Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99: Οι Σέρβοι έφτασαν τις έξι σερί νίκες στη EuroLeague!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι, επικρατώντας με 92-99 στο Aleksandar Nikolic Hall και φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες στη regular season της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη EuroLeague αφού επιβλήθηκε της Μακάμπι με 92-99 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-2. Ήταν η έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που συνεχίζει στην πρώτη τετράδα της κατάταξης. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των Σέρβων, με τους Μονέκε, Ιζούντου και Μοτιεγιούνας να ακολουθούν σε απόδοση.

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-33, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 11 πόντους με 2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου που είχαν το πάνω χέρι από τα πρώτα λεπτά.

Η Μακάμπι πίεσε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 48-58, εκμεταλλευόμενος τις δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα 10 επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας 15 ασίστ για μόλις 5 λάθη, σουτάροντας με 64% στα δίποντα (14/22). Από την άλλη πλευρά, η «ομάδα του λαού» στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόαρντ (15π.) και Μπρίσετ (10π.).

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα ως το 33', όταν ο Χόαρντ τελείωσε τη φάση για το 80-78 της Μακάμπι στο 32'! Παρ' όλα αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Εμπούκα Ιζούντου για το 88-94 στο 1:46 για το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-99.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-58, 71-77, 92-99.

Ο MVP: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 23 πόντους με 7/13 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 33:02.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ είχε 18 πόντους, 2/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 27:01.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα!

Maccabi Rapyd Tel Aviv2FG3FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%ODT
1J. Hoard *31:23205/862.5%2/366.7%4/580%426043021616
2J. Clark III11:2930/20%1/1100%0/00%1122511022
3M. Santos *10:4160/00%1/1100%3/475%0000400033
8L. Walker IV *27:01182/922.2%3/650%5/862.5%033431121717
9R. Sorkin18:29113/742.9%0/20%5/771.4%325300011616
10O. Brissett *31:12122/633.3%1/425%5/683.3%1450221077
11W. Rayman04:1100/00%0/00%0/00%00000000-2-2
12J. Dibartolomeo00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
14C. Omoruyi04:5100/00%0/00%0/00%11242300104
21J. Dowtin Jr21:0883/742.9%0/50%2/366.7%1234211088
22T. Leaf17:4873/3100%0/10%1/250%33600300105
45T. Blatt *21:4770/10%2/540%1/250%0224130055
TOTAL200:009218/4341.9%10/2835.7%26/3770.3%1920391728114389
#PlayerMINPTS2FG M/A2FG %3FG M/A3FG %FT M/AFT %OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0C. Miller-McIntyre *33:02237/1353.8%2/728.6%3/475%1341213102626
1U. Plavsic03:3200/00%0/00%0/00%0221100022
2S. Miljenovic *10:2530/00%1/1100%0/00%0112200066
6J. Butler02:2200/10%0/10%0/00%00002100-5-5
7D. Davidovac22:5472/366.7%1/250%0/00%3250300088
12N. Kalinic *22:3892/366.7%1/425%2/2100%3030520044
13O. Dobric19:5330/10%1/333.3%0/00%3252111166
15E. Izundu15:19155/862.5%0/00%5/862.5%437051021414
20D. Motiejunas *17:04114/850%0/10%3/650%1230522055
37S. Ojeleye15:0890/10%1/333.3%6/875%268242102020
95C. Moneke *28:20165/862.5%0/20%6/875%268142002121
99Y. Dos Santos09:2330/00%1/333.3%0/00%0110100077
TOTAL25/4654.3%8/2729.6%25/3571.4%24265021311453107
     

