Με τους Σορτς, Όσμαν και Ναν να πατούν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το -14 και έφυγε από το Κάουνας με μια μεγάλη νίκη κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 85-92.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 14 πόντους στο 23'. Τι και αν η εικόνα του αγώνα δεν ήταν ενθαρρυντική για τον Παναθηναϊκό. Τι κι αν ο Σλούκας είχε μείνει στην Αθήνα λόγω του τραυματισμού του! Όταν έπρεπε εμφανίστηκε ο πραγματικός Παναθηναϊκός, άφησε στα αποδυτήρια την ανύπαρκτη άμυνα του πρώτου μέρους, έγινε σκληρός, ενώ είχε και μια τριάδα φωτιά που έκανε την δουλειά!

Ο Τι Τζέι Σορτς όχι μόνο γέμισε τα παπούτσια του αρχηγού αλλά ήταν χάρμα ιδέσθαι πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 15 πόντους και 10 ασίστ σε 21:50 λεπτά συμμετοχής. Ο Τσέντι Όσμαν «μίλησε» όταν έπρεπε και ηγήθηκε για την μεγάλη ανατροπή και το πράσινο προβάδισμα έχοντας 22 πόντους με 5/6 τρίποντα, ενώ ο Κέντρικ Ναν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με άλλους 21 πόντους.

Αν μη τι άλλο ήταν μια νίκη που έφερε την αμυντική υπογραφή του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φαρίντ να «καθαρίζει» πολλές φάσεις και τον Γιούρτσεβεν να κρατάει τον Παναθηναϊκό όταν δεν λειτουργούσε τίποτα στο πρωτο ημίχρονο.

Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στη ρακέτα και στα επιθετικά ριμπάουντ της Ζάλγκιρις, με τον Μόουζες Ράιτ να ξεκινάει καλά το παιχνίδι και να κάνει στο πρώτο πεντάλεπτο τη ζημιά έχοντας τους 6 από τους 13 πόντους της ομάδας του για το αρχικό (13-9). Ο Άταμαν δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε και γι’ αυτόν τον λόγο άλλαξε τα 4/5 της πεντάδας του λίγο μετά το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα και το λιθουανικό +7 (16-9). Το πρόβλημα ήταν αμυντικό και φάνηκε μετά τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μείωσε στο ένα καλάθι (19-17) και έδειχνε να επιστρέφει στο παιχνίδι.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το δίδυμο Σορτς-Ναν λειτούργησε σε πρώτη φάση στην επίθεση αλλά στην άμυνα έδωσε εύκολα καλάθια στην Ζαλγκίρις, κυρίως με πολλά ντράιβ. Ο Χολμς αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, με αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις να τρέξει σερί 7-0 για το +9 και το 26-17, με την πρώτη περίοδο να κλείσει στο 28-19 έχοντας οι γηπεδούχοι 9/14 δίποντα και 3/5 τρίποντα, έναντι 7/14 δίποντα των «πρασίνων» και 1/3 τρίποντα.

Τρεις εξαιρετικές της ελληνικής περιόδου στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου από δημιουργίες του Ναν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο -4 (32-28 στο 12’) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρξε και συνέχεια. Το αντίθετο. Ο Γιούρτσεβεν (8π., 4/4δίπ.) ήταν ο μοναδικός που «απειλούσε» στην επίθεση ενώ αντίθετα δεν λειτουργούσε τίποτε απολύτως στην «πράσινη» άμυνα. «Μηδέν» σκληράδα ενώ την ίδια χάθηκε και η συγκέντρωση που υπήρχε στην επίθεση.

Αποτέλεσμα; Η Ζάλγκιρις να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να «τρέξει» επιμέρους σκορ 14-4 και να προηγηθεί για πρώτη φορά με 14 πόντους (46-32) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το ημίχρονο έκλεισε στο +10 των Λιθουανών (50-40) έχοντας τον Μόουζες Ράιτ στους 13 πόντους (6/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή), ο οποίος βρήκε πόντους από pick n roll και dive στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Οι Λιθουανοί έκλεισαν το πρώτο μέρος έχοντας 17/28 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 4/4 βολές, 11-7 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 3 λάθη, ενώ η ομάδα του Άταμαν μέτρησε αντίστοιχα 13/24 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 11-3 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 6 λάθη.

Την ίδια αμυντική έδειξε ο Παναθηναϊκός μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ την ίδια ώρα δεν έβρισκε λύσεις ούτε στην επίθεση. Κάτι που δεν άφησε η Ζάλγκιρις να περάσει απαρατήρητο με αποτέλεσμα να επιστρέψει τον δείκτη του σκορ στο +14 (56-42) στο 23’. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (14π.) ωστόσο βοήθησε το «τριφύλλι» να επιστρέψει στο ματς και να ψαλιδίσει την διαφορά στο σκορ μειώνοντας και στον πόντο (62-61 στο 29’) με επιμέρους 19-6. Και να κλείσει η 3η περίοδος στο 64-63, με τον Τι Τζέι Σορτς (12π., 6ασ.) να είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που μπήκε στη… ζώνη του λυκόφωτος με την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου σημειώνοντας τους 8 πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού μεν αποτέλεσμα να πάρει η ελληνική ομάδα τα ηνία στα χέρια της και να βρεθεί να προηγείται με +11 πόντους (68-79) έχοντας επιστρέψει στο ματς με επιμέρους 36-12 και δη από τη στιγμή που είχε βρεθεί για τελευταία φορά στο -14. Στο 3:48 ένα.. τετράποντο του Ουλάνοβας μείωσε το σκορ στο 77-84 αλλά οι πράσινοι μπόρεσαν να κρατήσουν την διαφορά (79-89 στο 37') και το προβάδισμα νίκης έως το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Μέτρησε 13/22 τρίποντα εκ των οποίων τα 5 στην τέταρτη περίοδο με 59.1%.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τσέντι Όσμαν με 10 από τους 21 συνολικά πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παράλληλα μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιούρτσεβεν, με 14 πόντους και 4 ριμπάσουντ, Ναν με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ και Σορτς με 15 πόντους και 10 ασίστ σημειώνοντας double double.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς που σημείωσε 2 πόιντους στα 08:46 που βρέθηκε στο παρκέ, αλλά προφανώς χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Μόουζες Ράιτ με career high 22 πόντων και 6 ριμπάουντ.

Zalgiris Kaunas MIN PTS 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR # Players M/A % M/A % M/A % O D T 1 N. Williams-Goss * 27:32 17 5/9 55.6% 1/3 33.3% 4/4 100% 0 2 2 7 1 3 0 3 21 3 S. Francisco * 24:20 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 5 0 2 0 3 2 7 M. Wright * 29:06 22 10/14 71.4% 0/1 0% 2/4 50% 3 3 6 1 3 1 1 3 26 8 I. Brazdeikis * 20:53 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 3 -5 10 A. Tubelis * 20:56 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 1 0 0 1 5 6 12 M. Lo 26:56 9 4/6 66.7% 0/3 0% 1/1 100% 0 1 1 3 0 2 0 4 6 15 L. Birutis 09:02 10 5/6 83.3% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 3 0 0 0 0 2 10 92 E. Ulanovas 19:19 12 1/3 33.3% 3/3 100% 1/1 100% 1 2 3 2 0 0 1 6 14 TOTAL 200:00 85 27/50 54.0% 7/22 31.8% 10/15 66.7% 12 21 33 19 6 9 3 20 88