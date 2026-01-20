Ολυμπιακός - Μακάμπι: Sold out η αναμέτρηση

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ
Τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μακάμπι εξαντλήθηκαν, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει ακόμη ένα sold out!

Τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση εξαντλήθηκαν μάλιστα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό, παρά τον παγωμένο καιρό, να περιμένει ένα θερμό ΣΕΦ στο ματς με τους Ισραηλινούς.

Η ανάρτηση για το Sold out του Ολυμπιακός - Μακάμπι:

