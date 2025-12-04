Ζάλγκιρις - Μακάμπι 65-83: Πέρασε σα... σίφουνας από το Κάουνας
Ένα ξέγνοιαστο βράδυ στο Κάουνας είχε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πήρε μία μεγάλη ως προς την έκταση του σκορ (65-83) αλλά και ως προς τη σημασία, νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Ζάλγκιρις - Μακάμπι: Ο αγώνας
Μπορεί η Ζάλγκιρις να είχε τον «μανδύα» του φαβορί, ωστόσο κάτι τέτοιο δε φάνηκε στο παρκέ. Ο Σιρβίντις ισοφάρισε σε 12-12 (7'), όμως έκτοτε είχαμε έναν μονόλογο των Ισραηλινών. Που προηγήθηκαν με 10 (16-26, 11') και έτρεξαν επιμέρους 1-10, για να φτάσουν τη διαφορά στους 21 (30-51) με το φινάλε του ημιχρόνου.
Διαφορά που κατάφεραν να διαχειριστούν, παρά τους 9 πόντους που πέτυχαν στην τρίτη περίοδο, με τους Λιθουανούς να έχουν μπροστάρη τον Φρανσίσκο. Ο Ουλάνοβας μείωσε σε 46-60 στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου, αλλά έκτοτε η Μακάμπι ξέφυγε με νέο 0-9 σερί και ουσιαστικά η υπόθεση έλαβε οριστικό τέλος.
Ο Λόνι Γουόκερ συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα και έτσι η Μακάμπι, με μπροστάρη τον Αμερικανό, πήρε ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στη Λιθουανία.
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 30-51, 46-60, 65-83
MVP: Ο Λόνι Γουόκερ με 23 πόντους (2/4 2π., 5/11 3π.) και 3 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του ματς.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Κακό ματς για όλη τη Ζάλγκιρις, πρώτος σκόρερ ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 0/7 τρίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Με 5/29 τρίποντα έκλεισε το ματς η Ζάλγκιρις.
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Williams-Goss *
|21:25
|7
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|S. Francisco *
|27:28
|13
|3/5
|60.0%
|3/5
|60.0%
|0/7
|0.0%
|7/11
|63.6%
|1
|4
|5
|7
|2
|2
|2
|0
|15
|7
|M. Wright *
|22:11
|7
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|4
|3
|7
|0
|1
|2
|0
|1
|9
|8
|I. Brazdeikis *
|16:51
|10
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|0
|1
|1
|0
|0
|7
|10
|A. Tubelis *
|24:06
|6
|2/11
|18.2%
|2/11
|18.2%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100%
|4
|4
|8
|0
|3
|0
|2
|2
|9
|12
|M. Lo
|17:09
|3
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|14
|D. Sleva
|15:06
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|5
|0
|0
|0
|-4
|15
|L. Birutis
|08:42
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|17
|M. Rubstavicius
|04:34
|7
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|5
|51
|A. Butkevicius
|08:24
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|91
|D. Sirvydis
|15:14
|5
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|2
|92
|E. Ulanovas
|18:50
|5
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|Team/Coaches
|5
|2
|7
|0
|0
|TOTAL
|200
|65
|21/75
|28.0%
|16/46
|34.8%
|5/29
|17.2%
|18/25
|72.0%
|20
|33
|53
|12
|21
|12
|6
|3
|62
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB (O/D/T)
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOULS (C/D)
|PIR
|I. Lundberg
|20:11
|10
|4/5 (80%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|1/2/3
|4
|0
|1
|0
|0/1
|14
|J. Hoard
|33:14
|16
|4/11 (36.4%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|1/8/9
|1
|0
|0
|0
|1/3
|19
|J. Clark III
|17:38
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2/3
|4
|1
|2
|0
|4/1
|0
|M. Santos
|16:00
|7
|2/5 (40%)
|0/2 (0%)
|3/4 (75%)
|1/1/2
|2
|1
|0
|1
|5/5
|6
|L. Walker IV
|24:59
|23
|2/4 (50%)
|5/11 (45.5%)
|4/5 (80%)
|0/3/3
|0
|0
|1
|2
|3/4
|19
|R. Sorkin
|20:27
|8
|2/6 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50%)
|0/6/6
|0
|1
|2
|4
|2/2
|9
|O. Brissett
|23:22
|6
|2/3 (66.7%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66.7%)
|0/3/3
|0
|4
|0
|1
|4/1
|7
|W. Rayman
|08:49
|4
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0/3 (0%)
|2/1/3
|0
|0
|1
|0
|5/2
|0
|J. DiBartolomeo
|14:36
|7
|2/5 (40%)
|0/0 (0%)
|3/3 (100%)
|4/5/9
|2
|0
|0
|0
|0/2
|17
|C. Omoruyi
|20:44
|2
|1/2 (50%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2/4
|4
|2
|3
|0
|1/0
|4
|T. Leaf
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|T. Blatt
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0
|Total
|200:00
|83
|21/45 (46.7%)
|8/27 (29.6%)
|17/24 (70.8%)
|13/35/48
|17
|9
|11
|8
|25/21
|97
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.