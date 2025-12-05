Η Μπαρτσελόνα (9-5) έφυγε με το «διπλό» από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα (9-5) με 79-89.

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με 79-89 στη Beogradska Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 15 πόντους στα τελευταία λεπτά (67-82, 37'), φτάνοντας στη νίκη με πρωταγωνιστές τους Κλάιμπερν, Μπριθουέλα, Σενγκέλια και Πάντερ.

Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά (17-21, 10'), με τους Πάντερ, Κλάιμπερν και Σενγκέλια να ηγούνται απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ήταν άστοχος πίσω από τη γραμμή των 6.75 μ., με 2/8 τρίποντα. Οι «ερυθρόλευκοι» στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και κέρδισαν δεύτερες επιθέσεις χάρη στα τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ. Στη συνέχεια, ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η Μπαρτσελόνα διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (27-38, 16'), ενώ οι Καταλανοί πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 39-46, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Αμερικανό περιφερειακό (20 π., 4 ριμπ., 1 κλ.). Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε επιμέρους 13-6 και ο Νίκολα Κάλινιτς έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 52-52 από τη γραμμή των βολών. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα (57-63, 30'), με τον Κέβιν Πάντερ να σκοράρει για το +12 (62-74) και την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να φτάνει στη νίκη με 79-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89.

Ο MVP: Ο Γουίλ Κλάιμπερν γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:43.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 19 πόντους, 5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 23:40.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 17 επιθετικά ριμπάουντ.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 C. Miller-Mcintyre * 23:40 19 5/7 71.4% 1/5 20% 6/8 75% 1 2 3 5 4 3 0 0 -5 16 2 S. Miljenovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. Graham 15:10 4 0/2 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 0 0 0 0 1 1 1 0 -5 1 6 J. Butler 17:47 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 5 1 0 1 0 -3 6 7 D. Davidovac 05:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 1 12 N. Kalinic 23:31 10 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 0 5 5 0 2 3 0 0 -3 12 13 O. Dobric * 10:29 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 2 15 E. Izundu 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 D. Motiejunas * 17:14 4 2/3 66.7% 0/0 0% 2/4 50% 0 2 2 1 2 2 1 0 -8 4 33 J. Nwora * 29:23 12 5/9 55.6% 0/5 0% 2/4 50% 1 4 5 2 1 1 1 0 -9 7 37 S. Ojeleye 24:53 9 3/5 60% 0/2 0% 3/4 75% 4 0 4 0 3 1 0 2 -12 6 95 C. Moneke * 32:30 15 5/10 50% 0/0 0% 5/6 83.3% 6 3 9 1 6 3 0 3 19 TOTAL 200:00 79 22/41 53.7% 4/24 16.7% 23/30 76.7% 17 21 38 14 18 14 5 4 82