Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώνεται η όγδοη αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Μονακό ενώ ο Ολυμπιακός τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η δράση της Euroleague συνεχίζεται, με μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» να φτάνει πλέον στο τέλος της, με την ολοκλήρωση της όγδοης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα της Παρασκευής (31/10) περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, μεταξύ αυτών και οι δύσκολες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων.

Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στο Μόντε Κάρλο. Εκεί η Μονακό θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τις δύο πλευρές να θέλουν να συνεχίσουν τις νίκες. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 4 και live η εξέλιξη στο Gazzetta.

Ο Έργκιν Άταμαν ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ομοιότητες με την περσινή σεζόν. Το ρόστερ που πήγε τελικό Euroleague. Είδα το χθεσινό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκαναν υπέροχο ματς ειδικά ο Τζέιμς και ο Ντιάλο. Θα είναι σκληρό ματς. Ίδια στρατηγική. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη».

Ο Ντίνος Μήτογλου από την πλευρά του υπογράμμισε: «Η Μονακό πήρε μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις σε κανένα ματς της Euroleague. Πάμε εκεί να κερδίσουμε. Πολύ δύσκολο ματς. Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της».

Κόντρα στην πρωτοπόρο Χάποελ ο Ολυμπιακός

Επόμενο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, είναι η αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Εκεί ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία πραγματοποιεί έως τώρα μία εντυπωσιακή πορεία. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη του ματς στο Gazzetta.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προφανώς πρέπει να κάναμε step up ατομικό και ομαδικό. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει

Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Πράγματι συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση αμυντική. Κάνεις μία προπόνηση, δείχνεις ένα video και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση», ενώ μιλώντας για τον Έβανς τόνισε: «Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».

Από την πλευρά του, ο Τάισον Γουόρντ είπε: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Πέμπτη 30/10

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1*

2.Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

3.Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 6-2

4.Παναθηναϊκός AKTOR 5-2 *

5.Βαλένθια 5-3

6.Ολυμπιακός 4-3 *

------------------------

7.Μονακό 4-3 *

8.Μπαρτσελόνα 4-3 *

9.Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

10.Παρί 4-4

------------------------

11.Βίρτους Μπολόνια 4-4

12.Μπάγερν Μονάχου 4-4

13.Αναντολού Εφές 3-4 *

14.Παρτίζαν 3-4 *

15.Αρμάνι Μιλάνο 3-5 *

16.Ντουμπάι 3-5 *

17.Φενέρμπαχτσε 3-5

18.Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

19.Bιλερμπάν 2-6

20.Μπασκόνια 1-6 *

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.