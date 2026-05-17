Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει σήμερα (15:15, live Gazzetta, ERT 2 ΣΠΟΡ) τη σειρά με τη Μύκονο, ωστόσο ο Έργκιν Άταμαν έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες σε περιφέρεια και ρακέτα.

Το τριφύλλι θα παίξει δίχως τους Κένεθ Φαρίντ (οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού), Κέντρικ Ναν (σπασμός στον αυχένα) και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη (υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο).

Φυσικά εκτός παραμένει και ο Κώστας Σλούκας που έχασε όλα τα παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια.