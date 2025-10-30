Βαλένθια - Ντουμπάι BC 80-78: «Έκλεψε» τη νίκη σε δραματικό φινάλε!
Η Βαλένθια υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στην έδρα της για μία ματσάρα με ανατροπές, θέαμα και αγωνία. Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πήραν τη νίκη σε ένα ματς πραγματικό... θρίλερ!
Η Βαλένθια ανέβηκε στο 5-3 και η Ντουμπάι BC έπεσε στο 3-5 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.
Βαλένθια - Ντουμπάι BC: Το ματς
Με ένα 6-0 ξεκίνησε η Βαλένθια με εξαιρετική ευστοχία από τα 6.75, ωστόσο η Ντουμπάι βρήκε τρόπο να απαντήσει με 0-12 σερί για να ανατρέψει το σκορ με πρωταγωνιστή τον Πετρούσεφ για το 9-16. Κόντιτς και Τόμπσον αντάλλαζαν καλάθια και ο Πραντίγια ήταν εκείνος που έφερε και πάλι την ισορροπία στην αναμέτρηση (20-20) με τον Μουρ να ολοκληρώνει το 9-0 των γηπεδούχων με τρίποντο για το προβάδισμα (23-20).
Οι Πετρούσεφ και Μπέρτανς πήραν τη σκυτάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο βάζοντας και πάλι την Ντουμπάι μπροστά (25-26). Η Βαλένθια έβρισκε απαντήσεις και οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα για το 36-37, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με ένα μικρό προβάδισμα (38-41).
Μετά την ανάπαυλα, οι Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε βγήκαν μπροστά δίνοντας διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα τους. Ωστόσο, Τόμπσον, Κοστέλο και Σάκο με συνεχόμενα καλάθια μείωσαν στο τρίποντο (52-55). To ματς ήταν πολύ ανταγωνιστικό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν την υπεροχή τους (56-62).
Η Βαλένθια φόρτσαρε με μπροστάρη τον Τέιλορ κατά την τελευταία περίοδο και γρήγορα έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (70-70), ενώ με τον Μουρ ανέτρεψε το σκορ και πέρασε μπροστά (74-73). Τέιλορ και Μπέικον έδιναν... μάχη με τα τελευταία δευτερόλεπτα να είναι πραγματικό «θρίλερ».
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 38-41, 60-64, 80-78
Ο MVP... O Καμ Τέιλορ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ με 24 PIR και χωρίς κανένα λάθος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Φιλίπ Πετρούσεβ με 17 πόντους , 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα με 24 PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η υπεροχή της Βαλένθια στα ριμπάουντ (40-34).
|Valencia Basket
|2PT FG
|%
|3PT FG
|%
|FT
|%
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F
|+/-
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|F
|+/-
|PIR
|0
|B. Badio
|17:15
|12
|3/4
|75%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|3
|1
|1
|7
|1
|K. Taylor *
|25:22
|19
|4/6
|66.7%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|24
|2
|J. Puerto
|09:55
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|-2
|3
|N. Reuvers *
|20:32
|3
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|-1
|4
|J. Pradilla *
|19:45
|5
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|2
|0
|3
|0
|4
|0
|6
|X. Lopez-Arostegui
|04:43
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-1
|8
|J. Montero *
|19:51
|7
|0/1
|0%
|1/5
|20%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|7
|2
|0
|0
|6
|17
|10
|O. Moore *
|22:02
|15
|4/7
|57.1%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|2
|4
|6
|1
|0
|3
|1
|1
|17
|12
|N. Sako
|17:05
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|5
|8
|1
|1
|1
|0
|2
|10
|13
|D. Thompson
|17:58
|9
|3/6
|50%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|2
|1
|3
|2
|0
|2
|0
|5
|7
|24
|M. Costello
|22:38
|8
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|4
|0
|3
|3
|32
|I. Nogues
|02:54
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|Team
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|80
|18/30
|60%
|11/35
|31.4%
|11/15
|73.3%
|13
|27
|40
|18
|4
|19
|2
|18
|82
|Dubai Basketball
|MIN
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|3
|D. Bacon *
|29:18
|10
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|1
|6
|0
|1
|4
|4
|5
|A. Abass
|00:17
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|K. Prepelic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|D. Bertans
|18:39
|6
|0/2
|0%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|9
|B. Ellis *
|27:18
|18
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|0
|4
|15
|15
|10
|J. Anderson
|14:55
|5
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|1
|2
|7
|7
|11
|K. Kondic
|19:39
|6
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|3
|5
|5
|17
|M. Kabengele *
|28:58
|9
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3
|5
|8
|2
|0
|0
|0
|3
|15
|15
|22
|T. Armstrong
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|M. Wright Iv *
|29:25
|7
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|6
|0
|1
|0
|2
|0
|-10
|30
|F. Petrusev *
|30:21
|17
|7/9
|77.8%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|1
|2
|3
|2
|4
|3
|1
|1
|24
|24
|34
|K. Kamenjas
|01:10
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|78
|21/41
|51.2%
|9/26
|34.6%
|9/11
|81.8%
|12
|22
|34
|14
|9
|16
|3
|18
|81
|81
