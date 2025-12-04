Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στην τελευταία περίοδο και επικράτησε (87-80) της Βιλερμπάν για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο επιβλήθηκε (87-80) της ουραγού Βιλερμπάν, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, αποτρέποντας μια μεγάλη έκπληξη.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντέδρασε στην τελευταία περίοδο και με επιμέρους σκορ 23-16 έφτασε στη νίκη κόντρα στους Γάλλους που είχαν τον Νάντο Ντε Κολό σε μεγάλα κέφια με 20 πόντους σε 26:34 λεπτά συμμετοχής.

Από την Χάποελ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Νταν Οτούρου με 18 πόντους και Τζόναθαν Μότλει-Αντόνιο Μπλέικνι από 16 πόντους.

Οι Ισραηλινοί έχουν πλέον απολογισμό 10 νίκες και 4 ήττες, ενώ οι Γάλλοι είναι στον πάτο της βαθμολογίας με 3 νίκες και 11 ήττες.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάποελ είχε τον έλεγχο (12-5 στο 5’) με τους Νταν Οτούρου και Τζόναθαν Μότλεϊ να κυριαρχούν στη ρακέτα. Η Βιλερμπάν έδειχνε να δυσκολεύεται, αλλά ο Νάντο Ντε Κολό και ο Γκλίν Γουότσον είχαν τις λύσεις για τη γαλλική ομάδα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό με αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ξεφύγει στο τέλος της πρώτης περιόδου (27-17 στο 10’).

Με έλεγχο των ριμπάουντ και καλή δημιουργία η Χάποελ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 6 πόντων (47-41 στο 20’), καθώς οι Μότλέϊ-Οτούρου ήταν ανίκητοι, αλλά με το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (25% με 3/12) δεν άφηνε περιθώρια για να «χτίσουν» μια μεγαλύτερη διαφορά. Την ίδια στιγμή η Βιλερμπάν τελείωσε το πρώτο 20λεπτο χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος! Παράλληλα, είχε και υψηλότερο ποσοστό στα τρίποντα (35% με 5/15).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νάντο Ντε Κολό ήταν εξαιρετικός και με την συνδρομή των Αζινσά και Γουότσον μπόρεσε να φέρει την αναμέτρηση σε ισορροπία (64-64 στο 30’) στο τέλος του τρίτου 10λεπτου και να βρεθεί μπροστά με +7 (64-71 στο 31’) κάνοντας δύσκολη τη ζωή των Ισραηλινών.

Ένα τάϊμ άουτ του Δημήτρη Ιτούδη και η εξαιρετική άμυνα της τελευταίας περιόδου με το επιμέρους 23-16 οδήγησε στην ανατροπή. Με τρίποντο του Αντόνιο Μπλέικνι η Χάποελ πέρασε μπροστά (79-77 στο 37.30’’) και δεν έχασε το προβάδισμα ως το τέλος φτάνοντας σε μια δύσκολη νίκη, αποτρέποντας παράλληλα μια ήττα-έκπληξη από την ουραγό της διοργάνωσης...



Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-41, 64-64, 87-80.



MVP: Ο Νταν Οτούρου τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, (2/2 ελεύθερες βολές, 8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 21:11 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.



ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Νάντο Ντε Κολό είχε 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 26:34 λεπτά συμμετοχής.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10 κλεψίματα της Χάποελ λειτούργησαν καταλυτικά στην προσπάθεια της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη να φτάσει σε μια δύσκολη νίκη.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 J. Motley 17:00 16 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/1 0% 4/5 80% 1 1 2 0 2 1 0 0 -9 16 1 C. Jones 18:12 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 1 1 2 1 1 2 0 +13 3 2 A. Blakeney 26:49 16 4/8 50% 4/8 50% 1/5 20% 5/7 71.4% 1 5 6 4 2 0 2 0 +16 16 3 E. Bryant * 26:30 4 2/7 28.6% 2/7 28.6% 0/1 0% 0/0 0% 1 6 7 3 2 3 1 0 +5 10 11 T. Ennis * 10:48 8 1/2 50% 1/2 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 8 17 C. Malcolm * 23:24 6 2/5 40% 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 2 1 0 0 0 +12 9 21 T. Odiase * 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V. Micic 20:23 4 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 6 2 2 0 2 -7 7 24 I. Wainright * 29:52 8 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 1 1 1 3 0 +11 10 25 D. Oturu * 21:11 18 8/11 72.7% 8/11 72.7% 0/0 0% 2/2 100% 3 4 7 0 4 2 1 0 -5 18 26 Y. Madar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 T. Ginat 05:51 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 4 Team/Coaches 0 2 2 0 1 TOTAL 200 87 33/69 47.8% 28/51 54.9% 5/18 27.8% 16/20 80% 7 29 36 19 15 10 10 0 +35 103