Ο Ζαν Μοντέρο μίλησε για τη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως είδε... φόβο στους πράσινους.

Η Βαλένθια θα παραταχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens ως πρωτάρα του Final Four, εξασφαλίζοντας την ιστορική πρόκριση μετά την ολική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, με τον γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία να αναδεικνύεται MVP των playoffs της διοργάνωσης. Ο Μοντέρο μίλησε στη Euroleague και στάθηκε στην πίεση των Ισπανών στα εντός έδρας ματς, ενώ πρόσθεσε πως είπε στους συμπαίκτες του πριν το Game 4 ότι ο Παναθηναϊκός φοβάται.

Τα όσα είπε για τη σειρά με τον Παναθηναϊκό μετά το 10:10

«Είχαμε μεγάλη πίεση πάνω μας και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες, δεν είναι εύκολο να νικήσεις στην έδρα τους, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε, πως δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε μπάσκετ και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κερδίσαμε το Game 3 και θυμάμαι να λέω στα παιδιά πως "τώρα φοβούνται, ξέρουν ότι αν χάσουν πρέπει να ξαναπάνε στη Βαλένθια"»