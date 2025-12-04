Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε την 3η σερί της νίκη στην Euroleague κερδίζοντας μέσα στην Πόλη την Αναντολού Εφές με 75-81.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο συνέχισε το νικηφόρο σερί που άρχισε να «χτίζει» στην Euroleague κερδίζοντας μέσα στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές ύστερα από πραγματικό... ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκορ.

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 3η συνεχόμενη νίκη για την Ρεάλ και η 2η σερί μακριά από την Μαδρίτη, δείχνοντας να βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκείνος που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο παιχνίδι έχοντας 22 πόντους με 5/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Παίκτης-κλειδί ήταν ο Τσούμα Οκέκε με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ βοήθησε αρκετά την ομάδα και ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος είχε άλλους 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Ιδιαίτερα αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, καθώς Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης συμβάδιζαν στο σκορ χωρίς να μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να βρει μομέντουμ. Οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι έξω από τα 6.75 μέτρα (0/5 τρίποντα, αλλά είχαν και 7/12 δίποντα) ωστόσο είχαν το προβάδισμα στην 1η περίοδο με 19-17. Να σημειωθεί ότι ο Μάριο Χεζόνια είχε πετύχει τους 10 από τους 17 πόντους των Μαδριλένων σε αυτό το διάστημα, με τους Ισπανούς να είχαν 3/7 δίποντα, 3/9 τρίποντα αλλά και 3 ασίστ για 4 λάθη.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα ούτε στην 2η περίοδο. Η Εφές έφτασε αρχικά στο +5 (22-17 στο 11’) αλλά η Ρεάλ έφερε εκ νέου το ματς στα ίσια με επιμέρους 8-3 για το 25-25 τρία λεπτά αργότερα. Σμιτς (13π., 4/5δίπ., 1/2τρ., 2/2β. στο α’) και Κορντινιέ (10π., στο α’ μέρος) οδηγούσαν την Αναντολού Εφές σε αυτό το διάστημα αλλά η Ρεάλ κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ με 35-36 δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου (41-37). Η τουρκική ομάδα έκλεισε το πρώτο μισό με 13/23 δίποντα, 2/8 τρίποντα και 19 ριμπάουντ, ενώ η Ρεάλ είχε μετρήσει αντίστοιχα 9/16 δίποντα, 4/12 τρίποντα και 13 ριμπάουντ.

Το... ντέρμπι καλά κρατούσε και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου! Το σκορ άλλαζε συνέχεια χέρια, με τον Ρόλαντ Σμιτς από τη μία πλευρά και τον Μάριο Χεζόνια από την άλλη να είχαν αναλάβει δράση και να «απαντούσε» ουσιαστικά ο ένας στον άλλον. Οι Μαδριλένοι ήταν εύστοχοι από την περιφέρεια έχοντας 5/10 τρίποντα στην 3η περίοδο ενώ σημαντικό ρόλο ως παίκτης-κλειδί για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν ο Τσούμα Οκέκε ο οποίος είχε πετύχει 10 πόντους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τη Ρεάλ να έχει το ισχνό προβάδισμα με 59-60, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ.

Αν και οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι κοντά στο σκορ, οι Μαδριλένοι έμελλε να ήταν εκείνοι που θα έβαζαν το... κερασάκι στην τούρτα του μεγάλου ντέρμπι. Με καλύτερες επιλογές, καλύτερη άμυνα και πιο καθαρό μυαλό από τους γηπεδούχους στο τελευταίο τρίλεπτο κατάφεραν να ελέγξουν περισσότερο το παιχνίδι και να ανατρέψουν το 67-65 της Αναντολού Εφές με 03:30 για το τέλος της αναμέτρησης. Πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 9-2, πήραν το προβάδισμα με 69-74 και έριξαν τους τίτλους τέλους του αγώνα.

Ο MVP: Ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι καθώς στα 22 λεπτά που αγωνίστηκε μέτρησε 2 πόντους με 5/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρόλαντ Σμιτς έκανε ό,τι μπορούσε για την Εφές «αγγίζοντας» και προσωπικό ρεκόρ καριέρας καθώς μέτρησε 21 πόντους έχοντας 21 πόντους με 5/6 δίποντα, 3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της Ρεάλ με 62% στα δίποντα, 44% στα τρίποντα και 80% στις βολές.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 41-37, 59-60, 75-81.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 R. Beaubois 20:31 11 — — 1/2 50.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 1 1 5 0 1 3 0 16 — 2 S. Hazer 10:47 4 — — 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 — 3 J. Loyd * 25:59 2 — — 1/7 14.3% 0/2 0.0% 0/1 0.0% 2 3 5 2 7 1 2 0 4 — 8 N. Weiler-Babb * 36:16 3 — — 1/3 33.3% 0/5 0.0% 1/2 50.0% 0 4 4 9 4 2 1 1 7 — 10 I. Cordinier * 26:27 10 — — 3/6 50.0% 0/3 0.0% 4/4 100% 1 2 3 2 4 1 1 0 7 — 11 R. Smits * 35:05 21 — — 5/6 83.3% 3/5 60.0% 2/2 100% 0 3 3 2 1 1 0 0 24 — 13 B. Dessert 08:03 6 — — 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% 2 0 2 0 1 1 0 1 5 — 21 C. Swider 02:23 0 — — 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 — 23 D. Mutaf 00:00 0 — — 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 24 E. Osmani * 27:52 18 — — 3/10 30.0% 4/4 100% 0/0 0% 2 2 4 0 4 3 0 1 10 — 33 E. Yilmaz 03:37 0 — — 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 — 88 K. Jones 03:00 0 — — 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 — TOTAL 200:00 75 — — 18/41 43.9% 10/24 41.7% 9/11 81.8% 12 18 30 20 20 14 7 1 — 74