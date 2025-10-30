Βαλένθια - Ντουμπάι BC 80-78: «Έκλεψε» τη νίκη σε δραματικό φινάλε!

Ματσάρα με απίστευτα δραματικό φινάλε έλαβε χώρα στη Βαλένθια με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη (80-70 απέναντι στην Ντουμπάι BC σε μία αναμέτρηση... θρίλερ!

Η Βαλένθια υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στην έδρα της για μία ματσάρα με ανατροπές, θέαμα και αγωνία. Οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το διψήφιο προβάδισμα που είχε χτίσει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πήραν τη νίκη σε ένα ματς πραγματικό... θρίλερ!

Η Βαλένθια ανέβηκε στο 5-3 και η Ντουμπάι BC έπεσε στο 3-5 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Βαλένθια - Ντουμπάι BC: Το ματς

Με ένα 6-0 ξεκίνησε η Βαλένθια με εξαιρετική ευστοχία από τα 6.75, ωστόσο η Ντουμπάι βρήκε τρόπο να απαντήσει με 0-12 σερί για να ανατρέψει το σκορ με πρωταγωνιστή τον Πετρούσεφ για το 9-16. Κόντιτς και Τόμπσον αντάλλαζαν καλάθια και ο Πραντίγια ήταν εκείνος που έφερε και πάλι την ισορροπία στην αναμέτρηση (20-20) με τον Μουρ να ολοκληρώνει το 9-0 των γηπεδούχων με τρίποντο για το προβάδισμα (23-20).

Οι Πετρούσεφ και Μπέρτανς πήραν τη σκυτάλη στο δεύτερο δεκάλεπτο βάζοντας και πάλι την Ντουμπάι μπροστά (25-26). Η Βαλένθια έβρισκε απαντήσεις και οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα για το 36-37, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν το ημίχρονο με ένα μικρό προβάδισμα (38-41).

 

Μετά την ανάπαυλα, οι Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε βγήκαν μπροστά δίνοντας διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα τους. Ωστόσο, Τόμπσον, Κοστέλο και Σάκο με συνεχόμενα καλάθια μείωσαν στο τρίποντο (52-55). To ματς ήταν πολύ ανταγωνιστικό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν την υπεροχή τους (56-62).

Η Βαλένθια φόρτσαρε με μπροστάρη τον Τέιλορ κατά την τελευταία περίοδο και γρήγορα έφερε το ματς σε απόλυτη ισορροπία (70-70), ενώ με τον Μουρ ανέτρεψε το σκορ και πέρασε μπροστά (74-73). Τέιλορ και Μπέικον έδιναν... μάχη με τα τελευταία δευτερόλεπτα να είναι πραγματικό «θρίλερ».

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 38-41, 60-64, 80-78

Ο MVP... O Καμ Τέιλορ με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ με 24 PIR και χωρίς κανένα λάθος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Φιλίπ Πετρούσεβ με 17 πόντους , 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα με 24 PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η υπεροχή της Βαλένθια στα ριμπάουντ (40-34).

Valencia Basket2PT FG%3PT FG%FT%REBASTSTLTOBLKF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKF+/-PIR
0B. Badio17:15123/475%2/540%0/00%022103117
1K. Taylor *25:22194/666.7%3/475%2/2100%2461100424
2J. Puerto09:5500/00%0/10%0/00%01110102-2
3N. Reuvers *20:3230/00%1/520%0/00%13400004-1
4J. Pradilla *19:4552/366.7%0/30%1/250%101203040
6X. Lopez-Arostegui04:4300/00%0/10%0/00%00010001-1
8J. Montero *19:5170/10%1/520%4/4100%0227200617
10O. Moore *22:02154/757.1%1/250%4/4100%2461031117
12N. Sako17:0521/250%0/00%0/00%3581110210
13D. Thompson17:5893/650%1/425%0/10%213202057
24M. Costello22:3881/1100%2/540%0/20%145004033
32I. Nogues02:5400/00%0/00%0/00%000100011
Team11200200
TOTAL200:008018/3060%11/3531.4%11/1573.3%1327401841921882

Dubai BasketballMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR+/-
3D. Bacon *29:18102/540%2/540%0/00%1340160144
5A. Abass00:1700/00%0/00%0/00%0000000000
7K. Prepelic00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
8D. Bertans18:3960/20%2/728.6%0/00%0220001111
9B. Ellis *27:18183/650%3/650%3/475%213121041515
10J. Anderson14:5551/333.3%1/250%0/10%1341101277
11K. Kondic19:3962/366.7%0/30%2/2100%1122110355
17M. Kabengele *28:5894/757.1%0/00%1/1100%358200031515
22T. Armstrong00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
25M. Wright Iv *29:2572/633.3%1/250%0/00%123601020-10
30F. Petrusev *30:21177/977.8%0/10%3/3100%123243112424
34K. Kamenjas01:1000/00%0/00%0/00%2020020000
TOTAL200:007821/4151.2%9/2634.6%9/1181.8%122234149163188181
     

