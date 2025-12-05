Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα 79-89: Εμφατικό «διπλό» στο Βελιγράδι

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Μπαρτσελόνα (9-5) έφυγε με το «διπλό» από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα (9-5) με 79-89.

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με 79-89 στη Beogradska Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 15 πόντους στα τελευταία λεπτά (67-82, 37'), φτάνοντας στη νίκη με πρωταγωνιστές τους Κλάιμπερν, Μπριθουέλα, Σενγκέλια και Πάντερ.

Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά (17-21, 10'), με τους Πάντερ, Κλάιμπερν και Σενγκέλια να ηγούνται απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ήταν άστοχος πίσω από τη γραμμή των 6.75 μ., με 2/8 τρίποντα. Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κέρδισαν δεύτερες επιθέσεις χάρη στα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Μπαρτσελόνα διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (27-38, 16'), ενώ οι Καταλανοί πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 39-46, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Αμερικανό περιφερειακό (20 π., 4 ριμπ., 1 κλ.). Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε επιμέρους 13-6 και ο Νίκολα Κάλινιτς έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 52-52 από τη γραμμή των βολών. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα (57-63, 30'), με τον Κέβιν Πάντερ να σκοράρει για το +12 (62-74) και την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να φτάνει στη νίκη με 79-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.

 

Ο MVP: Ο Γουίλ Κλάιμπερν γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:43.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 19 πόντους, 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 23:40.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 17 επιθετικά ριμπάουντ.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0C. Miller-Mcintyre *23:40195/771.4%1/520%6/875%12354300-516
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
4D. Graham15:1040/20%1/333.3%1/250%00001110-51
6J. Butler17:4742/450%0/40%0/00%11251010-36
7D. Davidovac05:2300/00%0/00%0/00%00001000-31
12N. Kalinic23:31100/00%2/450%4/4100%05502300-312
13O. Dobric *10:2920/10%0/10%2/2100%00000010-62
15E. Izundu00:0000/00%0/00%0/00%000000000
20D. Motiejunas *17:1442/366.7%0/00%2/450%02212210-84
33J. Nwora *29:23125/955.6%0/50%2/450%14521110-97
37S. Ojeleye24:5393/560%0/20%3/475%40403102-126
95C. Moneke *32:30155/1050%0/00%5/683.3%6391630319
TOTAL200:007922/4153.7%4/2416.7%23/3076.7%1721381418145482
FC Barcelona2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0K. Punter *30:26142/450%1/714.3%7/887.5%011610200+1416
2J. Marcos08:1042/366.7%0/00%0/00%11221220-36
3M. Cale10:1700/40%0/20%0/00%21302100-3-4
5M. Norris13:1442/366.7%0/10%0/00%32504110+54
6J. Vesely *18:2663/650%0/00%0/00%34713110+58
8D. Brizuela13:59173/3100%3/650%2/2100%01122120+1118
13T. Satoransky *21:4221/1100%0/10%0/00%00055401+12-2
14W. Hernangomez06:1200/00%0/00%0/00%00000000-82
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%000000000
21W. Clyburn *26:43224/580%4/757.1%2/2100%05522320+924
23T. Shengelia *32:30155/862.5%1/333.3%2/2100%05513311+316
44J. Parra18:2151/250%1/250%0/00%314010013
TOTAL200:008923/3959%10/2934.5%13/1492.9%122335202616113+5096
     

