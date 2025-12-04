Με το ευρύ 65-83, η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχε ένα μεγάλο «διπλό» στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα ξέγνοιαστο βράδυ στο Κάουνας είχε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που πήρε μία μεγάλη ως προς την έκταση του σκορ (65-83) αλλά και ως προς τη σημασία, νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ζάλγκιρις - Μακάμπι: Ο αγώνας

Μπορεί η Ζάλγκιρις να είχε τον «μανδύα» του φαβορί, ωστόσο κάτι τέτοιο δε φάνηκε στο παρκέ. Ο Σιρβίντις ισοφάρισε σε 12-12 (7'), όμως έκτοτε είχαμε έναν μονόλογο των Ισραηλινών. Που προηγήθηκαν με 10 (16-26, 11') και έτρεξαν επιμέρους 1-10, για να φτάσουν τη διαφορά στους 21 (30-51) με το φινάλε του ημιχρόνου.

Διαφορά που κατάφεραν να διαχειριστούν, παρά τους 9 πόντους που πέτυχαν στην τρίτη περίοδο, με τους Λιθουανούς να έχουν μπροστάρη τον Φρανσίσκο. Ο Ουλάνοβας μείωσε σε 46-60 στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου, αλλά έκτοτε η Μακάμπι ξέφυγε με νέο 0-9 σερί και ουσιαστικά η υπόθεση έλαβε οριστικό τέλος.

Ο Λόνι Γουόκερ συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα και έτσι η Μακάμπι, με μπροστάρη τον Αμερικανό, πήρε ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στη Λιθουανία.

Τα δεκάλεπτα: 14-22, 30-51, 46-60, 65-83

MVP: Ο Λόνι Γουόκερ με 23 πόντους (2/4 2π., 5/11 3π.) και 3 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του ματς.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Κακό ματς για όλη τη Ζάλγκιρις, πρώτος σκόρερ ο Φρανσίσκο με 13 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 0/7 τρίποντα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Με 5/29 τρίποντα έκλεισε το ματς η Ζάλγκιρις.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 N. Williams-Goss * 21:25 7 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/2 0.0% 3/3 100% 0 2 2 2 3 2 1 0 4 3 S. Francisco * 27:28 13 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/7 0.0% 7/11 63.6% 1 4 5 7 2 2 2 0 15 7 M. Wright * 22:11 7 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 4 3 7 0 1 2 0 1 9 8 I. Brazdeikis * 16:51 10 3/8 37.5% 3/8 37.5% 1/2 50.0% 1/1 100% 2 4 6 0 1 1 0 0 7 10 A. Tubelis * 24:06 6 2/11 18.2% 2/11 18.2% 0/1 0.0% 2/2 100% 4 4 8 0 3 0 2 2 9 12 M. Lo 17:09 3 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 1/1 100% 1 2 3 1 3 2 0 0 0 14 D. Sleva 15:06 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 5 0 0 0 -4 15 L. Birutis 08:42 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 5 17 M. Rubstavicius 04:34 7 0/1 0.0% 0/1 0.0% 2/3 66.7% 1/1 100% 0 1 1 0 0 1 0 1 5 51 A. Butkevicius 08:24 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 91 D. Sirvydis 15:14 5 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1/5 20.0% 2/2 100% 0 2 2 0 2 1 1 0 2 92 E. Ulanovas 18:50 5 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 4 Team/Coaches 5 2 7 0 0 TOTAL 200 65 21/75 28.0% 16/46 34.8% 5/29 17.2% 18/25 72.0% 20 33 53 12 21 12 6 3 62