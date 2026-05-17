Mε δυο ματς συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της Stoiximan GBL.

Η Κυριακή έχει δράση στη Stoiximan GBL, αφού συνεχίζονται τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα ανοίγει η μάχη της Μυκόνου κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 15:15, με τους πράσινους να θέλουν να σκουπίσουν τη σειρά και να περάσουν στα ημιτελικά. Σε περίπτωση Game 3 η σειρά επιστρέφει στο Telekom Center Athens.

Στις 17:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Galis Hall. Η Ένωση είχε επικρατήσει στο Game 1 στη SUNEL Arena και ψάχνει τρόπο να κλειδώσει από απόψε την πρόκριση της στην επόμενη φάση των playoffs. Αν χρειαστεί, θα διεξαχθεί στην έδρα της Βασίλισσας.

Το πρόγραμμα

Μύκονος – Παναθηναϊκός (15:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta)

Άρης – ΑΕΚ (17:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta)