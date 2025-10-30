Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι, επικρατώντας με 92-99 στο Aleksandar Nikolic Hall και φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες στη regular season της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη EuroLeague αφού επιβλήθηκε της Μακάμπι με 92-99 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-2. Ήταν η έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που συνεχίζει στην πρώτη τετράδα της κατάταξης. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των Σέρβων, με τους Μονέκε, Ιζούντου και Μοτιεγιούνας να ακολουθούν σε απόδοση.

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-33, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 11 πόντους με 2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου που είχαν το πάνω χέρι από τα πρώτα λεπτά.

Η Μακάμπι πίεσε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 48-58, εκμεταλλευόμενος τις δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα 10 επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας 15 ασίστ για μόλις 5 λάθη, σουτάροντας με 64% στα δίποντα (14/22). Από την άλλη πλευρά, η «ομάδα του λαού» στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόαρντ (15π.) και Μπρίσετ (10π.).

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα ως το 33', όταν ο Χόαρντ τελείωσε τη φάση για το 80-78 της Μακάμπι στο 32'! Παρ' όλα αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Εμπούκα Ιζούντου για το 88-94 στο 1:46 για το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-58, 71-77, 92-99.

Ο MVP: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 23 πόντους με 7/13 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 33:02.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ είχε 18 πόντους, 2/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 27:01.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα!

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2FG 3FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 1 J. Hoard * 31:23 20 5/8 62.5% 2/3 66.7% 4/5 80% 4 2 6 0 4 3 0 2 16 16 2 J. Clark III 11:29 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 2 5 1 1 0 2 2 3 M. Santos * 10:41 6 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3 8 L. Walker IV * 27:01 18 2/9 22.2% 3/6 50% 5/8 62.5% 0 3 3 4 3 1 1 2 17 17 9 R. Sorkin 18:29 11 3/7 42.9% 0/2 0% 5/7 71.4% 3 2 5 3 0 0 0 1 16 16 10 O. Brissett * 31:12 12 2/6 33.3% 1/4 25% 5/6 83.3% 1 4 5 0 2 2 1 0 7 7 11 W. Rayman 04:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 12 J. Dibartolomeo 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 C. Omoruyi 04:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 4 2 3 0 0 10 4 21 J. Dowtin Jr 21:08 8 3/7 42.9% 0/5 0% 2/3 66.7% 1 2 3 4 2 1 1 0 8 8 22 T. Leaf 17:48 7 3/3 100% 0/1 0% 1/2 50% 3 3 6 0 0 3 0 0 10 5 45 T. Blatt * 21:47 7 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 4 1 3 0 0 5 5 TOTAL 200:00 92 18/43 41.9% 10/28 35.7% 26/37 70.3% 19 20 39 17 28 11 4 3 89