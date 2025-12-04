Μονακό - Παρί 125-104: Με «διαστημικό» Οκόμπο έγραψε ιστορία

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Μονακό επικράτησε με 125-104 της Παρί, έγραψε ιστορία έχοντας για μπροστάρη τον Έλι Οκόμπο και εξαιρετικό ποσοστό από το τρίποντο.

Η Μονακό υποδέχτηκε την Παρί στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και την έριξε με τεράστια ευκολία στο... καναβάτσο επικρατώντας στο σπίτι της με 125-104. Mε αυτόν τον τρόπο μάλιστα πέτυχε την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην EuroLeague σε παιχνίδι χωρίς παράταση.

Οι Μονεγάσκοι είχαν 67.6% στο δίποντο, 60.7 % στο τρίποντο και 85.7% στις βολές.

Μονακό - Παρί: Το ματς

Με ένα 4-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι βάζοντας θεμέλια, ωστόσο ο συνήθης... ύποπτος, Ναντίρ Ιφί, μαζί με τον Ρόντεν έβαλαν την Παρί μπροστά με 8-10. Οι Παριζιάνοι έδειχναν ανταγωνιστικοί, όμως οι Τάις, Οκόμπο και Νέντοβιτς έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (21-16). Υψηλός ρυθμός στο ματς, όπως συνηθίζει η Παρί με τη Μονακό να διατηρεί το προβάδισμα (35-29).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο τη σκυτάλη πήραν ο Μίροτιτς και ο Οκόμπο βάζοντας τη Μονακό στο +18 (49-31) με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων.
Η Παρί προσπάθησε να... ροκανίσει τη διαφορά, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα κλείνοντας το ημίχρονο στο -12 (58-46).

 

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό… καθάρισε το παιχνίδι. Οκόμπο και Ρόντεν άνοιξαν το δεκάλεπτο με διαδοχικά τρίποντα (61-49), ο Ρόντεν συνέχισε από τα 6,75μ. (65-52) και με τις βολές να πηγαίνουν και προς τις δύο πλευρές (73-55), ο Τζέιμς εκτόξευσε τη διαφορά (82-58). Η Παρί δεν είχε απάντηση και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 91-70.

Το τέταρτο ήταν διαδικαστικό. Τα τρίποντα των Στραζέλ και Μίροτιτς ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ο Στραζέλ έγραψε το 100-78 και με τις άμυνες να έχουν εξαφανιστεί, ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το τελικό 125-104.

Τα δεκάλεπτα: 35-29, 58-46, 91-70, 125-104

Ο MVP... Ο Έλι Οκόμπο με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 24 πόντους και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 30 ασίστ της Μονακό έναντι στις μόλις 9 της Παρί και το 60.7% από το τρίποντο.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo *26:46268/1080%4/4100%4/666.7%6/6100%044831303939
4J. Blossomgame *21:3593/933.3%3/560%0/20%3/475%347010101414
5Y. Makoundou13:2483/650%3/3100%0/00%2/366.7%0330320188
6D. Michineau02:3800/10%0/10%0/00%0/00%00010200-2-2
10D. Theis *18:3973/560%3/475%0/10%1/250%2240210177
11A. Diallo *22:55103/742.9%3/650%0/10%4/4100%134222201010
13K. Hayes07:5720/10%0/10%0/00%2/2100%0110100133
22T. Tarpey11:3842/2100%2/2100%0/00%0/00%1121200066
26N. Nedovic07:3272/450%2/2100%1/250%0/00%0001001099
32M. Strazel21:11227/977.8%1/1100%6/875%2/2100%000732202626
33N. Mirotic16:20144/757.1%0/10%4/666.7%2/2100%022320011616
55M. James *29:25166/1250%4/757.1%2/540%2/366.7%033723002020
Team/Coaches14500
TOTAL20012542/7556%25/3767.6%17/2860.7%24/2885.7%8273530211594159

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2Nadir Hifi *22:0117??4/944.4%2/540%3/742.9%01131310?14
4Léo Cavalière10:584??2/2100%0/00%0/00%00002020?4
5Justin Robinson17:2124??5/683.3%3/650%5/683.3%01120410?24
7Serron Herrera12:550??0/00%0/10%0/00%01113100-2?
8Jalon Rhoden *21:5322??3/560%5/771.4%1/250%23503120?22
9Leonard Stevens09:291??0/20%0/10%1/250%00001110-3?
15Mohamed Faye *22:346??3/560%0/00%0/00%45902012?13
18Elyjah Shahrvin06:280??0/20%0/00%0/00%12302001-2?
20Jaylen Morgan *20:013??0/00%1/1100%0/00%01121010?7
22Amath M'Baye *21:209??3/560%1/250%0/00%2240230065
24Yakuba Ouattara18:139??3/742.9%1/333.3%0/00%20210010?5
34Dylan Hommes16:479??3/650%1/250%0/00%21304210?4
Team/Coaches01100
TOTAL200104??26/4953.1%14/2850%10/1758.8%1318319211510293
     

