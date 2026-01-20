Ολυμπιακός - Μακάμπι: Sold out η αναμέτρηση
Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει ακόμη ένα sold out!
Τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση εξαντλήθηκαν μάλιστα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό, παρά τον παγωμένο καιρό, να περιμένει ένα θερμό ΣΕΦ στο ματς με τους Ισραηλινούς.
Η ανάρτηση για το Sold out του Ολυμπιακός - Μακάμπι:
SOLD OUT 🔴⚪️
Τα εισιτήρια του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ εξαντλήθηκαν!
Το ΣΕΦ έτοιμο να πάρει φωτιά 🔥
Πάμε να δώσουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μάχη για μια ακόμη νίκη! ✌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYMTA pic.twitter.com/WVH4X8cv8a— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι
- Σπανού: «Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του Αθηναϊκού να προκριθούν και να “γράψουμε” ιστορία»
- Ο Ολυμπιακός θέλει σερί νικών, ο Παναθηναϊκός αντίδραση - LIVE από Φάληρο για το ματς με Λεβερκούζεν | Gazz Floor by Novibet