Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη EuroLeague αφού επιβλήθηκε της Μακάμπι με 92-99 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-2. Ήταν η έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που συνεχίζει στην πρώτη τετράδα της κατάταξης. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των Σέρβων, με τους Μονέκε, Ιζούντου και Μοτιεγιούνας να ακολουθούν σε απόδοση.
Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-33, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 11 πόντους με 2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε αυτό το διάστημα, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου που είχαν το πάνω χέρι από τα πρώτα λεπτά.
Η Μακάμπι πίεσε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 48-58, εκμεταλλευόμενος τις δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα 10 επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας 15 ασίστ για μόλις 5 λάθη, σουτάροντας με 64% στα δίποντα (14/22). Από την άλλη πλευρά, η «ομάδα του λαού» στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόαρντ (15π.) και Μπρίσετ (10π.).
Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα ως το 33', όταν ο Χόαρντ τελείωσε τη φάση για το 80-78 της Μακάμπι στο 32'! Παρ' όλα αυτά, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Εμπούκα Ιζούντου για το 88-94 στο 1:46 για το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 92-99.
Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-58, 71-77, 92-99.
Ο MVP: Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 23 πόντους με 7/13 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 33:02.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λόνι Γουόκερ είχε 18 πόντους, 2/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 27:01.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 24 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα!
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|1
|J. Hoard *
|31:23
|20
|5/8
|62.5%
|2/3
|66.7%
|4/5
|80%
|4
|2
|6
|0
|4
|3
|0
|2
|16
|16
|2
|J. Clark III
|11:29
|3
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|5
|1
|1
|0
|2
|2
|3
|M. Santos *
|10:41
|6
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|3
|3
|8
|L. Walker IV *
|27:01
|18
|2/9
|22.2%
|3/6
|50%
|5/8
|62.5%
|0
|3
|3
|4
|3
|1
|1
|2
|17
|17
|9
|R. Sorkin
|18:29
|11
|3/7
|42.9%
|0/2
|0%
|5/7
|71.4%
|3
|2
|5
|3
|0
|0
|0
|1
|16
|16
|10
|O. Brissett *
|31:12
|12
|2/6
|33.3%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|1
|4
|5
|0
|2
|2
|1
|0
|7
|7
|11
|W. Rayman
|04:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|-2
|12
|J. Dibartolomeo
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|C. Omoruyi
|04:51
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|4
|2
|3
|0
|0
|10
|4
|21
|J. Dowtin Jr
|21:08
|8
|3/7
|42.9%
|0/5
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|8
|8
|22
|T. Leaf
|17:48
|7
|3/3
|100%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|3
|6
|0
|0
|3
|0
|0
|10
|5
|45
|T. Blatt *
|21:47
|7
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|5
|5
|TOTAL
|200:00
|92
|18/43
|41.9%
|10/28
|35.7%
|26/37
|70.3%
|19
|20
|39
|17
|28
|11
|4
|3
|89
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG M/A
|2FG %
|3FG M/A
|3FG %
|FT M/A
|FT %
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|C. Miller-McIntyre *
|33:02
|23
|7/13
|53.8%
|2/7
|28.6%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|12
|1
|3
|1
|0
|26
|26
|1
|U. Plavsic
|03:32
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|S. Miljenovic *
|10:25
|3
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|6
|6
|6
|J. Butler
|02:22
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-5
|-5
|7
|D. Davidovac
|22:54
|7
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|0
|3
|0
|0
|0
|8
|8
|12
|N. Kalinic *
|22:38
|9
|2/3
|66.7%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|3
|0
|3
|0
|5
|2
|0
|0
|4
|4
|13
|O. Dobric
|19:53
|3
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|2
|1
|1
|1
|1
|6
|6
|15
|E. Izundu
|15:19
|15
|5/8
|62.5%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|4
|3
|7
|0
|5
|1
|0
|2
|14
|14
|20
|D. Motiejunas *
|17:04
|11
|4/8
|50%
|0/1
|0%
|3/6
|50%
|1
|2
|3
|0
|5
|2
|2
|0
|5
|5
|37
|S. Ojeleye
|15:08
|9
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|6/8
|75%
|2
|6
|8
|2
|4
|2
|1
|0
|20
|20
|95
|C. Moneke *
|28:20
|16
|5/8
|62.5%
|0/2
|0%
|6/8
|75%
|2
|6
|8
|1
|4
|2
|0
|0
|21
|21
|99
|Y. Dos Santos
|09:23
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|7
|7
|TOTAL
|25/46
|54.3%
|8/27
|29.6%
|25/35
|71.4%
|24
|26
|50
|21
|31
|14
|5
|3
|107
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.