Το διαφαινόμενο ντέρμπι εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο για την Μπασκόνια η οποία επικράτησε της Αρμάνι στη Βιτόρια με 88-78 στην 5η διαδοχική εντός έδρας νίκη της.

Η Αρμάνι Μιλάνο είχε δείξει ότι βρισκόταν σε ανοδική πορεία καθώς μετρούσε πέντε νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες αλλά παρουσιάστηκε αγνώριστη στη Βιτόρια. Η Μπασκόνια ήταν η απόλυτα κυρίαρχη στο παιχνίδι καθώς ήταν εξαιρετική στην άμυνα, γεγονός το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα να βρει πόντους στο transition παιχνίδι. Σπανιόλο και Καμπαρό ήταν οι ηγέτες των Βάσκων καθώς η ιταλική ομάδα πήρε ελάχιστα πράγματα από την περιφερειακή γραμμή της.

Ο αγώνας

Στο ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο κι έπειτα από… κακοποίηση του αθλήματος στα πρώτα τρία λεπτά, η Μπασκόνια ήταν αναποτελεσματική από μακρινή απόσταση καθώς η Αρμάνι έκανε εύκολα το λάθος και με εξαίρεση τον Μπρουκς, δεν βρήκε άλλον επιθετικό πόλο (9-8, 5'). Οι γηπεδούχοι ανέβασαν τον ρυθμό στο υπόλοιπο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου πηγαίνοντας το παιχνίδι σε περισσότερες κατοχές (23-20).

Η Αρμάνι παρέμεινε δίχως επιθετικές λύσεις και στη δεύτερη περίοδο καθώς έβρισκε σκορ μόνο όταν περνούσε την μπάλα στη ρακέτα και στον Μπούκερ, σε αντίθεση με την Μπασκόνια η οποία είχε επιθετική πολυφωνία (42-34, 16’) και θα μπορούσε μάλιστα να είχε αποκτήσει μεγαλύτερη διαφορά αν ήταν στοιχειωδώς εύστοχη στα μακρινά σουτ που βρήκε. Τούτο όμως δεν την εμπόδισε στη διατήρηση αυτής της διαφοράς έως το τέλος του ημιχρόνου (49-42) παρότι οι Βάσκοι είχαν 6/21 τρίποντα!

Τα ποσοστά της Μπασκόνια από μακρινή απόσταση δεν βελτιώθηκαν θεαματικά, δεν συνεχίστηκε όμως και η αστοχία του πρώτου μέρους. Οι γηπεδούχοι ήταν απόλυτα κυρίαρχοι στο δεύτερο πεντάλεπτο της 3ης περιόδου και με 12-0 σερί μετέτρεψαν το 55-49 σε 67-49 σ' ένα διάστημα κατά το οποίο ο Σπανιόλο είχε τον Καμπαρό σε ρόλο άξιου συμπαραστάτη. Στο ίδιο διάστημα, η Αρμάνι αύξησε τα λάθη της (σ. σ. 14), είδε τον Σιλντς να αστοχεί σε διαδοχικές προσπάθειες τριών πόντων και γενικώς δεν... μάτσαρε την ενέργεια των γηπεδούχων.

Με τη διαφορά στο +22 (78-56) έπειτα από δύο λεπτά στην τελευταία περίοδο και την Αρμάνι... ανήμπορη να αντιδράσει, ουσιαστικά, όλα είχαν κριθεί. Αν και δεν το συνηθίζει, η Μπασκόνια εξασφάλισε τη νίκη μέσα από την άμυνά της, περιορίζοντας την περιφερειακή γραμμή της ιταλικής ομάδας. Οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα δίνοντας την ευκαιρία στην Αρμάνι να μαζέψει τη διαφορά (83-73, 38:30) αλλά με τρεις διαδοχικέ άστοχες προσπάθειες τριών πόντων δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Μπασκόνια έπαιξε καταπληκτική άμυνα και τελείωσε το παιχνίδι στα μέσα της 3ης περιόδου καθώς το +6 έγινε +18 (67-49).

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Ματέο Σπανιόλο πλησίασε το ατομικό ρεκόρ πόντων του. Πέραν των 18 πόντων που σημείωσε, ήταν δημιουργικός αλλά και αποτελεσματικός στην άμυνα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… προφανώς ο Καμπαρό του οποίου η δράση ήταν πλουσιότατη κατά το σερί (12-0) της Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο αλλά και του Σίμονς αν και άστοχος από μακρινή απόσταση.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ... ο Μπούκερ και Μπρουκς προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους στο παιχνίδι ενώ ο Μπολμάρο ξύπνησε αργά.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κουίν Έλις ενώ ο Σιλντς ήταν απελπιστικά άστοχος. Ο ΛεΝτέι πέρασε απαρατήρητος.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η συνέπεια της Μπασκόνια στην άμυνα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η συνολική εμφάνιση της Αρμάνι Μιλάνο η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της.

