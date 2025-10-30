Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, προηγήθηκε ακόμη και με 32 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τελικά στη νίκη με το εμφατικό 84-58.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν απόλυτα κυρίαρχη στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 84-58 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague! Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε εντυπωσιακά, πραγματοποιώντας επιμέρους 17-2 στο πρώτο πεντάλεπτο, έφτασε τη διαφορά στους 32 πόντους στο 26’ (56-24 με τον Γκάμπριελ Ντεκ) και μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το ματς απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, χτίζοντας διαφορά από το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στη Movistar Arena. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο προηγήθηκε με 17-2 στο 4:29, έχοντας 1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα! Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 25-16 για τη Ρεάλ, που επέβαλε τον ρυθμό της. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 24-6 στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το υπέρ τους 49-22. Οι Μαδριλένοι είχαν 7/14 τρίποντα, 25 ριμπάουντ και 7 μπλοκ στο πρώτο μέρος, απέναντι σε μια Φενέρ που ήταν άστοχη πίσω από τα 6,75 μ., με 3/16 τρίποντα και μόλις πέντε ασίστ για πέντε λάθη. Η Ρεάλ ήταν κυρίαρχη, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να εκτοξεύει τη διαφορά στο +32, κάνοντας το 56-24 στο 26ο λεπτό για τους «Blancos», που έφτασαν στη νίκη με 84-58.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58.