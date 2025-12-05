Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με 79-89 στη Beogradska Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 15 πόντους στα τελευταία λεπτά (67-82, 37'), φτάνοντας στη νίκη με πρωταγωνιστές τους Κλάιμπερν, Μπριθουέλα, Σενγκέλια και Πάντερ.
Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά (17-21, 10'), με τους Πάντερ, Κλάιμπερν και Σενγκέλια να ηγούνται απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ήταν άστοχος πίσω από τη γραμμή των 6.75 μ., με 2/8 τρίποντα. Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κέρδισαν δεύτερες επιθέσεις χάρη στα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Μπαρτσελόνα διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα.
Ο Γουίλ Κλάιμπερν ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (27-38, 16'), ενώ οι Καταλανοί πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 39-46, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Αμερικανό περιφερειακό (20 π., 4 ριμπ., 1 κλ.). Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε επιμέρους 13-6 και ο Νίκολα Κάλινιτς έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 52-52 από τη γραμμή των βολών. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα (57-63, 30'), με τον Κέβιν Πάντερ να σκοράρει για το +12 (62-74) και την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να φτάνει στη νίκη με 79-89.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.
Ο MVP: Ο Γουίλ Κλάιμπερν γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:43.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 19 πόντους, 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 23:40.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 17 επιθετικά ριμπάουντ.
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|C. Miller-Mcintyre *
|23:40
|19
|5/7
|71.4%
|1/5
|20%
|6/8
|75%
|1
|2
|3
|5
|4
|3
|0
|0
|-5
|16
|2
|S. Miljenovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|D. Graham
|15:10
|4
|0/2
|0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|-5
|1
|6
|J. Butler
|17:47
|4
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|5
|1
|0
|1
|0
|-3
|6
|7
|D. Davidovac
|05:23
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|1
|12
|N. Kalinic
|23:31
|10
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|0
|5
|5
|0
|2
|3
|0
|0
|-3
|12
|13
|O. Dobric *
|10:29
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-6
|2
|15
|E. Izundu
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|D. Motiejunas *
|17:14
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|0
|-8
|4
|33
|J. Nwora *
|29:23
|12
|5/9
|55.6%
|0/5
|0%
|2/4
|50%
|1
|4
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|-9
|7
|37
|S. Ojeleye
|24:53
|9
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|4
|0
|4
|0
|3
|1
|0
|2
|-12
|6
|95
|C. Moneke *
|32:30
|15
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|6
|3
|9
|1
|6
|3
|0
|3
|19
|TOTAL
|200:00
|79
|22/41
|53.7%
|4/24
|16.7%
|23/30
|76.7%
|17
|21
|38
|14
|18
|14
|5
|4
|82
|FC Barcelona
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|K. Punter *
|30:26
|14
|2/4
|50%
|1/7
|14.3%
|7/8
|87.5%
|0
|1
|1
|6
|1
|0
|2
|0
|0
|+14
|16
|2
|J. Marcos
|08:10
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|0
|-3
|6
|3
|M. Cale
|10:17
|0
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|-3
|-4
|5
|M. Norris
|13:14
|4
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|0
|4
|1
|1
|0
|+5
|4
|6
|J. Vesely *
|18:26
|6
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|1
|3
|1
|1
|0
|+5
|8
|8
|D. Brizuela
|13:59
|17
|3/3
|100%
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|0
|+11
|18
|13
|T. Satoransky *
|21:42
|2
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|5
|5
|4
|0
|1
|+12
|-2
|14
|W. Hernangomez
|06:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|2
|19
|Y. Fall
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|W. Clyburn *
|26:43
|22
|4/5
|80%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|2
|2
|3
|2
|0
|+9
|24
|23
|T. Shengelia *
|32:30
|15
|5/8
|62.5%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|1
|3
|3
|1
|1
|+3
|16
|44
|J. Parra
|18:21
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|TOTAL
|200:00
|89
|23/39
|59%
|10/29
|34.5%
|13/14
|92.9%
|12
|23
|35
|20
|26
|16
|11
|3
|+50
|96
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.