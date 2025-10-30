Η Μπάγερν έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη κόντρα στη Βίρτους με 61-55 και την έφτασε στο 4-4, σε ένα βράδυ ξεχωριστό για τους Βαυαρούς, καθώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague.

Η Μπάγερν Μονάχου τα κατάφερε στην έδρα της απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 86-70,ανεβαίνοντας κι εκείνη στο 4-4.

Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και η Μπάγερν βρήκε σκορ και πήρε μια τεράσια νίκη

Μπάγερν - Βίρτους 86-70: Το παιχνίδι

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει μπει καλά και μετά από ένα σχετικά μοιρασμένο δεκάλεπτο (18-15) να παίρνει το προβάδισμα με +8 (29-21, 13'). Η Βίρτους βρήκε λύσεις και ροκάνισε τη διαφορά, μειώνοντας στο 41-38 του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μισό η Βίρτους έκανε και την ανατροπή, κάνοντας το σκορ 46-51 στο 25'. Ο Ντινγουίντι βρήκε μερικούς μαζεμένους πόντους και η Μπάγερν επέστρεψε ξανά, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 15-4, κάνοντας το σκορ 61-55 στο 30', ενώ στην τέταρτη περίοδο τα πάντα τελείωσαν, με την Μπάγερν να πατά γερά το πόδι στο γκάζι και να φτάνει στη νίκη. Τελικό σκορ 86-70 για την Μπάγερν.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-38, 61-55,