Βαθμολογία, Παναθηναϊκός: Η κατάταξη μετά την ήττα από τη Βαλένθια
Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 79-89 για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Έτσι, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-5 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ισπανούς. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.
Αποτελέσματα-14η αγωνιστική
Πέμπτη 4/12
- Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
- Ζάλγκιρις Κάουνας–Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
- Μονακό-Παρί 125-104
- Χάποελ Τελ Αβίβ–Βιλερμπάν 87-80
- Ολυμπιακός–Φενέρμπαχτσε ΑΝΑΒΟΛΗ
- Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου 92-85
Παρασκευή 5/12
- Ερυθρός Αστέρας–Μπαρτσελόνα 79-89
- Παναθηναϊκός–Βαλένθια 79-89
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι
- Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο 88-78
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
- Μονακό 9-5
- Ερυθρός Αστέρας 9-5
- Βαλένθια 9-5
- Παναθηναϊκός 9-5
- Μπαρτσελόνα 9-5
- Ολυμπιακός 8-5 *
- Φενέρμπαχτσε 8-5 *
- Ζάλγκιρις Κάουνας 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
- Αρμάνι Μιλάνο 7-7
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Ντουμπάι 6-7
- Παρί 5-9
- Μπασκόνια 5-9
- Παρτίζαν 5-9
- Αναντολού Εφές 5-9
- Μπάγερν Μονάχου 5-9
- Μακάμπι 4-10
- Βιλερμπάν 3-11
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (15η)
Πέμπτη 11/12
- 21:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν
- 21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός
- 21:45 Παρί-Ζάλγκιρις
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
Παρασκευή 12/12
- 18:00 Ντουμπάι-Μπάγερν Μονάχου
- 20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
