Παρτίζαν-Μπάγερν 92-85: Νίκη και «Όλοι είμαστε Ζέλικο»!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Οι οπαδοί της Παρτίζαν μετέτρεψαν τον αγώνα με την Μπάγερν σε μια δυναμική διαδήλωση υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους Σέρβους να επικρατούν με 92-85.

Οι διαδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν έξω από την Beogradska Arena υπέρ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, μεταφέρθηκαν και στο γήπεδο, όπου η Παρτίζαν επικράτησε των Βαυαρών με 92-85.

Στην κερκίδα όπου βρίσκονταν οι πιο φανατικοί οπαδοί των «ασπρόμαυρων» εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή: «Όλοι είμαστε Ζέλικο», ενώ οι φωτογραφίες του Ομπράντοβιτς ήταν απ’ άκρη σ’ άκρη στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου! Την ίδια στιγμή, οι παίκτες της Παρτίζαν αποδοκιμάστηκαν έντονα κατά την είσοδό τους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε και δέχτηκε αποδοκιμασίες από ολόκληρο το γήπεδο!

Σε κάθε περίπτωση, οι Σέρβοι σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους στους τελευταίους εννέα αγώνες της EuroLeague, υποχρεώνοντας την Μπάγερν Μονάχου στην πέμπτη συνεχόμενη ήττα της.

 

Παρτίζαν-Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο προηγήθηκε με 16–22, σουτάροντας 4/10 τρίποντα και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σπένσερ Ντινγουίντι (7π.). Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις στο 5ο λεπτό, έχοντας υποστεί τραυματισμό στον αστράγαλο όταν πάτησε άσχημα μετά από διεκδίκηση για ριμπάουντ.

Η Παρτίζαν πίεσε, όμως η Μπάγερν έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 36-43. Στη συνέχεια, πάντως, οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, κάνοντας επιμέρους σκορ 28-15 στο τρίτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 64-58 στο 30'. Μάλιστα η διαφορά έφτασε στο +14 με τον Ντουέιν Γουάσινγκτον (76-62, 34')! Οι Βαυαροί έκαναν την ύστατη προσάθεια, μειώνονας σε 79-77 με το τρίποντο του Σπένσερ Ντινγουίντι όμως η Παρτίζαν αντέδρασε σωστά και έφτασε στη νίκη με 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85.

Ο MVP: Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον έκανε εξαιρετική εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους (2/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3/7 βολές), 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 17:52, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σπένσερ Ντινγουίντι ξεχώρισε για την Μπάγερν, έχοντας 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Παρτίζαν μοίρασε 19 ασίστ και έκανε μόλις 6 λάθη.

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Mirko OcokoljicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2S. Milton *19:4041/520%1/520%0/00%2/2100%011430104
4D. Washington17:52227/1070%2/450%5/683.3%3/742.9%0116101031
5D. Osetkowski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9V. Marinkovic *23:5831/616.7%1/250%0/40%1/250%02213000-27
11A. Pokusevski *05:0821/333.3%1/333.3%0/00%0/00%011000000
12S. Brown *22:0873/933.3%3/650%0/30%1/1100%044201107
17I. Bonga *22:51103/742.9%2/450%1/333.3%3/3100%2240121112
19A. Lakic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22J. Parker26:4573/933.3%2/633.3%1/333.3%0/10%123121004
24B. Fernando *13:1973/560%3/560%0/00%1/250%134031108
33N. Calathes21:3894/1040%3/650%1/425%0/00%134430109
88T. Jones26:41219/1181.8%9/1181.8%0/00%3/560%73101210027
Team / Coaches22400
TOTAL2009235/7546.7%27/5251.9%8/2334.8%14/2360.9%1424381918662104
FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Gordon HerbertMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1O. Da Silva12:0520/00%0/00%0/00%2/2100%033032001
4X. Rathan-Mayes10:58114/757.1%1/250%3/560%0/00%022021007
5N. Giffey11:0200/10%0/00%0/10%0/00%01104100-50
7J. Voigtmann *28:54102/922.2%2/540%0/40%0/00%216187152129
8L. Kratzer00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
10J. Jessup11:4500/10%0/10%0/00%0/00%022001000
11V. Lucic *28:15175/955.6%3/475%2/540%5/5100%1344201124
13A. Obst *29:0293/933.3%0/20%3/742.9%0/00%022222014
21J. Hollatz09:2920/00%0/00%0/00%2/2100%000021001
22I. Mike *21:5572/633.3%2/450%1/250%0/00%123131006
26S. Dinwiddie *30:31257/1546.7%5/771.4%2/825%9/1090%1122400023
32W. Gabriel06:0421/250%1/250%0/00%0/00%10101300-20
Team / Coaches101001000
TOTAL2008527/5945.8%14/2751.9%13/3240.6%18/1994.7%732391624173388
@Photo credits: KK Partizan FACEBOOK
     

