Ματσάρα με απίστευτα δραματικό φινάλε έλαβε χώρα στη Βαλένθια με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη (80-70 απέναντι στην Ντουμπάι BC σε μία αναμέτρηση... θρίλερ!

Η Βαλένθια υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στην έδρα της για μία ματσάρα με ανατροπές, θέαμα και αγωνία. Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πήραν τη νίκη σε ένα ματς πραγματικό... θρίλερ!

Η Βαλένθια ανέβηκε στο 5-3 και η Ντουμπάι BC έπεσε στο 3-5 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Βαλένθια - Ντουμπάι BC: Το ματς

Με ένα 6-0 ξεκίνησε η Βαλένθια με εξαιρετική ευστοχία από τα 6.75, ωστόσο η Ντουμπάι βρήκε τρόπο να απαντήσει με 0-12 σερί για να ανατρέψει το σκορ με πρωταγωνιστή τον Πετρούσεφ για το 9-16. Κόντιτς και Τόμπσον αντάλλαζαν καλάθια και ο Πραντίγια ήταν εκείνος που έφερε και πάλι την ισορροπία στην αναμέτρηση (20-20) με τον Μουρ να ολοκληρώνει το 9-0 των γηπεδούχων με τρίποντο για το προβάδισμα (23-20).

Οι Πετρούσεφ και Μπέρτανς πήραν τη σκυτάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο βάζοντας και πάλι την Ντουμπάι μπροστά (25-26). Η Βαλένθια έβρισκε απαντήσεις και οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα για το 36-37, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με ένα μικρό προβάδισμα (38-41).

Μετά την ανάπαυλα, οι Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε βγήκαν μπροστά δίνοντας διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα τους. Ωστόσο, Τόμπσον, Κοστέλο και Σάκο με συνεχόμενα καλάθια μείωσαν στο τρίποντο (52-55). To ματς ήταν πολύ ανταγωνιστικό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν την υπεροχή τους (56-62).

Η Βαλένθια φόρτσαρε με μπροστάρη τον Τέιλορ κατά την τελευταία περίοδο και γρήγορα έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (70-70), ενώ με τον Μουρ ανέτρεψε το σκορ και πέρασε μπροστά (74-73). Τέιλορ και Μπέικον έδιναν... μάχη με τα τελευταία δευτερόλεπτα να είναι πραγματικό «θρίλερ».

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 38-41, 60-64, 80-78

Ο MVP... O Καμ Τέιλορ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ με 24 PIR και χωρίς κανένα λάθος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Φιλίπ Πετρούσεβ με 17 πόντους , 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα με 24 PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η υπεροχή της Βαλένθια στα ριμπάουντ (40-34).

Valencia Basket 2PT FG % 3PT FG % FT % REB AST STL TO BLK F +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK F +/- PIR 0 B. Badio 17:15 12 3/4 75% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 1 1 7 1 K. Taylor * 25:22 19 4/6 66.7% 3/4 75% 2/2 100% 2 4 6 1 1 0 0 4 24 2 J. Puerto 09:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 2 -2 3 N. Reuvers * 20:32 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 4 -1 4 J. Pradilla * 19:45 5 2/3 66.7% 0/3 0% 1/2 50% 1 0 1 2 0 3 0 4 0 6 X. Lopez-Arostegui 04:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 8 J. Montero * 19:51 7 0/1 0% 1/5 20% 4/4 100% 0 2 2 7 2 0 0 6 17 10 O. Moore * 22:02 15 4/7 57.1% 1/2 50% 4/4 100% 2 4 6 1 0 3 1 1 17 12 N. Sako 17:05 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 5 8 1 1 1 0 2 10 13 D. Thompson 17:58 9 3/6 50% 1/4 25% 0/1 0% 2 1 3 2 0 2 0 5 7 24 M. Costello 22:38 8 1/1 100% 2/5 40% 0/2 0% 1 4 5 0 0 4 0 3 3 32 I. Nogues 02:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Team 1 1 2 0 0 2 0 0 TOTAL 200:00 80 18/30 60% 11/35 31.4% 11/15 73.3% 13 27 40 18 4 19 2 18 82