με συνεχόμενα τρίποντα έστειλε τον δείκτη του σκορ στους 19 πόντους (67-48) έχοντας κυριαρχήσει πλήρως και στις δύο πλευρές του παρκέ. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρξε γυρισμός για την ελληνική ομάδα. Η ιταλική ομάδα έκλεισε το 3ο δεκάλεπτο στους 21 πόντους διαφορά (80-59) έχοντας προηγηθεί και με +23 (80-57) λίγο νωρίτερα. Το πρόσωπο των «πρασίνων» συνέχισε να είναι κάκιστο (16/34 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 9/10 βολές, 13-11 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 10 λάθη) με τους γηπεδούχους να είχαν 10/16 δίποντα, 15/26 τρίποντα (!), 15/18 βολές και 16 ασίστ για 7 λάθη.

Ήταν ήδη... αργά για περαιτέρω αντίδραση στον Παναθηναϊκό. Μομέντουμ δεν βρήκε ποτέ, η Αρμάνι κράτησε τον ρυθμό στα χέρια της, δεν άφησε το ματς να φύγει από τα χέρια της και υποχρέωσε τους «πράσινους» στην 6η ήττα τους τη φετινή σεζόν ύστερα από 15 αγωνιστικές.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Πέπε Ποέτα έβλεπαν το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν... βαρέλι ανοίγοντας τον δείκτη του σκορ. Τα σουτ από την περιφέρεια ήταν και το κλειδί για τη νίκη της Αρμάνι καθώς μέτρησε 17/33 τρίποντα στο σύνολο.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άρμονι Μπρουκς ο οποίος έδωσε το σύνθημα χάρη στα συνεχόμενα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Συνολικά τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους με 8/14 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ζακ Λεντέι ο οποίος πρόσθεσε μία ακόμα πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχοντας αυτήν την φορά 15 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... όλος ο Παναθηναϊκός με εξαίρεση τον Κώστα Σλούκα ο οποίος ήταν συγκινητικός.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κώστας Σλούκας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποφύγει την ήττα έχοντας 19 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89.

EA7 Emporio Armani Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Q. Ellis * 35:08 8 1/3 33.3% 1/2 50.0% 3/4 75.0% 2 0 2 8 1 4 2 1 12 0 5 M. Ceccato 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 D. Booker * 20:17 7 1/2 50.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 1 2 3 0 1 0 2 1 11 -1 10 L. Bolmaro * 13:42 2 0/1 0.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 6 -1 12 A. Brooks 24:16 26 0/0 0.0% 8/14 57.1% 2/2 100.0% 1 4 5 2 0 1 0 0 25 15 16 Z. Leday * 19:48 15 3/5 60.0% 2/4 50.0% 3/3 100.0% 0 4 4 0 1 1 0 1 6 13 17 G. Ricci 19:13 8 1/1 100.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 14 16 23 M. Guduric 22:19 7 0/0 0.0% 1/3 33.3% 4/4 100.0% 0 3 3 6 0 4 0 0 13 14 31 S. Shields * 25:34 13 3/5 60.0% 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1 2 3 3 2 0 0 0 14 16 32 J. Nebo 19:43 10 3/4 75.0% 0/0 0.0% 4/8 50.0% 4 1 5 0 0 0 0 0 16 0 42 B. Dunston 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 0 1 1 0 1 TOTAL 200 96 12/21 57.1% 17/33 51.5% 21/28 75.0% 9 20 29 20 18 12 4 3 111