Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά όσα είπε

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up ατομικό και ομαδικό. Κάναμε ένα video με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει

Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Πράγματι συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση αμυντική. Κάνεις μία προπόνηση, δείχνεις ένα video και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια είπε: «Προφανώς για εμένα είναι δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί στην EuroLeague. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική. Δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα».

Πρόσθεσε: «Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την ομάδα. Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν για τους παίκτες και για τους προπονητές. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο.

Όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας. Με τη Μονακό το κάναμε ελάχιστα και δείξαμε στο video πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν»

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».