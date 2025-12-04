Μονακό - Παρί 125-104: Με «διαστημικό» Οκόμπο έγραψε ιστορία
Η Μονακό υποδέχτηκε την Παρί στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και την έριξε με τεράστια ευκολία στο... καναβάτσο επικρατώντας στο σπίτι της με 125-104. Mε αυτόν τον τρόπο μάλιστα πέτυχε την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην EuroLeague σε παιχνίδι χωρίς παράταση.
Οι Μονεγάσκοι είχαν 67.6% στο δίποντο, 60.7 % στο τρίποντο και 85.7% στις βολές.
Μονακό - Παρί: Το ματς
Με ένα 4-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι βάζοντας θεμέλια, ωστόσο ο συνήθης... ύποπτος, Ναντίρ Ιφί, μαζί με τον Ρόντεν έβαλαν την Παρί μπροστά με 8-10. Οι Παριζιάνοι έδειχναν ανταγωνιστικοί, όμως οι Τάις, Οκόμπο και Νέντοβιτς έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (21-16). Υψηλός ρυθμός στο ματς, όπως συνηθίζει η Παρί με τη Μονακό να διατηρεί το προβάδισμα (35-29).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τη σκυτάλη πήραν ο Μίροτιτς και ο Οκόμπο βάζοντας τη Μονακό στο +18 (49-31) με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων.
Η Παρί προσπάθησε να... ροκανίσει τη διαφορά, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα κλείνοντας το ημίχρονο στο -12 (58-46).
Στην τρίτη περίοδο η Μονακό… καθάρισε το παιχνίδι. Οκόμπο και Ρόντεν άνοιξαν το δεκάλεπτο με διαδοχικά τρίποντα (61-49), ο Ρόντεν συνέχισε από τα 6,75μ. (65-52) και με τις βολές να πηγαίνουν και προς τις δύο πλευρές (73-55), ο Τζέιμς εκτόξευσε τη διαφορά (82-58). Η Παρί δεν είχε απάντηση και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 91-70.
Το τέταρτο ήταν διαδικαστικό. Τα τρίποντα των Στραζέλ και Μίροτιτς ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ο Στραζέλ έγραψε το 100-78 και με τις άμυνες να έχουν εξαφανιστεί, ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το τελικό 125-104.
Τα δεκάλεπτα: 35-29, 58-46, 91-70, 125-104
Ο MVP... Ο Έλι Οκόμπο με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 24 πόντους και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 30 ασίστ της Μονακό έναντι στις μόλις 9 της Παρί και το 60.7% από το τρίποντο.
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|E. Okobo *
|26:46
|26
|8/10
|80%
|4/4
|100%
|4/6
|66.7%
|6/6
|100%
|0
|4
|4
|8
|3
|1
|3
|0
|39
|39
|4
|J. Blossomgame *
|21:35
|9
|3/9
|33.3%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|3
|4
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|14
|14
|5
|Y. Makoundou
|13:24
|8
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|0
|3
|2
|0
|1
|8
|8
|6
|D. Michineau
|02:38
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|-2
|-2
|10
|D. Theis *
|18:39
|7
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|0
|2
|1
|0
|1
|7
|7
|11
|A. Diallo *
|22:55
|10
|3/7
|42.9%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|2
|2
|2
|2
|0
|10
|10
|13
|K. Hayes
|07:57
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|22
|T. Tarpey
|11:38
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|6
|6
|26
|N. Nedovic
|07:32
|7
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|9
|9
|32
|M. Strazel
|21:11
|22
|7/9
|77.8%
|1/1
|100%
|6/8
|75%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|7
|3
|2
|2
|0
|26
|26
|33
|N. Mirotic
|16:20
|14
|4/7
|57.1%
|0/1
|0%
|4/6
|66.7%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|16
|16
|55
|M. James *
|29:25
|16
|6/12
|50%
|4/7
|57.1%
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|7
|2
|3
|0
|0
|20
|20
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|0
|TOTAL
|200
|125
|42/75
|56%
|25/37
|67.6%
|17/28
|60.7%
|24/28
|85.7%
|8
|27
|35
|30
|21
|15
|9
|4
|—
|159
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Francesco Tabellini
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|Nadir Hifi *
|22:01
|17
|?
|?
|4/9
|44.4%
|2/5
|40%
|3/7
|42.9%
|0
|1
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|?
|14
|4
|Léo Cavalière
|10:58
|4
|?
|?
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|?
|4
|5
|Justin Robinson
|17:21
|24
|?
|?
|5/6
|83.3%
|3/6
|50%
|5/6
|83.3%
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|?
|24
|7
|Serron Herrera
|12:55
|0
|?
|?
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|-2
|?
|8
|Jalon Rhoden *
|21:53
|22
|?
|?
|3/5
|60%
|5/7
|71.4%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|0
|3
|1
|2
|0
|?
|22
|9
|Leonard Stevens
|09:29
|1
|?
|?
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|-3
|?
|15
|Mohamed Faye *
|22:34
|6
|?
|?
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|5
|9
|0
|2
|0
|1
|2
|?
|13
|18
|Elyjah Shahrvin
|06:28
|0
|?
|?
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|-2
|?
|20
|Jaylen Morgan *
|20:01
|3
|?
|?
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|?
|7
|22
|Amath M'Baye *
|21:20
|9
|?
|?
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|2
|3
|0
|0
|6
|5
|24
|Yakuba Ouattara
|18:13
|9
|?
|?
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|?
|5
|34
|Dylan Hommes
|16:47
|9
|?
|?
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|4
|2
|1
|0
|?
|4
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|104
|?
|?
|26/49
|53.1%
|14/28
|50%
|10/17
|58.8%
|13
|18
|31
|9
|21
|15
|10
|2
|93
