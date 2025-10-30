Η Ζάλγκιρις έκανε... περίπατο κόντρα στη Βιλερμπάν, έχοντας επιβληθεί άνετα με 96-59.

Παραμονή του Χάλογουιν και η Ζάλγκιρις Κάουνας φρόντισε να μετατρέψει σε νύχτα του τρόμου τη βραδιά της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν άνετα με 96-59 και έκλεισαν με αυτόν τον τρόπο θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Η Ζάλκγιρις έφτασε πλέον στο 6-2 ενώ η Βιλερμπάν έπεσε στο 2-6.

Με 15 πόντους τελείωσε το ματς ο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε επίσης από 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ ξεχώρισε επίσης ο Μόουζες Ράιτ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν: Ο αγώνας

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά οι παίκτες της Ζάλγκιρις φρόντισαν να δείξουν ότι θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 26-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι μπροστά και παραμένοντας συνεχώς σε απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια με το 48-35 υπέρ τους. Στα μισά της περιόδου, ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε από το παρκέ και στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο, νιώθοντας ενοχλήσεις στο πόδι του.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η Βιλερμπάν έγινε εμφανές ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζάλγκιρις. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο 73-44.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι με άνεση μπροστά στο σκορ και πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη με 96-59.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59

MVP: Ο Μόουζερς Ράιτ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχαν από 22 στο PIR. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Γουότσον με 14 πόντους.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 20,7% στα τρίποντα της Βιλερμπάν που είχε 6/29.

Zalgiris Kaunas FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 S. Francisco * 18:47 15 6/8 75.0% 4/5 80.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 1 3 4 7 1 4 0 0 13 22 7 K. Mikalauskas 10:28 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 5 0 1 2 0 2 2 10 M. Wright 18:44 14 4/4 100.0% 4/4 100.0% 0/0 0.0% 6/6 100.0% 2 5 7 0 1 2 0 0 12 12 12 A. Tubelis * 21:53 11 5/10 50.0% 5/8 62.5% 0/2 0.0% 1/1 100.0% 1 4 5 2 2 1 0 1 2 13 14 M. Lo 10:45 11 4/5 80.0% 2/2 100.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 12 8 15 D. Sleva 18:07 5 2/5 40.0% 1/2 50.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 5 17 L. Birutis * 21:16 8 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 2/6 33.3% 0 4 4 0 3 0 0 1 11 7 51 M. Rubstavicius 19:44 8 2/4 50.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 3/3 100.0% 0 3 3 2 2 0 1 0 1 12 A. Butkevicius * 21:24 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 2 2 1 1 3 1 0 9 3 91 D. Sirvydis * 20:16 10 3/4 75.0% 2/3 66.7% 1/1 100.0% 3/3 100.0% 1 3 4 2 2 1 2 0 2 13 92 E. Ulanovas 18:36 4 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 4 1 0 1 0 9 13 Team/Coaches 2 4 6 0 TOTAL 200:00 96 34/53 64.2% 25/36 69.4% 9/17 52.9% 19/24 79.2% 8 31 39 25 16 15 7 2 110