Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 79-89 για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Έτσι, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-5 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Ισπανούς. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.

Αποτελέσματα-14η αγωνιστική

Πέμπτη 4/12

Παρασκευή 5/12

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Μονακό 9-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Βαλένθια 9-5 Παναθηναϊκός 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Ολυμπιακός 8-5 * Φενέρμπαχτσε 8-5 * Ζάλγκιρις Κάουνας 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 7-7 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Ντουμπάι 6-7 Παρί 5-9 Μπασκόνια 5-9 Παρτίζαν 5-9 Αναντολού Εφές 5-9 Μπάγερν Μονάχου 5-9 Μακάμπι 4-10 Βιλερμπάν 3-11

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (15η)

Πέμπτη 11/12

21:05 Μακάμπι-Βιλερμπάν

21:30 Βαλένθια-Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός

21:45 Παρί-Ζάλγκιρις

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια

Παρασκευή 12/12