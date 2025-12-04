Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

H αναμέτρηση στο Φαληρικό στάδιο ήταν έτσι κι αλλιώς στον αέρα με τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να γλιτώσουν την οποιαδήποτε σταγόνα που θα μπορούσε να πέσει στο παρκέ τοποθετώντας έξτρα μουσαμάδες στην οροφή.

Εξωτερικά οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση παρεμποδίζεται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η αναμέτρηση να αναβληθεί.