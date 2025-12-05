Με άμυνα σεμιναριακού επιπέδου, η Βαλένθια υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 2η εντός έδρας ήττα του (79-89) διακόπτοντας παράλληλα και το νικηφόρο σερί των τεσσάρων αγώνων.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων οι ομάδες που έχουν ρυθμό και απέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, στο τέλος το πληρώνουν ακριβά. Όπως και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια από την οποία γνώρισε την ήττα με αποτέλεσμα να μπει τέλος στο νικηφόρο σερί των τεσσάρων αγώνων.

Ουσιαστικά οι «πράσινοι» έχασαν τον ρυθμό που είχαν αποκτήσει και απέναντι σε ομάδες που ξέρουν να βγάζουν την ενέργειά τους από την αρχή έως το τέλος, τα βρίσκουν δύσκολα. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν εγκλωβίστηκε από την άμυνα της Βαλένθια, η οποία σούταρε 40 τρίποντα (!) αλλά τα περισσότερα από αυτά ήταν προϊόν πολύ καλής κυκλοφορίας.

Από τη στιγμή που ο Κένεθ Φαρίντ δεν βρέθηκε σε καθόλου καλό βράδυ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ωσεί παρών στην επιστροφή του, αυτομάτως οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο... πρόσφατο παρελθόν τους. Ο Ντάριους Τόμπσον ήταν ο παίκτης που έκανε τα πάντα για την Βαλένθια, έχοντας 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλέψιματα με highlight το poster κάρφωμα στον Χουάντσο.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Βαλένθια θέλησε να δώσει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι και «εκτελούσε» τις επιθέσεις της στα 10 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα να πάρει προβάδισμα με 2-8 και ουσιαστικά να βάλει πίεση στην ελληνική ομάδα. Όμως οι Σορτς και Ναν «έτρεξαν» τους «πράσινους» οι οποίοι βρήκαν τις απαντήσεις που ήθελαν και με επιμέρους 16-3 πήραν προβάδισμα επτά πόντων (18-11) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (22-19). Ο Σορτς είχε 5 πόντους και 3 ασίστ στην 1η περίοδο, ενώ αντίστοιχα ο Ναν άλλους 9 πόντους με 3/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός είχε καλά ποσοστά (7/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10-0 ριμπάουντ), ενώ η Βαλένθια επέλεγε να σουτάρει από την περιφέρεια (5/12 τρίποντα). Μετά και την έναρξη του β’ δεκαλέπτου η διαφορά έφτασε και στο +9 για την ελληνική ομάδα (30-21 στο 12’) αλλά έκτοτε οι «πράσινοι» υπέστησαν πραγματικό… μπλοκ άουτ. Κάτι που προκάλεσε η Βαλένθια με την άμυνα της. Αποτέλεσμα; Επιμέρους σκορ 13-2 και προβάδισμα για την ισπανική ομάδα με 32-34 στο 16’. Το εν λόγω τετράλεπτο ήταν και το χειρότερο διάστημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά είχε αντίδραση και την έδειξε άμεσα καθώς γύρισε καλύτερα την μπάλα και βρήκε τις σωστές επιθετικές λύσεις με αποτέλεσμα να τρέξει ένα δικό του 12-4 για το 44-38 με τη λήξη του ημιχρόνου. Οι… συνήθεις ύποπτοι Κέντρικ Ναν (14π., 4/5δίπ., 2/4τρ.) και Τι Τζέι Σορτς (10π., 5ασ.) ήταν εκείνοι που είχαν αναλάβει εκ νέου δράση για το «τριφύλλι» προκειμένου να ανακτήσει το μομέντουμ του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είχε στο πρώτο μισό 10/16 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 6/10 βολές, 16-1 ριμπάουντ και 13 ριμπάουντ για 8 ασίστ, ενώ η Βαλένθια αντίστοιχα 8/17 δίποντα, 7/21 τρίποντα, 1/3 βολές. 12-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Βαλένθια έπιασε στον… ύπνο τον Παναθηναϊκό και πραγματοποίησε σερί 9-0 με το οποίο εξανέμισε μέσα σε ένα δίλεπτο το -6 και το μετέτρεψε σε +3 (44-47) στο 22’. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έβγαζε τρομερή ενέργεια στην άμυνα της και προσπαθούσε να σταματήσει την οποιαδήποτε δημιουργία, ειδικά από τα χέρια του Κώστα Σλούκα.

