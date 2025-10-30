Άταμαν: «Είδα το ματς της Μονακό με τον Ολυμπιακό και οι Τζέιμς-Ντιάλο ήταν εκπληκτικοί»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό και στάθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του Σπανούλη με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για το Πριγκιπάτο, καθώς την Παρασκευή (20:00) θα παίξει με τη Μονακό, η οποία έφυγε με το διπλό από το ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Έργκιν Άταμαν στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Σπανούλη, αλλά και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Αρχικά είπε: «Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα και έχει ομοιότητες με την περσινή σεζόν. Το ρόστερ που πήγε τελικό Euroleague. Είδα το χθεσινό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό. Έκαναν υπέροχο ματς ειδικά ο Τζέιμς και ο Ντιάλο. Θα είναι σκληρό ματς. Ίδια στρατηγική. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη.

Πολύ σημαντική η άμυνα μας γιατί έχουν πολύ καλούς παίκτες στην επίθεση. Σημαντική η άμυνα. Μερικές φορές παίζεις καλά αλλά άλλες φορές έχεις προβλήματα. Παίζουμε εκτός έδρας και πρέπει να κρατήσουμε ισορροπία στην άμυνα σε όλο το ματς. Επιθετικά θα βρούμε τη λύση».

Για τον Ρογκαβόπουλο: «Θα προπονηθεί στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν θα παίξει στο ματς».