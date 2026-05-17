Ο Εργκίν Άταμαν έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των Playoffs με αντίπαλο την Μύκονο στο νησί των ανέμων.

Μετά το 1-0 στο «Telekom Center Athens», ο Παναθηναϊκός ψάχνει το 2/2 απέναντι στη Μύκονο ώστε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος, εκεί όπου περιμένει ήδη ο ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» έχουν πολλά προβλήματα με απουσίες καθώς είναι εκτός οι τραυματίες Φαρίντ, Ναν, Σλούκας και Καλαϊτζάκης, ενώ εκτός ελληνικού ρόστερ παραμένει ο Τσέντι Όσμαν.

Έτσι, λοιπόν, ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μόλις 11 παίκτες στην διάθεσή του για το Game 2 της σειράς για την α' φάση των Playoffs.

Συγκεκριμένα τους Σορτς, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.