Μπάγερν - Βίρτους 86-70: Νίκη στο ντεμπούτο Ντινγουίντι
Η Μπάγερν Μονάχου τα κατάφερε στην έδρα της απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 86-70,ανεβαίνοντας κι εκείνη στο 4-4.
Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και η Μπάγερν βρήκε σκορ και πήρε μια τεράσια νίκη για ρξ
Μπάγερν - Βίρτους 86-70: Το παιχνίδι
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει μπει καλά και μετά από ένα σχετικά μοιρασμένο δεκάλεπτο (18-15) να παίρνει το προβάδισμα με +8 (29-21, 13'). Η Βίρτους βρήκε λύσεις και ροκάνισε τη διαφορά, μειώνοντας στο 41-38 του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μισό η Βίρτους έκανε και την ανατροπή, κάνοντας το σκορ 46-51 στο 25'. Ο Ντινγουίντι βρήκε μερικούς μαζεμένους πόντους και η Μπάγερν επέστρεψε ξανά, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 15-4, κάνοντας το σκορ 61-55 στο 30', ενώ στην τέταρτη περίοδο τα πάντα τελείωσαν, με την Μπάγερν να πατά γερά το πόδι στο γκάζι και να φτάνει στη νίκη. Τελικό σκορ 86-70 για την Μπάγερν.
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-38, 61-55,
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.