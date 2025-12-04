Η Μονακό επικράτησε με 125-104 της Παρί, έγραψε ιστορία έχοντας για μπροστάρη τον Έλι Οκόμπο και εξαιρετικό ποσοστό από το τρίποντο.

Η Μονακό υποδέχτηκε την Παρί στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και την έριξε με τεράστια ευκολία στο... καναβάτσο επικρατώντας στο σπίτι της με 125-104. Mε αυτόν τον τρόπο μάλιστα πέτυχε την κορυφαία επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στην EuroLeague σε παιχνίδι χωρίς παράταση.

Οι Μονεγάσκοι είχαν 67.6% στο δίποντο, 60.7 % στο τρίποντο και 85.7% στις βολές.

Μονακό - Παρί: Το ματς

Με ένα 4-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι βάζοντας θεμέλια, ωστόσο ο συνήθης... ύποπτος, Ναντίρ Ιφί, μαζί με τον Ρόντεν έβαλαν την Παρί μπροστά με 8-10. Οι Παριζιάνοι έδειχναν ανταγωνιστικοί, όμως οι Τάις, Οκόμπο και Νέντοβιτς έβαλαν ξανά σε θέση οδηγού την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (21-16). Υψηλός ρυθμός στο ματς, όπως συνηθίζει η Παρί με τη Μονακό να διατηρεί το προβάδισμα (35-29).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο τη σκυτάλη πήραν ο Μίροτιτς και ο Οκόμπο βάζοντας τη Μονακό στο +18 (49-31) με ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων.

Η Παρί προσπάθησε να... ροκανίσει τη διαφορά, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα κλείνοντας το ημίχρονο στο -12 (58-46).

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό… καθάρισε το παιχνίδι. Οκόμπο και Ρόντεν άνοιξαν το δεκάλεπτο με διαδοχικά τρίποντα (61-49), ο Ρόντεν συνέχισε από τα 6,75μ. (65-52) και με τις βολές να πηγαίνουν και προς τις δύο πλευρές (73-55), ο Τζέιμς εκτόξευσε τη διαφορά (82-58). Η Παρί δεν είχε απάντηση και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 91-70.

Το τέταρτο ήταν διαδικαστικό. Τα τρίποντα των Στραζέλ και Μίροτιτς ανέβασαν κι άλλο τον δείκτη του σκορ, ο Στραζέλ έγραψε το 100-78 και με τις άμυνες να έχουν εξαφανιστεί, ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το τελικό 125-104.

Τα δεκάλεπτα: 35-29, 58-46, 91-70, 125-104

Ο MVP... Ο Έλι Οκόμπο με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 24 πόντους και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 30 ασίστ της Μονακό έναντι στις μόλις 9 της Παρί και το 60.7% από το τρίποντο.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Okobo * 26:46 26 8/10 80% 4/4 100% 4/6 66.7% 6/6 100% 0 4 4 8 3 1 3 0 39 39 4 J. Blossomgame * 21:35 9 3/9 33.3% 3/5 60% 0/2 0% 3/4 75% 3 4 7 0 1 0 1 0 14 14 5 Y. Makoundou 13:24 8 3/6 50% 3/3 100% 0/0 0% 2/3 66.7% 0 3 3 0 3 2 0 1 8 8 6 D. Michineau 02:38 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 -2 -2 10 D. Theis * 18:39 7 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 1/2 50% 2 2 4 0 2 1 0 1 7 7 11 A. Diallo * 22:55 10 3/7 42.9% 3/6 50% 0/1 0% 4/4 100% 1 3 4 2 2 2 2 0 10 10 13 K. Hayes 07:57 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 1 3 3 22 T. Tarpey 11:38 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 0 0 0 6 6 26 N. Nedovic 07:32 7 2/4 50% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 9 9 32 M. Strazel 21:11 22 7/9 77.8% 1/1 100% 6/8 75% 2/2 100% 0 0 0 7 3 2 2 0 26 26 33 N. Mirotic 16:20 14 4/7 57.1% 0/1 0% 4/6 66.7% 2/2 100% 0 2 2 3 2 0 0 1 16 16 55 M. James * 29:25 16 6/12 50% 4/7 57.1% 2/5 40% 2/3 66.7% 0 3 3 7 2 3 0 0 20 20 Team/Coaches 1 4 5 0 0 TOTAL 200 125 42/75 56% 25/37 67.6% 17/28 60.7% 24/28 85.7% 8 27 35 30 21 15 9 4 — 159