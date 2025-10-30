Παραμονή του Χάλογουιν και η Ζάλγκιρις Κάουνας φρόντισε να μετατρέψει σε νύχτα του τρόμου τη βραδιά της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής.
Οι Λιθουανοί επικράτησαν άνετα με 96-59 και έκλεισαν με αυτόν τον τρόπο θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Η Ζάλκγιρις έφτασε πλέον στο 6-2 ενώ η Βιλερμπάν έπεσε στο 2-6.
Με 15 πόντους τελείωσε το ματς ο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε επίσης από 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ ξεχώρισε επίσης ο Μόουζες Ράιτ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά οι παίκτες της Ζάλγκιρις φρόντισαν να δείξουν ότι θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 26-15.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι μπροστά και παραμένοντας συνεχώς σε απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια με το 48-35 υπέρ τους. Στα μισά της περιόδου, ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε από το παρκέ και στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο, νιώθοντας ενοχλήσεις στο πόδι του.
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η Βιλερμπάν έγινε εμφανές ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζάλγκιρις. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο 73-44.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι με άνεση μπροστά στο σκορ και πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη με 96-59.
Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59
MVP: Ο Μόουζερς Ράιτ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχαν από 22 στο PIR. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Γουότσον με 14 πόντους.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 20,7% στα τρίποντα της Βιλερμπάν που είχε 6/29.
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|S. Francisco *
|18:47
|15
|6/8
|75.0%
|4/5
|80.0%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|1
|3
|4
|7
|1
|4
|0
|0
|13
|22
|7
|K. Mikalauskas
|10:28
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|5
|0
|1
|2
|0
|2
|2
|10
|M. Wright
|18:44
|14
|4/4
|100.0%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|6/6
|100.0%
|2
|5
|7
|0
|1
|2
|0
|0
|12
|12
|12
|A. Tubelis *
|21:53
|11
|5/10
|50.0%
|5/8
|62.5%
|0/2
|0.0%
|1/1
|100.0%
|1
|4
|5
|2
|2
|1
|0
|1
|2
|13
|14
|M. Lo
|10:45
|11
|4/5
|80.0%
|2/2
|100.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|8
|15
|D. Sleva
|18:07
|5
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|17
|L. Birutis *
|21:16
|8
|3/5
|60.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|2/6
|33.3%
|0
|4
|4
|0
|3
|0
|0
|1
|11
|7
|51
|M. Rubstavicius
|19:44
|8
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/3
|100.0%
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|12
|A. Butkevicius *
|21:24
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|3
|1
|0
|9
|3
|91
|D. Sirvydis *
|20:16
|10
|3/4
|75.0%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|3/3
|100.0%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|2
|0
|2
|13
|92
|E. Ulanovas
|18:36
|4
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|1
|0
|9
|13
|Team/Coaches
|2
|4
|6
|0
|TOTAL
|200:00
|96
|34/53
|64.2%
|25/36
|69.4%
|9/17
|52.9%
|19/24
|79.2%
|8
|31
|39
|25
|16
|15
|7
|2
|110
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Z. Seljaas *
|24:40
|8
|3/7
|42.9%
|1/1
|100.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|4
|8
|8
|A. Atamna
|18:18
|2
|1/5
|20.0%
|1/2
|50.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|-10
|10
|M. Ajinca *
|20:04
|4
|2/13
|15.4%
|2/5
|40.0%
|0/8
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|3
|12
|B. Massa *
|15:48
|0
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|3
|7
|2
|2
|1
|0
|1
|5
|7
|16
|N. De Colo *
|11:52
|2
|0/4
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|2
|3
|0
|7
|-1
|23
|M. Ngouama
|13:35
|5
|1/7
|14.3%
|1/6
|16.7%
|0/1
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|7
|-1
|24
|D. Lighty
|18:20
|7
|3/4
|75.0%
|2/2
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|7
|-1
|30
|M. Ndiaye
|21:41
|6
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|-1
|4
|32
|G. Watson *
|24:08
|14
|6/11
|54.5%
|4/9
|44.4%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|4
|1
|0
|0
|-1
|4
|94
|B. Vautier
|13:04
|5
|2/7
|28.6%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|0
|3
|1
|4
|4
|0
|1
|-1
|0
|A. Traore
|18:30
|6
|2/4
|50.0%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|-1
|0
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|59
|22/70
|31.4%
|16/41
|39.0%
|6/29
|20.7%
|9/12
|75.0%
|14
|16
|32
|15
|25
|10
|9
|2
|13