Κατάφερε να ελέγξει το ματς και να βγάλει τους «πράσινους» από τα νερά τους. Κρατούσε χαμηλά τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα, σ’ ένα ματς όπου ο Κένεθ Φαρίντ δεν θύμισε ούτε στο ελάχιστο τον «Manimal» που πήρε το βραβείο του MVP. Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο +4 για τη Βαλένθια (61-65) έχοντας 11/28 τρίποντα και έναν Τόμπσον που τα έκανε όλα (10π., 6ασ., 4ριμπ., 2κλ.).

Μάλιστα η Βαλένθια έφτασε και στο +10 (65-75) στο 34' έχοντας πάρει άριστα και στις δύο πλευρές του παρκέ καθώς ό,τι «καθάριζε» με την τρομερή της (και γεμάτη από ενέργεια) άμυνά της, το εξαργύρωνε με την επίθεσή της. Εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, υπομονή και σωστές επιλογές. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός. βιαζόταν να μειώσει και το έκανε με.. λάθος τρόπο. Αν και έφτασε στο 70-75 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, ακολούθησε η... φάση της χρονιάς με το κάρφωμα του τρομερού Τόμπσον στο πρόσωπο του Χουάντσο με αποτέλεσμα να μπει φρένο και στο οποιοδήποτε μομέντουμ είχε δημιουργηθεί.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… υπήρχαν στιγμές που το παρκέ έμοιαζε να έχει… 10 παίκτες της Βαλένθια! Η άμυνα της ήταν κάτι παραπάνω από σεμιναριακού επιπέδου και το «κλειδί» για να βγάλει εκτός αγώνα και να αποσυντονίσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντάριους Τόμπσον ήταν ο παίκτης-ορχήστρα καθώς τελείωσε το ματς έχοντας 17 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπαντιό για τους 12 πόντους και την τρομερή του άμυνα (ειδικά πάνω στον Σλούκα) και Κένι Τέιλορ (18π., 4/10τρ.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μετά την βράβευσή του ως MVP Νοεμβρίου βρέθηκε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού (19π., 6ασ.) μαζί με τον Σλούκα (12π., 7ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89.

Panathinaikos AKTOR Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 T. Shorts * 27:51 19 7/14 50% 5/10 50% 2/4 50% 3/5 60% 1 2 3 6 2 0 0 0 23 23 5 P. Kalaitzakis 02:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 K. Sloukas 24:33 12 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 6/6 100% 0 2 2 7 2 1 1 0 22 22 17 N. Rogkavopoulos * 05:09 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 -3 12 22 J. Grant 29:07 4 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 7 3 1 4 0 12 12 25 K. Nunn * 33:16 23 10/19 52.6% 8/12 66.7% 2/7 28.6% 1/1 100% 0 0 0 0 1 4 1 0 9 9 27 V. Toliopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 35 K. Faried * 14:17 2 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 0 4 3 0 0 -5 -5 40 M. Grigonis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 J. Hernangomez * 38:52 6 1/6 16.7% 0/0 0% 1/3 33.3% 3/4 75% 0 8 8 1 2 2 2 0 13 13 44 K. Mitoglou * 13:18 12 5/8 62.5% 5/5 100% 0/3 0% 2/2 100% 1 4 5 0 3 3 1 0 13 13 77 O. Yurtseven 11:15 1 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 5 0 1 1 0 0 1 1 Team/Coaches 2 3 5 0 0 TOTAL 200 79 27/62 43.5% 19/35 54.3% 8/27 29.6% 17/22 77.3% 8 26 34 21 20 17 9 1 3 89